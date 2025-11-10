Мои заказы

Групповой тур по Аргунскому ущелью в компании горца

В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники, а также послушаете шум Нихалойских водопадов, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.
Групповой тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Групповой тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Групповой тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни в ресторане. Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни.

Каждый день в 10:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Средневековые сторожевые башни
  • Серные источники
  • Родники
  • Нихалойские водопады
  • Ушкалойские башни-близнецы
  • Древний город-музей Пха-Коч
  • Река Аргун
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По желанию туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Грозного

Похожие экскурсии из Грозного

Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
На машине
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни за 1 день
На машине
8 часов
-
5%
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Грозном