Здесь сказочная природа: белоснежные горы, заснеженные леса, замёрзшие водопады и озёра создают неповторимые пейзажи, которые можно увидеть только зимой.
В отличие от летнего сезона,
Программа тура по дням
Путешествие по Чуйскому тракту
Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска в 10:00 и отправляемся в удивительное приключение по Чуйскому тракту.
Зимний Чуйский тракт - это не просто дорога, это магия природы.
Прокатимся через Алтайские горы, наслаждаясь ревущими реками и горными вершинами!
Проедем два горных перевала, наслаждаясь прекрасными видами, и сделаем остановки в уютных кафе для обеда (за дополнительную плату).
После 400 км путешествия, устроимся в комфортном отеле с. Акташ, где нас ждут ужин и отдых.
Рекомендуем прилет утренними рейсами.
В случае, если Вы раньше приезжаете или добираетесь другими вариантами, то менеджер проконсультирует по поводу встречи и присоединения к группе.
А также, при необходимости, забронирует дополнительно отели.
Ужин в кафе включен в стоимость.
Чулышманская долина
Погружаемся в живописную Чулышманскую долину, окруженную горными хребтами, водопадами и озерами.
Чулышманская долина - одно из самых живописных и уникальных мест на Алтае.
Она расположена в окружении горных хребтов, покрытых лесами и славится своими великолепными пейзажами, включающими в себя водопады, горные реки и озера.
Здесь можно увидеть множество редких видов растений и животных.
Эти места считаются дикими местами и настоящим глубоким Горным Алтаем.
Спустимся по уникальному горному серпантину - перевал Кату-Ярык.
На берегу р. Чулышман остановимся и организуем пикник.
Посещение водопада Куркуре дополнит этот день впечатления - прогулка к водопаду (особой физической формы не требуется).
После пикника возвращаемся в отель, погруженные в восхитительные впечатления.
Ужин в кафе включен в стоимость.
Разноцветные Марсианские горы
Алтайский Марс – это наше следующее чудо!
Познакомим с уникальным и завораживающим местом, которое удивит своим разноцветием.
По пути к этому красивому месту сделаем остановку полюбоваться Северо-Чуйским белоснежным хребтом.
Северо-Чуйский хребет – это один из самых высоких горных массивов на Алтае.
Он является частью Алтайских гор.
Хребет имеет длину около 100 километров и достигает высоты до 4000 метров над уровнем моря.
Его величественные вершины, покрытые ледниками, создают потрясающий контраст с яркими цветами низменностей.
А фото сделанное на фоне такого великолепия всегда дополняют фотоальбом.
Это очень крутое место для фотосессии!
На обратном пути заедем на Гейзерное озеро, одно из наиболее живописных мест на Алтае, которое привлекает множество туристов круглый год.
Вечером, по желанию, можно посетить банный комплекс, расслабляясь и восстанавливая силы.
В стоимость входит: завтрак, национальный обед в аиле, ужин в кафе отеля.
Дополнительно: оплата за доп. входы на марсианские горы – 500 руб., Гейзерное озеро – 200 руб.
Возвращение по Чуйскому тракту до г. Горно-Алтайска
После завтрака возвращаемся по Чуйскому тракту в г. Горно-Алтайск.
Кажется, что уже видели все красоты, но природа Алтая каждый раз удивляет заново.
Вернувшись, вы будете наполнены воспоминаниями и впечатлениями от этого захватывающего приключения!
Чуйский тракт является популярным маршрутом для туристов, которые приезжают сюда, чтобы насладиться красотой алтайской природы.
Поэтому возвращение по этой красивейшей дороги вновь удивит вас.
Казалось бы, уже проезжали эти пейзажные места, но будете удивлены снова и снова.
В г. Горно-Алтайск прибудем примерно к 18:00.
Если у кого то будет вечерний вылет, то мы успеем доставить в аэропорт к вылету.
Если же вылет на следующий день утром, то Ваш личный менеджер забронирует отель, а водитель наш доставит вас туда.
Утром на такси доберетесь самостоятельно до аэропорта.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортных номерах отеля Расул в с. Акташ (или аналогичном месте размещения).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|54 500
|59 800
Варианты проживания
Гостиница «Расул»
К услугам гостей: бесплатная парковка с видеонаблюдением, WI-FI, общая кухня, мангальные зоны, беседки и мини-спа.
Номера оборудованы ванными комнатами и wi-fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (кроме ужина в последний день)
- Заброска на Марс 1
- Национальный обед в аиле
- Пикник в горах (2 день)
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужин в последний день)
- Развлечения вне программы (доп. экскурсии)
- Оплата за экскурсионные объекты (примерно 700 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобные одежда и обувь (желательно иметь треккинговую обувь);
- путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые, поэтому стоит зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, воду.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.