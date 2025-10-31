читать дальше

замечательному экскурсоводу Асе.



Это была не просто экскурсия, а настоящая встреча с душой города. Наш гид — очень эрудированная, душевная и приятная женщина, которая говорила о Грозном с такой искренней любовью и теплом, что это не могло не передаться и мне. Она не просто зачитывала сухие факты, а делилась историями, легендами и своими личными впечатлениями. От нее исходила такая положительная энергия, что хотелось слушать и слушать.

Бонусом я получила рекомендации по местам с самой вкусной и аутентичной кухней; куда еще можно сходить самостоятельно, чтобы прочувствовать атмосферу города.

Такое искреннее отношение и готовность помочь делают путешествие по-настоящему комфортным и запоминающимся. Я уезжала не просто с фотографиями, а с ощущением, что побывали в гостях у добрых знакомых.

Огромное человеческое спасибо за этот прекрасный день! Однозначно рекомендую эту экскурсию и именно этого гида всем, кто хочет увидеть Грозный не просто городом на карте, а местом с огромным сердцем!