Влюбиться в Грозный за один день

Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
На этой прогулке Грозный предстанет во всём своём многообразии — от величественной мечети и смотровой площадки с панорамой города до тихой набережной и уютного Цветочного парка. Вы увидите, как менялся город, услышите его историю и больше узнаете о культуре республики.
5
10 отзывов
Влюбиться в Грозный за один день© Ася
Влюбиться в Грозный за один день© Ася
Влюбиться в Грозный за один день© Ася

Описание экскурсии

  • Мы заглянем в мечеть «Сердце Чечни».
  • Прогуляемся по набережной реки Сунжа.
  • Поднимемся на вертолетную площадку с видом на город.
  • Пройдёмся по прекрасному Цветочному парку.
  • И посетим храм Михаила Архангела.

И конечно

  • Я покажу фотографии прошлых лет, чтобы вы увидели, как республика изменилась и возродилась.
  • Расскажу об истории зарождения Грозного, роли города в годы ВОВ, чем жила и живёт республика.
  • И с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы о нашей культуре, традициях — и не только.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение вертолётной площадки: взрослый — 200 ₽, детский — 100 ₽.
  • Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики. Это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас.

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася
Ася — ваш гид в Грозном
Провела экскурсии для 27 туристов
Родилась и живу в Грозном. Очень люблю свой народ, наши традиции, обычаи и с любовью рассказываю о них. Жду вас на своих экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Алексей
31 окт 2025
Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
Дата посещения: 30 октября 2025
Виктор
Виктор
9 ноя 2025
Огромное спасибо, Асе! Экскурсия очень познавательная и интересная, рекомендую 👍
А
Александр
6 ноя 2025
Экскурсия по городу Грозный прошла отлично,без спешки,с ответами на все интересующие вопросы. Маршрут составлен грамотно, советую Асю как экскурсовода.
А
Анна
6 ноя 2025
Всё очень понравилось. Познавательно и душевно провели эти три часа. С нами была доброжелательная и готовая ответить на все вопросы экскурсовод Ася. Однозначно рекомендую!!
Виктор
Виктор
28 окт 2025
Влюбиться в незнакомый город с первого взгляда это ли не мечта поэта. Благодаря лёгкой прогулке в формате диалога экскурсия с Асей прошла незаметно а потому интересно.
Ангелина
Ангелина
27 окт 2025
Ася - потрасяющий гид и приятный человек. Слушать её очень интересно, она даёт достаточно информации, подаёт её доступно и не перегружает фактами и цифрами, поэтому время пролетает незаметно и очень
читать дальше

комфортно. Ася буквально влюбляет в Грозный, чувствуется как она любит свой народ и свою родину, это передаётся гостям и хочется вернуться сюда снова и снова и исследовать Чечню вместе с Асей! Горячо рекомендую гида!

А
Антон
27 окт 2025
Экскурсия вышла очень интересная и познавательная благодаря прекрасному и сертифицированному гиду - Асе! Содержание полностью соответствует описанию и даже больше!
Получил ответы на все свои вопросы о местах, культуре, обычаях, истории
читать дальше

города Грозный и ЧР. Экскурсия прошла по всем основным знаковым местам города с подробным, структурированным и логичным рассказом об этих местах и событиях с ними связаных!

Рекомендую как саму программу экскурсии, так и конкретно гида Асю как высококвалифицированного специалиста в своей области и, что немаловажно, местного жителя от рождения.

Юлия
Юлия
4 окт 2025
Хочется поделиться восторгом от экскурсии «Влюбиться в Грозный за один день»! Это не просто красивое название — это ровно то, что со мной и произошло. И в огромной степени благодаря
читать дальше

замечательному экскурсоводу Асе.

Это была не просто экскурсия, а настоящая встреча с душой города. Наш гид — очень эрудированная, душевная и приятная женщина, которая говорила о Грозном с такой искренней любовью и теплом, что это не могло не передаться и мне. Она не просто зачитывала сухие факты, а делилась историями, легендами и своими личными впечатлениями. От нее исходила такая положительная энергия, что хотелось слушать и слушать.
Бонусом я получила рекомендации по местам с самой вкусной и аутентичной кухней; куда еще можно сходить самостоятельно, чтобы прочувствовать атмосферу города.
Такое искреннее отношение и готовность помочь делают путешествие по-настоящему комфортным и запоминающимся. Я уезжала не просто с фотографиями, а с ощущением, что побывали в гостях у добрых знакомых.
Огромное человеческое спасибо за этот прекрасный день! Однозначно рекомендую эту экскурсию и именно этого гида всем, кто хочет увидеть Грозный не просто городом на карте, а местом с огромным сердцем!

М
Мария
1 окт 2025
Очень интересная прогулка, без навязчивой информации и кучи цифр. Спасибо большое Асе!!! Рекомендую!
Э
Эля
15 сен 2025
Название экскурсии полностью себя оправдывает и всё это благодаря прекрасному рассказчику Асе,очень интересно и познавательно было послушать про город и республику в целом именно от местного жителя,т. к. это совсем
читать дальше

другой менталитет и было много вопросов про жизнь и быт людей,поэтому помимо знаний и фактов о городе узнали очень много и о населении.
Три часа экскурсии пролетели незаметно.
Надеюсь, что у нас будет возможность вновь посетить экскурсию под вашим прекрасным сопровождением.
Ася,огромное Вам спасибо❤️

Входит в следующие категории Грозного

