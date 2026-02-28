Описание тура
Групповые заезды: по вторникам, пятницам и воскресеньям
Один день в Чемальском районе — как глоток свежего горного воздуха: приятно, но слишком мало! Здесь хочется задержаться, чтобы отыскать укромные смотровые точки с панорамными видами, ощутить величие Ороктойского моста и проникнуться духом творчества в Аскате, где руки мастеров творят настоящие чудеса. Позвольте себе больше времени — и район откроет вам свои самые сокровенные уголки.
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий и показа локаций может быть изменена!
ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут.
Программа тура по дням
Камышлинский водопад / Голубые озера, с. Аскат
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
Дополнительная информация:
Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту. При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону. Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.
Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.
Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.
9:00-10:30 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, в центре города или в районе Манжерок. Время встречи может корректироваться на более раннее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
В зависимости от времени года:
Прогулка на Камышлинский водопад (примерно май-сентябрь) – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).
По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел. в одну сторону, оплачивается дополнительно на месте)
ИЛИ
Посетим удивительное место - «Голубые озера» (примерно октябрь-апрель).
Заброска на Голубые озера (моторафт, УАЗ) – оплачивается на месте дополнительно.
Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Остановимся в небольшом поселке Аскат.
Аскат – это село мастеров и художников, было основано в 1866 г. русскими переселенцами. Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами. Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры "Лукоморье", а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.
В низкий туристический сезон лавочки в Аскате могут быть закрыты.
Посмотрим на ряд острых скал – Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь.
Заселяемся в отель Бертка / турбазу Хан Алтай / Усадьба Славная или другие турбазы аналогичного уровня (размещение на усмотрение организатора), с коррекцией цены возможны – Чепош парк, отель Панорама, глемпинг Вдох, отель Мирамирам, парк-отель Берель, отель SOL. Возможны другие отели и турбазы по согласованию.
Ужин – самостоятельно.
Авто по маршруту — 100 км.
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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. С сентября по май необходимо взять в поездку шарф, шапку и перчатки.
Ороктойский мост, Че-Чкыш, Патмос, Чемал
Завтракаем в отеле.
Отправляемся в п. Ороктой.
В 11 км от алтайского поселка Ороктой, чуть ниже устья реки Эдиган, расположились Тельдекпенские пороги. Здесь величественная Катунь пересекает скальные отроги Куминского хребта. Ширина реки в этих местах варьируется от 20 до 40 м, а глубина, по некоторым источникам, достигает 70 м. Тельдекпенские пороги – одни из самых протяженных на Катуни, и полюбоваться этим природным чудом можно с подвесного Ороктойского моста.
Путешествие продолжается и далее мы посетим «Долину Горных духов» – урочище «Чеч Кыш», это скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.
Обед в кафе по маршруту (заказ на месте самостоятельный).
Осмотрим с. Чемал и о. Патмос.
Сегодня Чемал является одним из крупнейших туристических центров Горного Алтая, привлекающим гостей. На острове Патмос расположена главная достопримечательность Чемала – Православный храм 1849 года. Здесь же находится женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Эта небольшая часть священной земли отгорожена от внешнего мира горными реками. Единственный путь попасть на остров – это подвесной деревянный мостик, который висит над могучей рекой Катунь. Увидим бывшую Чемальскую ГЭС – первую ГЭС на Алтае, построенную в 1935 году. Недалеко здесь находится место слияния рек Чемал и Катунь.
По желанию и при наличии времени, можем посетить магазин при пасеке, где можно будет приобрести вкусные сувениры.
Возвращаемся в отель.
Ужин – самостоятельно.
Вечером мы можем забронировать для вас баню и банный чан: жаркий пар очистит тело, а потрясающие виды на горные хребты и реки Алтая подарят душевный покой и незабываемые впечатления. Варианты бань и их стоимость уточняйте при бронировании.
Трансфер в Горно-Алтайск
Завтракаем в отеле.
Выселяемся с вещами.
Можно дополнительно организовать, в зависимости от сезона (входные билеты и активности оплачиваются отдельно на месте):
конные прогулки: есть разные варианты маршрутов и сложности
сплав по реке Катунь
посещение мараловодческого хозяйства
посещение музея алтайского быта с экскурсией (по графику работы и возможностям музея)
посещение Лохматой Фермы – зоопарка
посещение экстрим-парка Виа Феррата
посещение Форта Каюм – это единственная в России точная полномасштабная реконструкция русского деревянного пограничного острога XVIII века
посещение канатной дороги Манжерок
посещение Тавдинских пещер
полеты на вертолете или самолете малой авиации (маршруты по окрестностям Чемала, до Каракольских озер, Телецкого озера, водопада Учар, горы Белухи, Шавлинских озер и др.)
Трекинг на смотровую площадку Менжелик, гору Черепан или по другим маршрутам
посещение травницы, которая проведет чайную церемонию
Трансфер в центр Горно-Алтайска, или в аэропорт (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в отеле Бертка / турбаза Хан Алтай / Усадьба Скальная / на других базах аналогичного уровня, номера с удобствами. Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. Внимание! Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано, но ваши пожелания учитываются при бронировании
- Питание: завтраки услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
- Входные билеты в объекты по программе, кроме Дня 3
Что не входит в цену
- Авиаперелет или автобус до Горно-Алтайска от вашего дома и обратно
- Одноместное размещение (стоимость по запросу, подселения нет)
- Обеды и ужины
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Моторафт на Камышлинском водопаде
- Заброска на Голубые озера (моторафт, УАЗ)
- Баня
- Другие личные расходы
- Дополнительные активности и входные билеты в День 3 повышений категории номеров и отелей - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки
Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет – это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.