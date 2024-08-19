Городец - уникальный город с богатой историей. Экскурсия проведет через центральные улицы, где можно увидеть купеческие дома и избы с резьбой. Памятник купечеству и монумент Александру Невскому - лишь часть
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌊 Виды на Волгу
- 🕍 Исторические монастыри
- 🖼 Музейный квартал
- 🧑🎨 Город мастеров
- 🗿 Памятники и монументы
Что можно увидеть
- Музейный квартал
- Памятник купечеству
- Монумент Александру Невскому
- Феодоровский монастырь
Описание экскурсииЧто вас ждет Прогуляемся по центральным улицам и Музейному кварталу, полюбуемся купеческими домами и деревянными избами с изящными наличниками и затейливой резьбой. В торговом центре подойдём к памятнику купечеству России (отлитый в бронзе купец в одной руке держит православный храм как символ веры, а другой открывает ларец, что символизирует богатство и милосердие), на набережной — к монументу Александру Невскому. Прекрасный бонус — возможность с высокого берега полюбоваться удивительной Волгой и её просторами. Кроме того, мы побываем в Городе мастеров и посетим известный Феодоровский монастырь. Он был основан в 1154 (!) году на месте обретения иконы Божией Матери. Сегодня в монастыре хранятся многочисленные святыни и частицы мощей святых. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральные улицы
- Музейный квартал
- Купеческие домами
- Памятнику купечеству России
- Набережная
- Монумент Александру Невскому
- Город мастеров
- Феодоровский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Научный сотрудник Городецкого краеведческого музея главный экскурсовод Еранцев Артём Николаевич провёл нам интереснейшую экскурсию по городу. Мы посмотрели Феодоровский монастырь с кафедральным собором и памятником Александру Невскому в схиме, земляной
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О
Наш замечательный гид Ольга Сергеевна, настоящий патриот своего города, познакомила нас с достопримечательностями удивительного милого и уютного Городца! Спасибо огромное за уютные и теплые впечатления!
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О
Добрый день! Мы посетили прекрасный городок на Волге - Городец! Большое спасибо нашему гиду Светлане - знатоку истории, профессионалу! Благодаря Светлане мы узнали богатую историю этих мест, прогулялись по улочкам города, посмотрели красивые купеческие дома, полюбовались Волгой! Мы очень довольны этой экскурсией! Спасибо!
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Е
Прогулка в новом городе всегда интереснее с гидом. Нам безумно повезло гулять с Ольгой, город потряс не только своей красотой, но благодаря гиду и историей. Ольга влюбляет вас в город, в который теперь очень хочется вернутся!
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Т
По Городцу гуляли с гидом Ольгой. Городок небольшой и очень красивый. Увидели все милые домики, купили очень вкусные и свежайшие Городецкие пряники. Приезжайте в милый купеческий город и наслаждайтесь.
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П
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Ирина Вениаминовна очень увлекательно и со знанием провела нас по замечательному Городцу, рассказав историю этого неординарного города.
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