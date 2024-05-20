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благодарность нашему гиду Рустаму, за" море "познавательной информации, ответственность, за чуткое отношение и индивидуальный подход(нас была группа из 4 ех человек, разного возраста) и к каждому он подобрал нужное слово. Он большой души человек. И хотя горы с камнепадом выглядят устрашающе, с ним страшно не было. Желаю вашему агенству процветания, успехов во всех начинаниях и всего самого наилучшего. Вы надолго останетесь в моем сердце, 30 лет я ждала возвращения в Грозный и дождалась. Горы ждали меня и вы мне в этом помогли. Вы лучшие, буду вас всем советовать, кто решит посетить Чечню.