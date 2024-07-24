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знает город и максимально старается нам показать все самое интересное. Если бы сами смотрели город, то столько всего не посмотрели бы точно. Рекомендую! Но лучше на город выделять пару дней, так как есть и другие интересные локации. Мы были сутки, так как останавливались проездом при поездке в Дагестан.