На Алтай за чудесами, энергией и видами (в сборной мини-группе)
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30. В з...
17 дек в 08:00
20 дек в 08:00
79 900 ₽ за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
Увидеть петроглифы и «Марс», проплыть по Телецкому озеру и узнать тайну алтайской принцессы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
139 900 ₽ за человека
Дорогами Алтая: прогулки по горам и тропам и отдых у озёр и водопадов
Подняться к леднику, прокатиться на моторной лодке, попариться в баньке и рассмотреть петроглифы
Начало: Горно-Алтайск: 10:00-11:00, с. Майма, ул. Аэропорт...
7 апр в 10:00
12 апр в 10:00
60 950 ₽ за человека
В мини-группе на Алтай: путешествие от Каракольской долины до Телецкого озера
Увидеть 2 Марса, посетить Гейзерное озеро, рассмотреть петроглифы и заглянуть на Патмос
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00 или по договорённос...
1 мая в 10:00
89 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Для школьников»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в декабре 2025
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Для школьников" можно забронировать 4 тура от 60 950 до 139 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2025 год для школьников, 5 ⭐ отзывов, цены от 60950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль