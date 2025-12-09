1 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска в 10:00 и отправляемся в удивительное приключение по Чуйскому тракту.

Зимний Чуйский тракт - это не просто дорога, это магия природы.

Прокатимся через Алтайские горы, наслаждаясь ревущими реками и горными вершинами!

Проедем два горных перевала, наслаждаясь прекрасными видами, и сделаем остановки в уютных кафе для обеда (за дополнительную плату).

После 400 км путешествия, устроимся в комфортном отеле с. Акташ, где нас ждут ужин и отдых.

Рекомендуем прилет утренними рейсами.

В случае, если Вы раньше приезжаете или добираетесь другими вариантами, то менеджер проконсультирует по поводу встречи и присоединения к группе.

А также, при необходимости, забронирует дополнительно отели.

Ужин в кафе включен в стоимость.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160