Нихалойские водопады – экскурсии в Грозном

Найдено 10 экскурсий в категории «Нихалойские водопады» в Грозном, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Короткая по Аргунскому ущелью до Итум-Кали: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Аргунское ущелье и древние башни Итум-Кали: экскурсия из Грозного
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавказа, открывая древние памятники и живописные пейзажи Чечни
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье до горно-лыжного курорта- «Ведучи»: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Аргунское ущелье до Ведучи: средневековые замки, водопады и горные виды
Погрузитесь в мир древних замков, водопадов и альпийских лугов на экскурсии в Аргунское ущелье до Ведучи
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Путешествие по средневековым башням Грозного: Цой-Педе и Пхакоч
Забудьте о буднях, отправляйтесь в путешествие по средневековым башням Грозного, где каждый камень хранит истории
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
Начало: Грозный
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур по Аргунскому ущелью в компании горца
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 4 чел.
Склепы «Мертвого города»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Склепы «Мертвого города»
Начало: Г. Грозный, пр. Путина, 1
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
🚗 На машине
Групповая
8 часов
Аргунское ущелье, Пхакоч и курорт Ведучи
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Каждый день в 9-00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за человека
Аргунское ущелье и водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    20 мая 2024
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Очень вежливый и приятный гид,все очень понравилось!!!
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
    Магомед - очень масштабная личность, глубокий и интереснейший человек. Он даст вам столько, сколько вы сможете унести)) Наша компания осталась
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    под глубоким впечатлением от поездки и общения, а сын 12 лет сказал, что это была самая лучшая экскурсия в его жизни! Услышать такое от подростка дорогого стоит)) Поэтому горячо рекомендуем Магомеда и младым, и старым, - обогатится каждый!

  • Е
    Елизавета
    10 марта 2024
    Горнолыжный курорт Ведучи, Аргунского ущелья и Нихалойские водопады
    Все очень понравилось! Большое спасибо!
  • M
    Marina
    3 января 2024
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Огромное спасибо организатору Анастасие за предоставленную экскурсию,эмоции от которой останутся со мной ещё долгое время. Так же хочу выразить отдельную
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    благодарность нашему гиду Рустаму, за" море "познавательной информации, ответственность, за чуткое отношение и индивидуальный подход(нас была группа из 4 ех человек, разного возраста) и к каждому он подобрал нужное слово. Он большой души человек. И хотя горы с камнепадом выглядят устрашающе, с ним страшно не было. Желаю вашему агенству процветания, успехов во всех начинаниях и всего самого наилучшего. Вы надолго останетесь в моем сердце, 30 лет я ждала возвращения в Грозный и дождалась. Горы ждали меня и вы мне в этом помогли. Вы лучшие, буду вас всем советовать, кто решит посетить Чечню.

  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов.
  • B
    Bakina20
    10 октября 2023
    Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
    Очень душевно и позитивно. Умар отличный водитель и собеседник. Много рассказал интересного, ответил на кучу моих вопросов. Спасибо.
  • О
    Олег
    14 сентября 2023
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Великолепная экскурсия. Гид Бешир бесподобен. Полное погружение в внутренний мир республики. Высокая компетенция, эрудиция глубокие знания темы. Память об этом
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    путешествии сохранится навсегда. По нашему мнению необходимо больше рекламных проспектов в отелях. Спасибо всем за эту незабываемую экскурсию. Олег и Ира

  • Д
    Дмитрий
    4 сентября 2023
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
    Замечательная природа, шикарные горы, красивая река Аргун, интересные рассказы гида, фотосессия в национальной одежде - понравилось все!
  • V
    Vereteln
    18 августа 2023
    Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
    Понравилось все! Природа Чечни - это волшебно❤️ гид - супер, отвечал на все вопросы, много рассказывал. Угостил вкусным кофе))
  • А
    Альбина
    10 августа 2023
    Аргунское ущелье до горно-лыжного курорта- «Ведучи»: комфорт класса
    Прекрасные пейзажи! Отличная организация поездки! Квалифицированный Гид Умар! Благодарю! Чеченской Республики процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Нихалойские водопады»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
  2. Короткая по Аргунскому ущелью до Итум-Кали: комфорт класса
  3. Аргунское ущелье до горно-лыжного курорта- «Ведучи»: комфорт класса
  4. Аргунское ущелье до границы с Грузией, Цхой-Педе: комфорт класса
  5. Что скрывают башни: некрополь Цой-Педе и музей Пхакоч
Какие места ещё посмотреть в Грозном
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  3. Аргунское ущелье
  4. Мечеть «Сердце матери»
  5. Грозный-Сити
  6. Цветочный парк
  7. Озеро Кезеной-ам
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Нихалойские водопады" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 900 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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