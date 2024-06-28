1 чел.
По популярности
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
13 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Восхититься сказочным Сулакским каньоном, увидеть Чиркейскую ГЭС и отдохнуть в Дубках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
1290011 610₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана28 июня 2024Посетили чудесный Дагестан. Организация, атмосфера, гид- все на высоте. Рекомендуем от души!!!
- ТТатьяна24 июня 2024Путишествие в Сулакский каньен с экскурсоводом Магомедом было замечательным начиная со встречи и заканчивая прощанием: ориентирован на туристов, учитывает и
- ООльга11 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Ахмеду за замечательную экскурсию «Сулакский каньон из Грозного». Потрясающее зрелище, интересный рассказ, дружеское общение, вкусный обед- все было на этой экскурсии. Однозначно рекомендую.
- ЕЕвгений21 мая 2024Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания. Гид мастер своего дела.
- ТТатьяна21 мая 2024Исполнено все, как договаривались. Гид прибыл вовремя. Мы хотели посетить Бархан и Сулакский каньон. Сначала приехали к бархану. Там Магомед
- ЛЛюбовь10 мая 2024Всё отлично Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Дагестан»
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