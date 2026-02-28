1 день

Камышлинский водопад / Голубые озера, с. Аскат

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Дополнительная информация:

Стоимость тура на детей аналогична стоимости по сайту. При трехместном проживании возможен пересчет стоимости тура в меньшую сторону. Для перевозки детей доступны бустер и детское кресло по запросу.

Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.

Для индивидуальных туров доступна опция аренды платьев со шлейфами для красочных и эффектных фотографий - условия запрашивайте.

9:00-10:30 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, в центре города или в районе Манжерок. Время встречи может корректироваться на более раннее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

В зависимости от времени года:

Прогулка на Камышлинский водопад (примерно май-сентябрь) – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).

По желанию: обратный путь – на моторафте (цена ок. 800-1000 руб / чел. в одну сторону, оплачивается дополнительно на месте)

ИЛИ

Посетим удивительное место - «Голубые озера» (примерно октябрь-апрель).

Заброска на Голубые озера (моторафт, УАЗ) – оплачивается на месте дополнительно.

Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.

Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).

Остановимся в небольшом поселке Аскат.

Аскат – это село мастеров и художников, было основано в 1866 г. русскими переселенцами. Здесь работают с глиной, деревом, металлом и другими материалами. Вы можете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку, центр русской культуры "Лукоморье", а также посмотреть и купить работы местных рукодельцев.

В низкий туристический сезон лавочки в Аскате могут быть закрыты.

Посмотрим на ряд острых скал – Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь.

Заселяемся в отель Бертка / турбазу Хан Алтай / Усадьба Славная или другие турбазы аналогичного уровня (размещение на усмотрение организатора), с коррекцией цены возможны – Чепош парк, отель Панорама, глемпинг Вдох, отель Мирамирам, парк-отель Берель, отель SOL. Возможны другие отели и турбазы по согласованию.

Ужин – самостоятельно.

Авто по маршруту — 100 км.

--

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. С сентября по май необходимо взять в поездку шарф, шапку и перчатки.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086