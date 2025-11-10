В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники, а также послушаете шум Нихалойских водопадов, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам вы попробуете блюда местной кухни в ресторане.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? В ходе поездки вы увидите средневековые сторожевые башни, которые возвышаются вдоль ущелья, серные источники, многочисленные родники, а также Нихалойские водопады, которые находятся в узкой теснине. После прогулки по водопадам у вас будет возможность попробовать блюда местной кухни в ресторане. Мы увидим древний город-музей Пха-Коч, где местные гиды ознакомят вас с древним бытом чеченцев, бурную реку Аргун, шум которой разносится по всему ущелью, ну и много красивейшей природы горной Чечни.
Каждый день в 10:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековые сторожевые башни
- Серные источники
- Родники
- Нихалойские водопады
- Ушкалойские башни-близнецы
- Древний город-музей Пха-Коч
- Река Аргун
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По желанию туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Индивидуальная
до 3 чел.
Неприступное Аргунское ущелье: особая точка на карте Чечни
Почувствовать дух ущелья, рождённый в тандеме суровой природы и воинственных горцев
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Аргунское ущелье и Шаройские башни: путешествие за сокровищами Чечни
Откройте величие Кавказа: уникальные природные памятники и древние башни Шаройского района ждут вас
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и «Берег неба» - из Грозного
Увидеть башни, реки, водопады и горные сёла, где оживают традиции чеченцев
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
11 900 ₽ за всё до 4 чел.