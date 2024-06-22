Экскурсия по легендарному Чуйскому тракту.

Посещение Гейзерного озера.

Остановка у озера Чейбеккёль.

Поездка к знаменитым Пазырыкским курганам.

Спуск в долину реки Чулышман.

Пешая экскурсия на водопад Куркуре.

Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу.

Экскурсия на горнолыжный комплекс «Телецкий с подъемом на вершину г. Кокуя.

И еще много других увлекательных мероприятий. Подробнее про все, что вас ожидает в этом туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 6 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение:

В номере «Стандарт» — 5 500 руб.

В номере «Комфорт» — 10 700 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;

автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);

автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа). Важная информация: Дорогие путешественники! Уточните, пожалуйста, наличие мест в группе на определенную дату. Свяжитесь с гидом. Внесите предоплату. Спасибо.

Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи. Вас ждет немало интересного: