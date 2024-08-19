Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить того, что ожидает посетителей. Вид на Волгу с высокого берега - незабываемое зрелище. Город мастеров и Феодоровский монастырь, основанный в 1154 году, дополнят впечатления. Экскурсия предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и культуре этого древнего города Городец - уникальный город с богатой историей. Экскурсия проведет через центральные улицы, где можно увидеть купеческие дома и избы с резьбой. Памятник купечеству и монумент Александру Невскому - лишь часть 4.7 15 отзывов 6 причин купить эту экскурсию 🏛 Уникальная архитектура

🌊 Виды на Волгу

🕍 Исторические монастыри

🖼 Музейный квартал

🧑‍🎨 Город мастеров

🗿 Памятники и монументы

Gidy Gorode Ваш гид в Городце Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6750 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.7 15 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Что можно увидеть Музейный квартал

Памятник купечеству

Монумент Александру Невскому

Феодоровский монастырь

Описание экскурсии Что вас ждет Прогуляемся по центральным улицам и Музейному кварталу, полюбуемся купеческими домами и деревянными избами с изящными наличниками и затейливой резьбой. В торговом центре подойдём к памятнику купечеству России (отлитый в бронзе купец в одной руке держит православный храм как символ веры, а другой открывает ларец, что символизирует богатство и милосердие), на набережной — к монументу Александру Невскому. Прекрасный бонус — возможность с высокого берега полюбоваться удивительной Волгой и её просторами. Кроме того, мы побываем в Городе мастеров и посетим известный Феодоровский монастырь. Он был основан в 1154 (!) году на месте обретения иконы Божией Матери. Сегодня в монастыре хранятся многочисленные святыни и частицы мощей святых. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Центральные улицы

Музейный квартал

Купеческие домами

Памятнику купечеству России

Набережная

Монумент Александру Невскому

Город мастеров

Феодоровский монастырь Что включено Экскурсионное обслуживание Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.7 Основано на 15 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 13 4 – 3 1 2 1 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой М Марина читать дальше уменьшить вал 12 века с изумительной красоты соснами, панорамы Волги со смотровых площадок, городские архитектурные ансамбли, купеческие дома с уникальными резными наличниками и многое другое. Хороший литературный язык, профессиональное владение материалом, увлечённость своей работой, страстное желание показать туристам все достопримечательности города, обращение к деталям минувших эпох (сохранившиеся чугунная лестница, дверные ручки, петли, роспись фасадов etc) сделали экскурсию незабываемой. Городскую часть экскурсии мы с Артемом Николаевичем шли под проливным дождём, но было настолько интересно, что никто из нас даже не думал об ее отмене или окончании.

Мы много путешествуем по городам нашей страны и понимаем, насколько важен профессионализм экскурсовода, представляющего тот или иной город. Нам очень повезло послушать лучшего экскурсовода Городца. Мы благодарны Артёму Николаевичу за его желание поделиться своими глубокими знаниями с нами и возможность увидеть Городец его глазами. Большое спасибо!!! Научный сотрудник Городецкого краеведческого музея главный экскурсовод Еранцев Артём Николаевич провёл нам интереснейшую экскурсию по городу. Мы посмотрели Феодоровский монастырь с кафедральным собором и памятником Александру Невскому в схиме, земляной Вам был полезен этот отзыв? Да Нет О Оксана Наш замечательный гид Ольга Сергеевна, настоящий патриот своего города, познакомила нас с достопримечательностями удивительного милого и уютного Городца! Спасибо огромное за уютные и теплые впечатления! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет О Ольга Добрый день! Мы посетили прекрасный городок на Волге - Городец! Большое спасибо нашему гиду Светлане - знатоку истории, профессионалу! Благодаря Светлане мы узнали богатую историю этих мест, прогулялись по улочкам города, посмотрели красивые купеческие дома, полюбовались Волгой! Мы очень довольны этой экскурсией! Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Е Елена Прогулка в новом городе всегда интереснее с гидом. Нам безумно повезло гулять с Ольгой, город потряс не только своей красотой, но благодаря гиду и историей. Ольга влюбляет вас в город, в который теперь очень хочется вернутся! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Т Татьяна По Городцу гуляли с гидом Ольгой. Городок небольшой и очень красивый. Увидели все милые домики, купили очень вкусные и свежайшие Городецкие пряники. Приезжайте в милый купеческий город и наслаждайтесь. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет П Павел Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Ирина Вениаминовна очень увлекательно и со знанием провела нас по замечательному Городцу, рассказав историю этого неординарного города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 9 отзывов