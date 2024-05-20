1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Аргунское ущелье и древние башни Итум-Кали: экскурсия из Грозного
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавказа, открывая древние памятники и живописные пейзажи Чечни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Аргунское ущелье до Ведучи: средневековые замки, водопады и горные виды
Погрузитесь в мир древних замков, водопадов и альпийских лугов на экскурсии в Аргунское ущелье до Ведучи
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман20 мая 2024Очень вежливый и приятный гид,все очень понравилось!!!
- ААнна6 мая 2024Магомед - очень масштабная личность, глубокий и интереснейший человек. Он даст вам столько, сколько вы сможете унести)) Наша компания осталась
- ЕЕлизавета10 марта 2024Все очень понравилось! Большое спасибо!
- MMarina3 января 2024Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-ПедеОгромное спасибо организатору Анастасие за предоставленную экскурсию,эмоции от которой останутся со мной ещё долгое время. Так же хочу выразить отдельную
- ИИрина12 октября 2023Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов.
- BBakina2010 октября 2023Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов. Спасибо.
- ООлег14 сентября 2023Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-ПедеВеликолепная экскурсия. Гид Бешир бесподобен. Полное погружение в внутренний мир республики. Высокая компетенция, эрудиция глубокие знания темы. Память об этом
- ДДмитрий4 сентября 2023Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-ПедеЗамечательная природа, шикарные горы, красивая река Аргун, интересные рассказы гида, фотосессия в национальной одежде - понравилось все!
- VVereteln18 августа 2023Понравилось все! Природа Чечни - это волшебно❤️ гид - супер, отвечал на все вопросы, много рассказывал. Угостил вкусным кофе))
- ААльбина10 августа 2023Прекрасные пейзажи! Отличная организация поездки! Квалифицированный Гид Умар! Благодарю! Чеченской Республики процветания!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Нихалойские водопады»
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