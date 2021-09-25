Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Городце, цены от 9000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Городец ремесленный (из Городца)
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Городец ремесленный (из Городца)
Исследуйте уникальные ремёсла Городца: роспись, вышивка и пряники. Узнайте секреты мастеров и насладитесь прогулкой по набережной
14 апр в 08:00
15 апр в 08:00
15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)
На машине
Конные прогулки
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)
Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
15 апр в 09:00
16 апр в 09:00
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Очарование провинциального Городца
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального города Городца
Прогулка по купеческим улочкам Городца откроет тайны старообрядчества и утраченных храмов. Уникальная возможность набрать святой воды из Николина ключа
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    25 сентября 2021
    Городец ремесленный (из Городца)
    Рекомендую экскурсию всем и каждому! Очень познавательно, интересно было и взрослому, и ребёнку 11 лет. Мы узнали о городецкой росписи
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    по дереву, о золотой вышивке и традиционных пряниках (нам дали рецепт!) Послушали лекцию Шашковой Елены об иконописи и поучились расписывать матрешку у Приваловской Натальи Семёновны. Даже в выходной день, в субботу, мы посетили все предприятия. Побывали в Феодоровском монастыре. Посмотрели город мастеров. Благодарим Олега за экскурсию и новые знания!

  • Н
    Наталья
    21 июня 2021
    Городец ремесленный (из Городца)
    Очень благодарны Олегу за экскурсию Городец ремесленный. Несмотря на праздничный/ выходной день, когда предприятия были закрыты (что подразумевает экскурсия) мы
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    все же попали на золотошвейную фабрику, в мастерские городецкой росписи без толп туристов и все благодаря умению Олега поддерживать контакт с людьми. Олег рассказывает явно меньше, чем знает, ориентируясь на уровень знаний туриста, но если вы будете в теме, то приятно с ним побеседовать на тему историй Городца и Нижнего. Нас очень тронула прямо таки материнская опека Олега своих туристов. Если Вы планируете посетить Городец, выбирайте поезду с Олегом, останетесь довольны.

  • Л
    Лена
    9 мая 2021
    Городец ремесленный (из Городца)
    Добрый день всем! 4 мая мы имели удовольствие с сыном побывать на индивидуальной экскурсии "Городец ремесленный" с Олегом. День получился очень насыщенным,
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    интересным и познавательным. Это был первый опыт индивидуальной экскурсии и я осталась очень довольна, потому как создается другая, особая атмосфера, в отличии от групповых экскурсий. Спасибо Олегу за интересную подачу материала, за предусмотрительность и внимательное отношение на протяжении всего дня. Мы посетили два мастер-класса: Городецкая роспись и Городецкий пряник. Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Это очень здорово, что есть хранители и продолжатели ремесленных искусств, и просто не равнодушные люди, которые несут свои знания в мир. Так же мы посетили предприятие "Городецкая золотая вышивка". Знакомила с историей этого предприятия Салалеева Наталья Валентиновна, человек который много лет посвятил работе на данной фабрике. Материал подается в доступном и интересном формате. На выставке представлены уникальные работы. Желаю процветания и известности данному предприятию! Рекомендую экскурсию "Городец ремесленный" и для взрослых, и для детей. Узнаете много новой информации, попробуете себя в разных ролях (художник, пекарь) и просто полюбуетесь красивым городом, пейзажами и интересной беседой с гидом.

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Городцу в апреле 2025
Сейчас в Городце в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 9000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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