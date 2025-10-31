На этой прогулке Грозный предстанет во всём своём многообразии — от величественной мечети и смотровой площадки с панорамой города до тихой набережной и уютного Цветочного парка. Вы увидите, как менялся город, услышите его историю и больше узнаете о культуре республики.
Описание экскурсии
- Мы заглянем в мечеть «Сердце Чечни».
- Прогуляемся по набережной реки Сунжа.
- Поднимемся на вертолетную площадку с видом на город.
- Пройдёмся по прекрасному Цветочному парку.
- И посетим храм Михаила Архангела.
И конечно
- Я покажу фотографии прошлых лет, чтобы вы увидели, как республика изменилась и возродилась.
- Расскажу об истории зарождения Грозного, роли города в годы ВОВ, чем жила и живёт республика.
- И с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы о нашей культуре, традициях — и не только.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается посещение вертолётной площадки: взрослый — 200 ₽, детский — 100 ₽.
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики. Это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас.
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Мечети «Сердце Чечни»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Грозном
Провела экскурсии для 27 туристов
Родилась и живу в Грозном. Очень люблю свой народ, наши традиции, обычаи и с любовью рассказываю о них. Жду вас на своих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
31 окт 2025
Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
Дата посещения: 30 октября 2025
Виктор
9 ноя 2025
Огромное спасибо, Асе! Экскурсия очень познавательная и интересная, рекомендую 👍
А
Александр
6 ноя 2025
Экскурсия по городу Грозный прошла отлично,без спешки,с ответами на все интересующие вопросы. Маршрут составлен грамотно, советую Асю как экскурсовода.
А
Анна
6 ноя 2025
Всё очень понравилось. Познавательно и душевно провели эти три часа. С нами была доброжелательная и готовая ответить на все вопросы экскурсовод Ася. Однозначно рекомендую!!
Виктор
28 окт 2025
Влюбиться в незнакомый город с первого взгляда это ли не мечта поэта. Благодаря лёгкой прогулке в формате диалога экскурсия с Асей прошла незаметно а потому интересно.
Ангелина
27 окт 2025
Ася - потрасяющий гид и приятный человек. Слушать её очень интересно, она даёт достаточно информации, подаёт её доступно и не перегружает фактами и цифрами, поэтому время пролетает незаметно и очень
А
Антон
27 окт 2025
Экскурсия вышла очень интересная и познавательная благодаря прекрасному и сертифицированному гиду - Асе! Содержание полностью соответствует описанию и даже больше!
Получил ответы на все свои вопросы о местах, культуре, обычаях, истории
Юлия
4 окт 2025
Хочется поделиться восторгом от экскурсии «Влюбиться в Грозный за один день»! Это не просто красивое название — это ровно то, что со мной и произошло. И в огромной степени благодаря
М
Мария
1 окт 2025
Очень интересная прогулка, без навязчивой информации и кучи цифр. Спасибо большое Асе!!! Рекомендую!
Э
Эля
15 сен 2025
Название экскурсии полностью себя оправдывает и всё это благодаря прекрасному рассказчику Асе,очень интересно и познавательно было послушать про город и республику в целом именно от местного жителя,т. к. это совсем
