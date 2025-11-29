Ингушетию называют страной башен, и в Джейрахском ущелье сразу понимаешь, почему.
Здесь горы подступают к самому небу, а древние башенные комплексы напоминают о вековой истории народа.
Сочетание нетронутой природы и зодчества предков придаст вашему путешествию особую атмосферу — спокойную и величественную.
Описание экскурсии
Эта поездка объединяет природу, историю и культуру Ингушетии. Вы увидите башенные комплексы, сохранившие облик Средневековья, пройдёте перевалы с захватывающими видами и откроете для себя Кавказ — суровый и прекрасный одновременно.
Программа и примерный тайминг
9:00 — выезд из Грозного
Дорога вдоль реки Асса с короткими остановками у живописных точек для фотографий.
10:30 — музей-заповедник Эрзи
Знакомство с башенными комплексами и архитектурой средневековой Ингушетии.
11:30 — башни Вовнушки
Символ республики, овеянный легендами.
12:00 — храм Тхаба-Ерды
Один из древнейших христианских памятников Кавказа, датируемый 8 веком.
13:00 — башенные комплексы Таргим и Эгикал
Прогулка среди руин и башен. Эгикал — один из самых хорошо сохранившихся комплексов региона.
14:00 — Цей-Лоамский перевал
Остановка на смотровой площадке с панорамой трёхтысячников.
14:30 — обед
18:00 — возвращение в Грозный
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле
- Обед (от 500 ₽ с чел.) оплачивается дополнительно
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 320 туристов
Я переехала в Грозный из Санкт-Петербурга. Признаюсь вам, что я по-настоящему влюбилась в Чеченскую республику и в людей, проживающих здесь. Начала изучать их историю, традиции и обычаи, культуру и архитектуру,
