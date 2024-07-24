8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
«И наш финальный штрих — кулинарный мастер-класс с чаепитием в селе Итум-Кали (1,5 ч»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Начало: Ваш отель
«А у любителей кофе будет возможность заценить этот бодрящий напиток в одной из лучших кофеен города»
Расписание: 9-30, 14-00, 18-30
23 авг в 14:00
24 авг в 14:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Начало: Заберу вас с отеля
«А также добавим в ваш кулинарный арсенал такие вкусные блюда, как хингалш и чепалгаш»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья24 июля 2024Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
- ААнастасия21 июля 2024Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
- ООльга18 июня 2024Экскурсию проводил Мансур. Показал все, что было указано и даже больше. Экскурсия продлилась на 2 часа дольше. Видно было, что он
- ССемён15 июня 2024Маршрут экскурсии продуман прекрасно. Руслан, наш гид, который был назначен только накануне вечером, слегка опоздал, что не так прекрасно, но
- ААнтонина18 мая 2024Большое спасибо нашему гиду Мансур Саидов. Отличная организация экскурсий. Внимательный и заботливый.
- ИИрина28 августа 2023Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Потрясающие виды гор, ущелья. Абубашер гид с фантазией, мы фоткались в бурке и папахе, что
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Грозном в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Грозного, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024