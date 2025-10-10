Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
11 окт в 15:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:30
11 окт в 15:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
11 окт в 14:00
12 окт в 11:00
940 ₽ за человека
