Обзорные и познавательные экскурсии Городца

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Городце, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Городец как слоеный пирог истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
92 отзыва
Городец как слоеный пирог истории
Путешествие по эпохам самого древнего города и его главные достопримечательности
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
«Для продолжения знакомства с городом советуем вам нашу прогулку «Городец и мода в архитектуре»»
21 июня в 09:00
26 июня в 09:00
2 800 за всё до 10 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
В древний Городец
Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области
«После обзорной прогулки по городу, на исторических улицах которого иностранная речь давно стала привычным делом, останется время, чтобы заглянуть в приглянувшиеся вам музейчики»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
от 6 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная пешеходная экскурсия живо расскажет о его прошлом и настоящем»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Замечательный экскурсовод! Рассказ с такой любовью и знанием дела! Интересно для любого возраста. Примечательно, что с Галиной здороваются городчане на улицах, поэтому кажется, что приехали в гости к хорошим знакомым, где все друг друга знают!
  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Огромное спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию! С удовольствием погрузились в историю Городца разных эпох. Рассказ был доходчив в
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    изложении и насыщен по содержанию. Видно, что Галина всей душой любит родной Городец и с большим удовольствием делится знаниями со своими гостями.

    Огромное спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию! С удовольствием погрузились в историю Городца разных эпохОгромное спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию! С удовольствием погрузились в историю Городца разных эпохОгромное спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию! С удовольствием погрузились в историю Городца разных эпох
  • Р
    Регина
    17 мая 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Хочу выразить огромную благодарность Галине за экскурсию, которую она провела для моих родителей. Это была не просто экскурсия, а душевное
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    и увлекательное путешествие по прекрасному старинному городу. Прогулка была была четко спланирована и отлично организована с учетом всех наших индивидуальных потребностей. Безусловно, Галина - Профессионал своего дела!

  • И
    Ирина
    23 декабря 2023
    В древний Городец
    Экскурсия понравилась!
  • В
    Владимир
    6 ноября 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
    Всё хорошо
  • М
    Мария
    19 мая 2023
    В древний Городец
    Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
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    ближе к современному центру и музейному кварталу, а также посетили Федоровский монастырь. Это логично, и можно понять, каким большим раньше был город. Алексей нам показал музеи - их можно посетить самостоятельно или с музейным гидом (я сходила в музей Самовара и в музей Александра Невского). Пряников тоже купила 8) Все очень понравилось!

  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2020
    В древний Городец
    Спасибо Алексею за интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Городцу в июне 2024
Сейчас в Городце в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
Изучение достопримечательностей города Городца нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Городце много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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