1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
27 июля в 11:00
3 авг в 11:00
103 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
51 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана16 июля 2023Очень классное во всех отношениях путешествие! Хорошо подобрано соотношение продолжительности переездов от локации к локации и времени нахождения в различных местах.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 8 дней»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
- Алтай: топовые места и скрытые уголки
- Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
- Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
- Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На 8 дней" можно забронировать 5 авторских туров от 51 800 до 114 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Горно-Алтайске на 2024 год на 8 дней, 1 ⭐ отзыв, цены от 51800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август