Почувствовать себя местным – экскурсии в Грозном

Найдено 23 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Грозном, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
97 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
3 часа
13 отзывов
Групповая
Влюбиться в Грозный за один день
Увидеть главные места города и познакомиться с традициями и обычаями чеченского народа
Начало: У Мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
20 апр в 11:00
2200 ₽ за человека
Пешая
4 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Грозный
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о чеченских традициях и обычаях
Начало: В сквере Журналистов
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Пешая
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 19 чел.
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
Конные прогулки
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
Почувствовать живую культуру народа, хранящего традиции поэзии, ремесла и гостеприимства
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая прогулка по Грозному
Увидеть, услышать и попробовать всё самое лучшее, что может предложить город
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
На машине
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Самобытная Чечня - из Грозного
Познакомиться с культурой, бытом, традициями и национальными ремёслами в музеях, мечетях и этнопарке
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3500 ₽ за человека
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Грозненский вайб
Влиться в местную молодёжную среду и познакомиться с особенностями чеченского менталитета
Начало: У Английского замка
Завтра в 14:00
19 апр в 14:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Конные прогулки
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Верхом по лесным тропам Грозного
Свежий воздух, тишина, красота - и вы на коне
Начало: У дельфинария
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
9000 ₽ за человека
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Полная экскурсия по Грозному: главные и нетуристические места
Познакомиться с городом, увидеть достопримечательности и узнать об обычаях чеченского народа
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
На машине
3 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
2 часа
408 отзывов
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5000 ₽ за всё до 19 чел.
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Познакомиться с историей города через рассказы коренных жителей республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Шаройское ущелье
Исследовать самое красивое ущелье республики и больше узнать об истории чеченского народа
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Предгорья Чечни: сады, реки и шашлык на берегу
Побыть на природе, пообщаться со старейшинами и устроить пикник на берегу - из Грозного
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Грозный: разносторонний, гостеприимный, вкусный
Столица Чечни без стереотипов - история, традиции, романтика и открытые сердца
Начало: В районе мечети «Сердце Чечни»
Завтра в 09:30
19 апр в 09:30
7000 ₽ за всё до 10 чел.
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку
Авторский мастер-класс + погружение в самобытные традиции чеченцев (из Грозного)
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Горной Ингушетии и Северной Осетии
Отправиться из Грозного сразу в два живописных региона Кавказа
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
В Северную Осетию - из Грозного
Увидеть сказочное Цейское ущелье, заехать на горячие источники и купить вкуснейшие осетинские пироги
Завтра в 08:30
19 апр в 08:30
от 19 600 ₽ за всё до 8 чел.
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Шопинг и обзорная экскурсия по Грозному с телеведущей
Прикоснуться к истории города и увезти с собой его частичку
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:00
Завтра в 18:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в сказочный Ахки-Тай
Полюбоваться красотой природы, узнать о традициях Чечни и прокатиться на качелях над обрывом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Филаретова
    9 февраля 2026
    Влюбиться в Грозный за один день
    Дата посещения: 9 февраля 2026
    Прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Атмосфера во время экскурсии была очень дружелюбной и располагающей к общению. С лёгкостью отвечала на
    все мои вопросы, делилась дополнительными интересными деталями.
    Также посоветовала место, где можно попробовать национальное блюдо и разновидности чая.
    Рекомендую, как высококлассного профессионала своего дела. Ваша экскурсия с таким гидом подарит массу положительных эмоций.

  • М
    Марина
    16 декабря 2025
    Гастрономическая прогулка по Грозному
    Дата посещения: 16 декабря 2025
    Сегодня я провела волшебные 3 часа с прекрасной девушкой и гидом Евой! Ева очень интересное рассказывала о самых ярких моментах
    в истории очаровательного города Грозный. О его истории , интересные факты о городе , культуре , менталитете населения. Грозный - очень современный, гостеприимный живой город ! Мы поднимались на смотровую площадку - это что-то нереально красивое ! Мечеть - сердце Чечни поражает своим богатым убранством . И в то же время простотой. Ева очень профессионально подчеркивала красоту города, его уникальность ! Ева - благодарю вас за чудесную прогулку ! За вашу открытость и профессионализм!

  • А
    Алексей
    31 октября 2025
    Влюбиться в Грозный за один день
    Дата посещения: 30 октября 2025
    Мне очень понравилось. Ася ответила на все мои вопросы и очень интересно, без лишней цифровой нагрузки рассказала нам про Грозный и его основные интересные места. Хорошо, что нашлось место на экскурсии и про наш христианский храм рассказать и показать.
  • И
    Ирина
    4 мая 2025
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Дата посещения: 1 мая 2025
    Были с сестрой на экскурсии 1 мая в Грозном.Э.Гид Хамсад очень хорошо обо всём рассказал,показал самые красивые места,делал фото с лучших точек.Мы в восторге. Мы из Краснодара.
  • А
    Анастасия
    8 апреля 2026
    Гастрономическая прогулка по Грозному
    Интересная, позновательная экскурсия по центру Грозного! Ева очень эрудированная девушка и интересный рассказчик! Нам очень понравилась экскурсия!
  • А
    Анастасия
    1 апреля 2026
    Чеченское комбо: из Грозного - по лермонтовским местам, горным тропам и древним сёлам
    Хотим выразить большую благодарность Аслану за экскурсию! Наша цель была проникнуться и понять быт и жизнь чеченского народа. Эта экскурсия
    перенесла нас в чеченский аул, быт, в чеченскую школу, пронесла под облоками на скакунах и завершилась обедом в потрясающем доме и семье!!! Везде нас встечали, как самых дорогих гостей! Отдельное спасибо хочется сказать директору школы 1 Макке и её потрясающим ученикам, которые провели нам незабываемыю экскурсию в музее имени Лермонтова! Спасибо директору дома культуры и коллективу Бабочка за музыкальное погружение в мир чеченского фольклора! И, самое большое спасибо, хозяйке Энисе за мастер класс и потрясающий обед! Ничего вкуснее Вашей кухни мы в Чечне не ели. Мы в полном восторге от экскурсии! Эта экскурсия не топовые места, а возможность стать "дорогим гостем" и узнать жизнь чеченского народа!

  • Е
    Екатерина
    29 марта 2026
    Влюбиться в Грозный за один день
    Мы были на экскурсии с Асей 29 марта. Нам ооочень понравилось содержание. Впервые в мусульманском городе и ничего о религии,
    традициях и обрядах не знали. Теперь знаем! Всем советую 100%.
    Так же Ася порекомендовала нам отличный ресторан со сногсшибательной национальной едой и очень приятными ценами.
    Несколько локаций прошли за 3 часа. Очень благодарны)

  • Ч
    Чубарь
    25 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Отличная экскурсия и отдельная благодарность, Муслиму. . Природа и пейзажи великолепны, но настрой и погружение задают люди - Муслим с этой задачей справился на ура. Было интересно, познавательно и так как путешествовали семьей с ребенком дошкольником - было комфортно. Рекомендую!
  • Л
    Любовь
    9 марта 2026
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Очень интересный город Грозный, красивый, чистый, замечательная экскурсия и очень грамотный экскурсовод. Большое спасибо Хамзат за проведённую экскурсию,хочется сюда вернуться. Всем рекомендую посетить Чечню особенно город Грозный.
  • Т
    Татьяна
    4 марта 2026
    Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
    Остались очень теплые впечатления от поездки. У нас было ограниченное время, Муслим услышал все пожелания и подстроился, за что очень
    благодарны. Природа великолепная, у водопадов хотелось остаться надолго и просто смотреть и смотреть. Муслим дает много информации про текущее время, историю и отвечает на все вопросы. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23:
  1. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками;
  2. В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой;
  3. Влюбиться в Грозный за один день;
  4. Добро пожаловать в Грозный;
  5. Первый день в Грозном.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 23 экскурсии от 2200 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 841 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
