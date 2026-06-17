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Обзорная экскурсия по Гороховцу

Индивидуальная обзорная экскурсия по Гороховцу: Познакомьтесь с культурой
Осмотрим достопримечательности Гороховца. Пройдем по главной улице города, Ленина.

Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Именно этот монастырь называют самым запоминающимся храмом города.
5
26 отзывов
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Обзорная экскурсия по Гороховцу
Обзорная экскурсия по Гороховцу

Описание экскурсии

Что вас ждет Осмотрим достопримечательности Гороховца, отметившего 850-летний юбилей. Пройдем по главной улице города, Ленина. Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Осмотрим деревянные здания, обильно украшенные резьбой и вычурными элементами декора. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Сретенский монастырь Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Его колокольня возвышается на 35 метров ввысь, а здания на территории богато украшены архитектурными элементами. Именно Сретенский монастырь называют самым запоминающимся храмом города. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Важная информация: Окончательное бронивание экскурсии в празничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте Спутник8

Ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Ленина
  • Старинные купеческие палаты XVII века
  • Жилые дома XIX века
  • Храмы и монастыри XVII-XVIII веков
  • Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь
  • Смотровая площадка
  • Сретенский монастырь
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Окончательное бронивание экскурсии в празничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте Спутник8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
О
Экскурсия интересная. Жаль, что не включает самы красивые объекты деревянной архитектуры Гороховца, так как они находятся на некотором расстоянии от основной сохранившейся исторической застройки и к ним нужно добираться на автомобиле.
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С
Были на экскурсии 18 апреля, экскурсавод Надежда. Очень понравилось! Надежда профессионал своего дела, человек любящий свой город. Экскурсия была очень интересная и познавательная, Всем советую.
Надежда! лично от меня!огромное спасибо за
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вашу доброту по отношению к маленькому пушистому члену нашей группы, если б вы не довезли нас до дома, маленький Степа промог бы и простудился, Дай бог вам и вашей семье здоровья и благополучия.

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Г
Экскурсия понравилась. Чудесный город. Приятная манера изложения материала экскурсовод.
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И
Все понравилось,экскурсия очень хорошая,Надежда ответила на все вопросы.
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Г
Получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Экскурсовод Надежда нам поведала историю города Гороховец. Было познавательно! Хотим, что б сохранили эту жемчужину!
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А
Отличная, интересная и познавательная экскурсия. Очень приятный, знающий гид. Все прошло, как было задумано, мы познакомились с новым для нас, очень красивым городом. Большое спасибо!
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