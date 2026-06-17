Осмотрим достопримечательности Гороховца. Пройдем по главной улице города, Ленина.
Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Именно этот монастырь называют самым запоминающимся храмом города.
Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Именно этот монастырь называют самым запоминающимся храмом города.
Описание экскурсииЧто вас ждет Осмотрим достопримечательности Гороховца, отметившего 850-летний юбилей. Пройдем по главной улице города, Ленина. Увидим старинные купеческие палаты XVII века, жилые дома XIX века в псевдорусском стиле и стиле провинциального модерна. Осмотрим деревянные здания, обильно украшенные резьбой и вычурными элементами декора. Перед нами пройдут многочисленные храмы и монастыри XVII—XVIII веков. Прогуляемся к Свято-Троицкому Никольскому мужскому монастырю. Полюбуемся изумительной панорамой гороховецкого «посада» со смотровой площадки. Сретенский монастырь Поклонимся стенам Сретенского монастыря. Его колокольня возвышается на 35 метров ввысь, а здания на территории богато украшены архитектурными элементами. Именно Сретенский монастырь называют самым запоминающимся храмом города. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Важная информация: Окончательное бронивание экскурсии в празничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте Спутник8
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Ленина
- Старинные купеческие палаты XVII века
- Жилые дома XIX века
- Храмы и монастыри XVII-XVIII веков
- Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь
- Смотровая площадка
- Сретенский монастырь
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Окончательное бронивание экскурсии в празничные даты осуществляется после внесения предоплаты в размере 20% на сайте Спутник8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия интересная. Жаль, что не включает самы красивые объекты деревянной архитектуры Гороховца, так как они находятся на некотором расстоянии от основной сохранившейся исторической застройки и к ним нужно добираться на автомобиле.
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С
Были на экскурсии 18 апреля, экскурсавод Надежда. Очень понравилось! Надежда профессионал своего дела, человек любящий свой город. Экскурсия была очень интересная и познавательная, Всем советую.
Надежда! лично от меня!огромное спасибо за
Надежда! лично от меня!огромное спасибо за
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Г
Экскурсия понравилась. Чудесный город. Приятная манера изложения материала экскурсовод.
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И
Все понравилось,экскурсия очень хорошая,Надежда ответила на все вопросы.
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Г
Получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Экскурсовод Надежда нам поведала историю города Гороховец. Было познавательно! Хотим, что б сохранили эту жемчужину!
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А
Отличная, интересная и познавательная экскурсия. Очень приятный, знающий гид. Все прошло, как было задумано, мы познакомились с новым для нас, очень красивым городом. Большое спасибо!
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