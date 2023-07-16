На 8 дней – туры в Горно-Алтайске

Найдено 5 туров в категории «На 8 дней» в Горно-Алтайске, цены от 51 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900 за человека
Алтай: топовые места и скрытые уголки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
27 июля в 11:00
3 авг в 11:00
103 400 за человека
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
51 800 за человека
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900 за человека
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    16 июля 2023
    Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
    Очень классное во всех отношениях путешествие! Хорошо подобрано соотношение продолжительности переездов от локации к локации и времени нахождения в различных местах.
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    Благодаря этой сбалансированности переезды проходят легко и не утомительно, а сами локации очень интересны. И это были не только известные туристические места, но и очень много тех локаций, которые мало посещают туристы, но от этого они не менее интересны и красивы. Кроме того, надо отдать должное Динару - вся организация маршрута была на очень высоком уровне. Не было никаких заминок ни с транспортом, ни с сопровождением, ни с проживанием. А все возникающие вопросы решались очень четко и оперативно. Внимание было уделено комфорту каждого участника. Динар действительно с душой подходит к своему делу, внимательно и терпеливо выслушивает пожелания каждого и стремится их учесть. Поэтому на маршруте все решается четко и оперативно. Атмосфера в группе на протяжении всего путешествия была очень спокойной и доброжелательной. И это тоже не без участия Динара, по моему мнению, каков организатор - такова и группа. Итог - когда вы едете в тур с Динаром, вы попадаете в надежные руки, и уже можно не беспокоиться о самом путешествии, а сосредоточиться на отдыхе и впечатлениях от посещения самих мест. Это как хороший заботливый поддерживающий корсет, на который можно опереться. Такое не везде сейчас встретишь и это очень ценно. Я очень благодарна Динару и его коллегам за это чудесное путешествие и обязательно поеду куда-то еще с этим надежным и уже проверенным гидом, и буду рекомендовать его своим знакомым)

    Очень классное во всех отношениях путешествие!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 8 дней»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
  2. Алтай: топовые места и скрытые уголки
  3. Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
  4. Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
  5. Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На 8 дней" можно забронировать 5 авторских туров от 51 800 до 114 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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