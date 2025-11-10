Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники, а также послушаете шум Нихалойских водопадов, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.

Тимур Ваш гид в Грозном Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-12 человек На чём проводится На автомобиле Когда Каждый день в 10:00. 3500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни в ресторане. Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни.

Каждый день в 10:00. Выбрать дату