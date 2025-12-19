Если вы уже бывали в Городце, он всё равно сумеет вас удивить! Эта тёплая, уютная экскурсия проходит главным образом в помещениях и открывает места, о которых не пишут в путеводителях.
Вы встретитесь с мастерами, увидите редкие коллекции, разберётесь в городецких промыслах и прочувствуете живой характер старинного города.
Описание экскурсии
- Мы заглянем в галерею городецкой художницы. На её картинах, созданных в особой технике, я объясню легенды, традиции и знаковые места Городца. Там же вы познакомитесь с коллекцией её кукол — смешных, добрых и очень трогательных
- Познакомимся с историей резных наличников в уличной экспозиции «Эволюция наличника». Я научу вас различать основные виды городецкой резьбы
- Побываем в частном музее мотоциклов, где собраны трофейные и современные экземпляры. Хранительница музея расскажет, как каждый из них оказался здесь и чем примечателен
- Заглянете в частную мастерскую и увидите городецкую роспись — гордость города. На ваших глазах под кистями мастеров будут появляться новые образы, а вы узнаете, как этот промысел связан с живописью Андрея Рублёва
- В уютной чайной при галерее народных промыслов попробуем ароматный авторский чай, городецкие пряники с необычными начинками и мёд от местных пчеловодов. Всё это — под беседу о городецких традициях
- Подержим в руках и изучим экспонаты из моей личной коллекции — редкие образцы корнепластики, почти утраченного искусства, где мастером выступает сама Природа
Если вы в Городце впервые, экскурсию можно продлить на час. За дополнительную плату мы:
- пройдёмся по музейному кварталу — сердцу города
- совершим небольшую обзорную прогулку вдоль старинных улочек
- устроим поход в музей и/или обед в одном из городецких заведений
Организационные детали
- В стоимость входит посещение музея мотоциклов, художественной галереи, мастерской росписи и чаепитие с пряником в чайной
- Дополнительный час, музеи и обед оплачиваются отдельно, по договорённости
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети 8-16 лет
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Городце
Провела экскурсии для 439 туристов
Меня зовут Светлана, я переехала в Городец из Нижнего Новгорода несколько лет назад, влюбившись в этот город. Сменила профессию, получила диплом экскурсовода и с удовольствием делюсь тайнами и красотой этого
