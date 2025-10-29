читать дальше

теплотой и сердцем. В его глазах было столько жизни, он с желанием успеть поделиться каждым интересным фактом о родном крае и его народе. С каждой новой локацией мы всё больше влюблялись в эту республику и её удивительный кавказский народ.



Кульминацией путешествия стала гостеприимная семья и гостиный дом хозяйки Аси, которая словно волшебница жанглировала на кухне. Мы с наслаждением пробовали свежую малину, тянущуюся до горизонта — один из семейных бизнесов хозяев. День пролетел невероятно быстро и насыщенно. Нас восхитили добрые, открытые люди, их стремление работать и делать свой край процветающим. Эти впечатления навсегда останутся в сердце.