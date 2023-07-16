читать дальше

Благодаря этой сбалансированности переезды проходят легко и не утомительно, а сами локации очень интересны. И это были не только известные туристические места, но и очень много тех локаций, которые мало посещают туристы, но от этого они не менее интересны и красивы. Кроме того, надо отдать должное Динару - вся организация маршрута была на очень высоком уровне. Не было никаких заминок ни с транспортом, ни с сопровождением, ни с проживанием. А все возникающие вопросы решались очень четко и оперативно. Внимание было уделено комфорту каждого участника. Динар действительно с душой подходит к своему делу, внимательно и терпеливо выслушивает пожелания каждого и стремится их учесть. Поэтому на маршруте все решается четко и оперативно. Атмосфера в группе на протяжении всего путешествия была очень спокойной и доброжелательной. И это тоже не без участия Динара, по моему мнению, каков организатор - такова и группа. Итог - когда вы едете в тур с Динаром, вы попадаете в надежные руки, и уже можно не беспокоиться о самом путешествии, а сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от посещения самих мест. Это как хороший заботливый поддерживающий корсет, на который можно опереться. Такое не везде сейчас встретишь и это очень ценно. Я очень благодарна Динару и его коллегам за это чудесное путешествие и обязательно поеду куда-то еще с этим надежным и уже проверенным гидом, и буду рекомендовать его своим знакомым)