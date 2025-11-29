Ингушетию называют страной башен, и в Джейрахском ущелье сразу понимаешь, почему. Здесь горы подступают к самому небу, а древние башенные комплексы напоминают о вековой истории народа. Сочетание нетронутой природы и зодчества предков придаст вашему путешествию особую атмосферу — спокойную и величественную.

Описание экскурсии

Эта поездка объединяет природу, историю и культуру Ингушетии. Вы увидите башенные комплексы, сохранившие облик Средневековья, пройдёте перевалы с захватывающими видами и откроете для себя Кавказ — суровый и прекрасный одновременно.

Программа и примерный тайминг

9:00 — выезд из Грозного

Дорога вдоль реки Асса с короткими остановками у живописных точек для фотографий.

10:30 — музей-заповедник Эрзи

Знакомство с башенными комплексами и архитектурой средневековой Ингушетии.

11:30 — башни Вовнушки

Символ республики, овеянный легендами.

12:00 — храм Тхаба-Ерды

Один из древнейших христианских памятников Кавказа, датируемый 8 веком.

13:00 — башенные комплексы Таргим и Эгикал

Прогулка среди руин и башен. Эгикал — один из самых хорошо сохранившихся комплексов региона.

14:00 — Цей-Лоамский перевал

Остановка на смотровой площадке с панорамой трёхтысячников.

14:30 — обед

18:00 — возвращение в Грозный

Организационные детали