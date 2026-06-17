Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Осмотрим достопримечательности Гороховца. Пройдем по главной улице города, Ленина.



Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Именно этот монастырь называют самым запоминающимся храмом города. 5 26 отзывов

Gidy Gorode Ваш гид в Гороховеце Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6550 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 26 отзывов 2 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Осмотрим достопримечательности Гороховца, отметившего 850-летний юбилей. Пройдем по главной улице города, Ленина. Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Осмотрим деревянные здания, обильно украшенные резьбой и вычурными элементами декора. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Сретенский монастырь Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Его колокольня возвышается на 35 метров ввысь, а здания на территории богато украшены архитектурными элементами. Именно Сретенский монастырь называют самым запоминающимся храмом города. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Важная информация: Окончательное бронивание экскурсии в празничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте Спутник8

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Ленина

Старинные купеческие палаты XVII века

Жилые дома XIX века

Храмы и монастыри XVII-XVIII веков

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь

Смотровая площадка

Сретенский монастырь Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Окончательное бронивание экскурсии в празничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте Спутник8 Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.