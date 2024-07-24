Гастрономические экскурсии Грозного

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Грозном, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
«И наш финальный штрих — кулинарный мастер-класс с чаепитием в селе Итум-Кали (1,5 ч»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Пешая
На машине
На микроавтобусе
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
Начало: Ваш отель
«А у любителей кофе будет возможность заценить этот бодрящий напиток в одной из лучших кофеен города»
Расписание: 9-30, 14-00, 18-30
23 авг в 14:00
24 авг в 14:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
Начало: Заберу вас с отеля
«А также добавим в ваш кулинарный арсенал такие вкусные блюда, как хингалш и чепалгаш»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    24 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
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    гид. Путешествие прошло на лёгке, интересно, познавательно и весело. Природа невероятная. все зелёное. горы,крепости, водопады. Быть людей в горах и прекрасная семья,в которой мы лепили и жарили лепешки. Чечня для меня открылась с положительной стороны. культура,самобытность,семейность, патриотизм. Я в восторге.

    Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)
  • А
    Анастасия
    21 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
    Экскурсию проводил Мансур. Показал все, что было указано и даже больше. Экскурсия продлилась на 2 часа дольше. Видно было, что он
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    знает город и максимально старается нам показать все самое интересное. Если бы сами смотрели город, то столько всего не посмотрели бы точно. Рекомендую! Но лучше на город выделять пару дней, так как есть и другие интересные локации. Мы были сутки, так как останавливались проездом при поездке в Дагестан.

  • С
    Семён
    15 июня 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Маршрут экскурсии продуман прекрасно. Руслан, наш гид, который был назначен только накануне вечером, слегка опоздал, что не так прекрасно, но
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    не критично. Мастер класс в чеченской семье и природа - восхитительны. Но лично я не чувствовал себя в безопасности во время экскурсии, эмпатии и рапорта с гидом не возникло, чувствовалось напряжение. Средневековая мельница - это очень круто!

    Маршрут экскурсии продуман прекрасно. Руслан, наш гид, который был назначен только накануне вечером, слегка опоздал, что
  • А
    Антонина
    18 мая 2024
    Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
    Большое спасибо нашему гиду Мансур Саидов. Отличная организация экскурсий. Внимательный и заботливый.
  • И
    Ирина
    28 августа 2023
    Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
    Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Потрясающие виды гор, ущелья. Абубашер гид с фантазией, мы фоткались в бурке и папахе, что
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    придало особый колорит и подняло настроение. Мастер-класс вообще отдельная тема. Огромное спасибо Асе, нас приняли как дорогих гостей, накормили, потом был мастер-класс. Мы на небольшое время почувствовали себя членами большой дружной семьи. Огромное спасибо всем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Гастрономические»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
  2. Обзорная по Грозному с ярким гастрономическим финалом
  3. Увидеть Аргунское ущелье и самостоятельно приготовить национальные лепешки
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Озеро Кезеной-ам
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Грозного, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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