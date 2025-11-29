Мои заказы

Дорогами горной Ингушетии: из Грозного - в Джейрахское ущелье

Исследовать древние башни и крепости на фоне головокружительных видов на трёхтысячники
Ингушетию называют страной башен, и в Джейрахском ущелье сразу понимаешь, почему.

Здесь горы подступают к самому небу, а древние башенные комплексы напоминают о вековой истории народа.

Сочетание нетронутой природы и зодчества предков придаст вашему путешествию особую атмосферу — спокойную и величественную.
Дорогами горной Ингушетии: из Грозного - в Джейрахское ущелье© Анастасия
Описание экскурсии

Эта поездка объединяет природу, историю и культуру Ингушетии. Вы увидите башенные комплексы, сохранившие облик Средневековья, пройдёте перевалы с захватывающими видами и откроете для себя Кавказ — суровый и прекрасный одновременно.

Программа и примерный тайминг

9:00 — выезд из Грозного
Дорога вдоль реки Асса с короткими остановками у живописных точек для фотографий.

10:30 — музей-заповедник Эрзи

Знакомство с башенными комплексами и архитектурой средневековой Ингушетии.

11:30 — башни Вовнушки

Символ республики, овеянный легендами.

12:00 — храм Тхаба-Ерды

Один из древнейших христианских памятников Кавказа, датируемый 8 веком.

13:00 — башенные комплексы Таргим и Эгикал

Прогулка среди руин и башен. Эгикал — один из самых хорошо сохранившихся комплексов региона.

14:00 — Цей-Лоамский перевал

Остановка на смотровой площадке с панорамой трёхтысячников.

14:30 — обед

18:00 — возвращение в Грозный

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
  • Обед (от 500 ₽ с чел.) оплачивается дополнительно
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
читать дальше

с каждым днём увлекаясь всё больше. Захотелось делиться этой любовью с вами и помогать видеть Чечню такой, какой она пленила меня. Так я стала создавать свои путешествия. Со временем у меня набралась команда единомышленников, и смело могу сказать, что наша команда — лучшие гиды в республике, очень гостеприимные и внимательные. Время, проведённое с нами, оставит самые приятные воспоминания о вашем путешествии по этой прекрасной земле.

Входит в следующие категории Грозного

