Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Грозного

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Грозном, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Начало: В Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку
Авторский мастер-класс + погружение в самобытные традиции чеченцев (из Грозного)
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном
Посетить «Сердце Чечни» и своими руками создать брелок в технике сухого валяния
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:30
20 апр в 10:30
от 3200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 октября 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Все понравилось, очень. Особенно мастар-класс))
  • А
    Антон
    11 октября 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Огромное спасибо Анастасии за предоставленного гида Рустама. Гид-водитель Рустам на отлично знает историю родного края. Восемь часов экскурсии пролетели как
    читать дальше

    мгновение. Рустам очень образованный и хороший собеседник. Общаться с таким человеком просто одно удовольствие. Машина у Рустама очень хорошая черная Тойота Камри. Хочу сказать огромное спасибо Рустаму за экскурсию.
    Ещё отдельное огромное спасибо Асе, хозяйки дома где проводился мастер-класс по приготовлению национальных лепёшок. А чай из собранных горных трав и мёдом со своей пасики просто бомба. А какая вкусная малина растёт у Аси на плантации и это в октябре месяце. Общее впечатление от экскурсии просто восторг. Рекомендую к посещению.

  • Ю
    Юрий
    1 октября 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Хорошая экскурсия, много красивых мест, чудесный мастер класс и незабываемый опыт приготовления национального блюда, но цена кусается 😁
  • Ж
    Жанна
    30 сентября 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Мы провели незабываемый целый день с нашим экскурсоводом и водителем Рустамом. Этот удивительный гид рассказывал о своём регионе с искренней
    читать дальше

    теплотой и сердцем. В его глазах было столько жизни, он с желанием успеть поделиться каждым интересным фактом о родном крае и его народе. С каждой новой локацией мы всё больше влюблялись в эту республику и её удивительный кавказский народ.

    Кульминацией путешествия стала гостеприимная семья и гостиный дом хозяйки Аси, которая словно волшебница жанглировала на кухне. Мы с наслаждением пробовали свежую малину, тянущуюся до горизонта — один из семейных бизнесов хозяев. День пролетел невероятно быстро и насыщенно. Нас восхитили добрые, открытые люди, их стремление работать и делать свой край процветающим. Эти впечатления навсегда останутся в сердце.

  • В
    Виктория
    28 августа 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Замечательная экскурссия… красиво, душевно и познавательно
  • И
    Игорь
    14 августа 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Замечательный маршрут, профессиональный и интересный гид, уникальный мастер-класс. Рекомендую
  • А
    Алена
    11 июля 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Очень понравилась вчера экскурсия, были в четвером, двое взрослых и двое детей(младшей 7 лет), интересно было всем. Рустам отличный собеседник,
    читать дальше

    все рассказал, показал.
    Меня удивили некоторые традиции, некоторые моменты восхитили. Побывали в гостях у Аси, душевно посидели, вкусно поели, приготовили лерешки, дочка поиграла с соседними детишками.
    Красоты Кавказа естественно не могут не восхитить!
    В общем, красиво, интересно, вкусно, корректно, уважительно! Очень рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Анастасия, огромное Вам Благодарю🙏за организацию экскурсии! Всё прошло на самом высоком уровне👍кайф🙂оооочень красивые, живописные места, просто завораживают!

    Ахдану отдельная благодарность🙏🙂очень легко,
    читать дальше

    интересно и приятно было с ним общаться)

    По мастер классу - отдельные 👏😊очень приятная, дружелюбная семья)лепёшки получились просто😋

    Одним словом, Вы большие молодцы, что организовываете и проводите такие крутые экскурсии! Так держать👍😊

  • П
    Павел
    12 мая 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Отличный тур!
    Гидом был Шамиль, который очень интересно и структурированно обо всем рассказывал.
    Водит весьма спокойно по сравнению с окружающими.
    Крайне увлекательно было посетить дом простых людей, пообедать с ними, сделать лепешки.
    Красиво и познавательно!
    На водопадах только тяжко спускаться/подниматься тем, кто весит 120 кг)
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Провели прекрасный день в горах с гидом Шамилем, узнали много нового и интересного! Полюбовались водопадами и ущельем. Самое запоминающееся -
    читать дальше

    это мастер-класс в чеченской семье по приготовлению национальных лепешек! Теперь буду готовить дома 😌
    Огромное спасибо всей команде за интересный маршрут и комфортную организацию!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками;
  2. Чеченская кухня: готовим, едим и танцуем лезгинку;
  3. Мастер-класс по войлочному ремеслу истанг в Грозном.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Мечеть «Сердце Чечни»;
  2. Мечеть «Гордость мусульман»;
  3. Озеро Кезеной-ам;
  4. Храм Архангела Михаила;
  5. Мечеть «Сердце матери»;
  6. Проспект Эсамбаева;
  7. Цветочный парк;
  8. Грозный-Сити;
  9. Аргунское ущелье;
  10. Озеро Казеной-Ам.
Сколько стоит экскурсия по Грозному в апреле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
