Выездные экскурсии из Городца

Найдено 5 экскурсий в категории «Выездные» в Городце, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Городец как слоеный пирог истории
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)
На машине
Конные прогулки
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)
Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Городец
Пешая
2 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽3600 ₽ за всё до 10 чел.
Очарование провинциального Городца (на вашем авто)
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального Городца (на вашем авто)
Рассмотреть украшенные резьбой старинные домики, побывать в древнем монастыре и у святого источника
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 августа 2020
    Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)
    Проживали в клубном отеле Акватория 6 дней, поэтому заранее решили забронировать экскурсию по Городцу. Попалась на глаза программа Русская Финляндия.
    читать дальше

    Прочитав пункты, которые предстоит посетить, сразу же остановились на ней. День выдался солнечный, поэтому осматривать достопримечательности было вдвойне интереснее. Очень впечатлил Городец, маленький, но красивый судоходный город с долгой историей, которую очень интересно подал гид Олег. Где можно было пройти и сфоткать и посмотреть, Олег нас провел и рассказал все в подробностях. Где можно было проехать на автомобиле, просто притормаживали и смотрели, а также слушали рассказ. Нам также была устроена экскурсия в музей городецкого пряника с дегустацией. Олег никого не торопил, если нужно было где-то остановиться пофоткаться или по санитарным делам, всегда пожалуйста. Даже заехали в местный ТЦ купить ребенку игрушку. Информация подается легко и увлекательно. Не устали, а это было важно, потому что с нами был 10летний ребенок. Также заезжали в конный клуб Курцево и на местный святой источник. История клуба очень интересная. Вообще для меня лично формат индивидуальной экскурсии в новинку, все понравилось! Рекомендую)))

