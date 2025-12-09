Я познакомлю вас с чеченской культурой через еду, гостеприимство и танец.
У вас будет возможность ощутить себя членами большой семьи, где царит взаимоуважение и почитание к старшим.
Вместе с хозяйкой вы сделаете лепёшки с творогом и тыквой и узнаете, какое значение придаёт чеченская женщина процессу приготовления блюд. А после сытного обеда попробуете станцевать лезгинку!
У вас будет возможность ощутить себя членами большой семьи, где царит взаимоуважение и почитание к старшим.
Вместе с хозяйкой вы сделаете лепёшки с творогом и тыквой и узнаете, какое значение придаёт чеченская женщина процессу приготовления блюд. А после сытного обеда попробуете станцевать лезгинку!
Описание мастер-класса
Знакомство с чеченским бытом
- Посетим частный дом в г. Урус-Мартан.
- Разберёмся в особенностях планирования домов в Чечне и обсудим, как устроен быт местной семьи.
- Поговорим о традициях, роли женщины, семейных ценностях, секретах и инструментах воспитательного процесса у чеченцев.
Кулинарный мастер-класс
- Приготовим чералгаш (лепёшки с творогом).
- И хингалш (тонкие лепёшки с тыквой).
- Учиться будем у опытной хозяйки, которая поделится семейными рецептами и тонкостями приготовления.
Обед и традиционное чаепитие
- Попробуем получившиеся блюда и поделимся впечатлениями как в настоящей семье.
- Насладимся ароматным кофе или горным чаем.
Танцуем лезгинку!
- После сытного обеда — зажигательные чеченские мелодии.
- Попробуем свои силы в лезгинке или посмотрим, как танцуют местные.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в г. Урус-Мартан (28 км. от Грозного).
- В стоимость всё включено.
- До локации поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан — ваш гид в Грозном
Я имею два высших образования — экономическое и техническое. Вся моя жизнь связана с родной республикой: я прошёл вместе с ней все этапы — от развитого социализма до военного времени,
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 дек в 11:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5950 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Грозного - в «маленькую Швейцарию»
Главные достопримечательности Чеченской Республики - на обзорной экскурсии
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
3500 ₽ за человека