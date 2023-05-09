Что вас ждет

Осмотрим достопримечательности Гороховца, отметившего 850-летний юбилей. Пройдем по главной улице города, Ленина. Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Осмотрим деревянные здания, обильно украшенные резьбой и вычурными элементами декора.

Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки.

Сретенский монастырь

Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Его колокольня возвышается на 35 метров ввысь, а здания на территории богато украшены архитектурными элементами. Именно Сретенский монастырь называют самым запоминающимся храмом города.