Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу

Городец - колоритный представитель русской провинции и древнейший город Нижегородской области

Городец — колоритный представитель русской провинции и древнейший город Нижегородской области.

Обзорная пешеходная экскурсия живо расскажет о его прошлом и настоящем.
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу
Обзорная пешеходная экскурсия по Городцу

Что вы увидите 🤩

  • Центральные улицы
  • Музейный квартал
  • Купеческие домами
  • Памятнику купечеству России
  • Набережная
  • Монумент Александру Невскому
  • Город мастеров
  • Феодоровский монастырь
Что вас ждет
Прогуляемся по центральным улицам и Музейному кварталу, полюбуемся купеческими домами и деревянными избами с изящными наличниками и затейливой резьбой.
В торговом центре подойдём к памятнику купечеству России (отлитый в бронзе купец в одной руке держит православный храм как символ веры, а другой открывает ларец, что символизирует богатство и милосердие), на набережной — к монументу Александру Невскому. Прекрасный бонус — возможность с высокого берега полюбоваться удивительной Волгой и её просторами.
Кроме того, мы побываем в Городе мастеров и посетим известный Феодоровский монастырь. Он был основан в 1154 (!) году на месте обретения иконы Божией Матери. Сегодня в монастыре хранятся многочисленные святыни и частицы мощей святых.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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