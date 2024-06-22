Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней

Золотое кольцо Алтая
Сокращенная версия классического тура «Золотое кольцо» для тех, у кого короткий отпуск, тем не менее включает основные достопримечательности Горного Алтая: Чуйский тракт, Телецкое озеро и высокогорный Улаганский район с долиной р. Чулышман — одно из самых интересных, труднодоступных и загадочных мест республики Алтай!
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман
  • Природный парк «Чуй-Оозы» - место слияния рек Катунь и Чуя
  • Гейзерное озеро
  • Памятник природы Красные ворота
  • Озеро Чейбеккёль
  • Село Улаган
  • Пазырыкские курганы
  • Перевал Кату-Ярык
  • Чулышманская долина
  • Водопад Куркуре
  • Каменные грибы
  • Урочище Карасу
  • Телецкое озеро
  • Место падения метеорита
  • Водопад Корбу
  • Поселок Артыбаш
  • Серебряный источник
  • Горнолыжный комплекс «Телецкий»
  • Гора Кокуя
  • Город Горно-Алтайск - столица республики Алтай
  • Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина

Описание тура

Что вас ждет Вам предстоит увидеть живописные природные и археологические памятники, места древних легенд и сенсационных археологических находок. Во время экскурсий вы соприкоснетесь с историей Алтая и познакомитесь с уникальной культурой народов, населяющих эти земли. У вас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи. Вас ждет немало интересного:
  • Экскурсия по легендарному Чуйскому тракту.
  • Посещение Гейзерного озера.
  • Остановка у озера Чейбеккёль.
  • Поездка к знаменитым Пазырыкским курганам.
  • Спуск в долину реки Чулышман.
  • Пешая экскурсия на водопад Куркуре.
  • Водная прогулка через всю акваторию Телецкого озера с остановкой на водопаде Корбу.
  • Экскурсия на горнолыжный комплекс «Телецкий с подъемом на вершину г. Кокуя.
  • И еще много других увлекательных мероприятий. Подробнее про все, что вас ожидает в этом туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 6 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 15 чел.

• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение:

  • В номере «Стандарт» — 5 500 руб.
  • В номере «Комфорт» — 10 700 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;
  • автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);
  • автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа). Важная информация: Дорогие путешественники! Уточните, пожалуйста, наличие мест в группе на определенную дату. Свяжитесь с гидом. Внесите предоплату. Спасибо.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (2- или 3-местный номер «Стандарт»)76 500 ₽
Взрослый (2- или 3-местный номер «Комфорт»)88 650 ₽
Детский до 14 лет (номер «Стандарт»)71 700 ₽
Детский до 14 лет (номер «Комфорт»)82 600 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман
  • Природный парк «Чуй-Оозы» - место слияния рек Катунь и Чуя
  • Гейзерное озеро
  • Памятник природы Красные ворота
  • Озеро Чейбеккёль
  • Село Улаган
  • Пазырыкские курганы
  • Перевал Кату-Ярык
  • Чулышманская долина
  • Водопад Куркуре
  • Каменные грибы
  • Урочище Карасу
  • Телецкое озеро
  • Место падения метеорита
  • Водопад Корбу
  • Поселок Артыбаш
  • Серебряный источник
  • Горнолыжный комплекс «Телецкий»
  • Гора Кокуя
  • Город Горно-Алтайск - столица республики Алтай
  • Национальный Музей Республики Алтай им А.В. Анохина
Что включено
  • "Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)", " 2-/3-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха:
  • «Стандарт» - с удобствами на этаже или территории
  • Комфорт" - с удобствами в номере", "2-разовое питание (с ужина в первый день по завтрак в день отъезда) ", "Услуги сопровождающего гида
Что не входит в цену
  • По запросу возможно одноместное размещение в номерах (за дополнительную плату):, в номерах "Стандарт" - 5 500 руб., в номерах "Комфорт" - 10 700 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завершение: Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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