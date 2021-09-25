Индивидуальная
до 3 чел.
Городец ремесленный (из Городца)
Исследуйте уникальные ремёсла Городца: роспись, вышивка и пряники. Узнайте секреты мастеров и насладитесь прогулкой по набережной
14 апр в 08:00
15 апр в 08:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)
Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
15 апр в 09:00
16 апр в 09:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального города Городца
Прогулка по купеческим улочкам Городца откроет тайны старообрядчества и утраченных храмов. Уникальная возможность набрать святой воды из Николина ключа
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся25 сентября 2021Рекомендую экскурсию всем и каждому! Очень познавательно, интересно было и взрослому, и ребёнку 11 лет. Мы узнали о городецкой росписи
- ННаталья21 июня 2021Очень благодарны Олегу за экскурсию Городец ремесленный. Несмотря на праздничный/ выходной день, когда предприятия были закрыты (что подразумевает экскурсия) мы
- ЛЛена9 мая 2021Добрый день всем! 4 мая мы имели удовольствие с сыном побывать на индивидуальной экскурсии "Городец ремесленный" с Олегом. День получился очень насыщенным,
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Нескучные экскурсии»
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