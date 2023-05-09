Индивидуальная обзорная экскурсия по Гороховцу: Познакомьтесь с культурой
Осмотрим достопримечательности Гороховца. Пройдем по главной улице города, Ленина.
Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Именно этот монастырь называют самым запоминающимся храмом города.
Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Именно этот монастырь называют самым запоминающимся храмом города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Улица Ленина
- Старинные купеческие палаты XVII века
- Жилые дома XIX века
- Храмы и монастыри XVII—XVIII веков
- Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь
- Смотровая площадка
- Сретенский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Осмотрим достопримечательности Гороховца, отметившего 850-летний юбилей. Пройдем по главной улице города, Ленина. Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Осмотрим деревянные здания, обильно украшенные резьбой и вычурными элементами декора.
Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки.
Сретенский монастырь
Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Его колокольня возвышается на 35 метров ввысь, а здания на территории богато украшены архитектурными элементами. Именно Сретенский монастырь называют самым запоминающимся храмом города.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Trunova.
9 мая 2023
Очень понравился Гороховец!!! Красивый городок! Спасибо большое нашему гиду Надежде за интересную и познавательную экскурсию!!!
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