Что вас ждет

Прогуляемся по центральным улицам и Музейному кварталу, полюбуемся купеческими домами и деревянными избами с изящными наличниками и затейливой резьбой.

В торговом центре подойдём к памятнику купечеству России (отлитый в бронзе купец в одной руке держит православный храм как символ веры, а другой открывает ларец, что символизирует богатство и милосердие), на набережной — к монументу Александру Невскому. Прекрасный бонус — возможность с высокого берега полюбоваться удивительной Волгой и её просторами.

Кроме того, мы побываем в Городе мастеров и посетим известный Феодоровский монастырь. Он был основан в 1154 (!) году на месте обретения иконы Божией Матери. Сегодня в монастыре хранятся многочисленные святыни и частицы мощей святых.