Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку

Авторский мастер-класс + погружение в самобытные традиции чеченцев (из Грозного)
Я познакомлю вас с чеченской культурой через еду, гостеприимство и танец.

У вас будет возможность ощутить себя членами большой семьи, где царит взаимоуважение и почитание к старшим.

Вместе с хозяйкой вы сделаете лепёшки с творогом и тыквой и узнаете, какое значение придаёт чеченская женщина процессу приготовления блюд. А после сытного обеда попробуете станцевать лезгинку!
Описание мастер-класса

Знакомство с чеченским бытом

  • Посетим частный дом в г. Урус-Мартан.
  • Разберёмся в особенностях планирования домов в Чечне и обсудим, как устроен быт местной семьи.
  • Поговорим о традициях, роли женщины, семейных ценностях, секретах и инструментах воспитательного процесса у чеченцев.

Кулинарный мастер-класс

  • Приготовим чералгаш (лепёшки с творогом).
  • И хингалш (тонкие лепёшки с тыквой).
  • Учиться будем у опытной хозяйки, которая поделится семейными рецептами и тонкостями приготовления.

Обед и традиционное чаепитие

  • Попробуем получившиеся блюда и поделимся впечатлениями как в настоящей семье.
  • Насладимся ароматным кофе или горным чаем.

Танцуем лезгинку!

  • После сытного обеда — зажигательные чеченские мелодии.
  • Попробуем свои силы в лезгинке или посмотрим, как танцуют местные.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в г. Урус-Мартан (28 км. от Грозного).
  • В стоимость всё включено.
  • До локации поедем на комфортабельном легковом автомобиле.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — ваш гид в Грозном
Я имею два высших образования — экономическое и техническое. Вся моя жизнь связана с родной республикой: я прошёл вместе с ней все этапы — от развитого социализма до военного времени,
читать дальше

восстановления и дальнейшего развития. Почти 30 лет проработал на руководящих должностях в финансовой системе и органах исполнительной власти республики, что позволяет мне в цифрах и фактах раскрывать для гостей самые интересные темы. С 2021 года являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии с 2020 года. Иногда меня подменяет сын, также гид-водитель.

