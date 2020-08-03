Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Городецкий край - русская Финляндия (из Городца)
Покататься на лошадях, посетить Никола-ключ и прогуляться по набережной Городца
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование провинциального Городца (на вашем авто)
Рассмотреть украшенные резьбой старинные домики, побывать в древнем монастыре и у святого источника
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Проживали в клубном отеле Акватория 6 дней, поэтому заранее решили забронировать экскурсию по Городцу. Попалась на глаза программа Русская Финляндия.
