1 день

Прибытие, пробный выезд на лошадях

Встреча в с. Элекмонар до 11:00, т. к. в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях.

Размещение в уютном гостевом доме в с. Элекмонар.

Пробный выезд на лошадях.

Поедем вглубь гор — к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм окрестные горы, плато Барантал, устье реки Элекмонар и перспектива извилистой Катуни.

Чаепитие у костра.

Фото-тайм. Специально для наших гостей мы оборудовали фотозону с качелями на фоне горных вершин!

Вдоволь напитав солнечных лучей и волшебных видов, выдвигаемся в обратный путь.

Дома вас уже ждут: горячая банька, треск дров в печи и рассказы инструктора про таежную жизнь.

Дистанция: кони, 20 км / 4-5 часов.