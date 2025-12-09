Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Городце

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Городце, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Городец как слоеный пирог истории
Пешая
2 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2800 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Пешая
2 часа
-
10%
87 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Городец
Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Начало: Ул Ленина, д. 11 (возле краеведческого музея)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3240 ₽3600 ₽ за всё до 10 чел.
Сокровища и тайны древнего Городца
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровища и тайны древнего Городца
Городец - это место, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя тайны древних улиц и купеческих традиций. Погрузитесь в прошлое
Начало: В музейном квартале
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
3700 ₽ за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Городцу в декабре 2025
Сейчас в Городце в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 2800 до 3700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
