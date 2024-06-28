Экскурсии в Дагестан из Грозного

Найдено 3 экскурсии в категории «Дагестан» в Грозном, цены от 11 610 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сулакский каньон из Грозного
На машине
11 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
13 000 за всё до 3 чел.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
На машине
18 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
На машине
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Восхититься сказочным Сулакским каньоном, увидеть Чиркейскую ГЭС и отдохнуть в Дубках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
1290011 610 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    28 июня 2024
    Сулакский каньон из Грозного
    Посетили чудесный Дагестан. Организация, атмосфера, гид- все на высоте. Рекомендуем от души!!!
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
    Путишествие в Сулакский каньен с экскурсоводом Магомедом было замечательным начиная со встречи и заканчивая прощанием: ориентирован на туристов, учитывает и
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    подстраивается под пожелания, разностороннее описание местности, внимательно и содержательно отвечал на вопросы. Благодарна за высокий уровень культуры во всем!!! Рекомендую от души!

  • О
    Ольга
    11 июня 2024
    Сулакский каньон из Грозного
    Огромное спасибо экскурсоводу Ахмеду за замечательную экскурсию «Сулакский каньон из Грозного». Потрясающее зрелище, интересный рассказ, дружеское общение, вкусный обед- все было на этой экскурсии. Однозначно рекомендую.
    Огромное спасибо экскурсоводу Ахмеду за замечательную экскурсию «Сулакский каньон из Грозного». Потрясающее зрелище, интересный рассказ, дружескоеОгромное спасибо экскурсоводу Ахмеду за замечательную экскурсию «Сулакский каньон из Грозного». Потрясающее зрелище, интересный рассказ, дружескоеОгромное спасибо экскурсоводу Ахмеду за замечательную экскурсию «Сулакский каньон из Грозного». Потрясающее зрелище, интересный рассказ, дружескоеОгромное спасибо экскурсоводу Ахмеду за замечательную экскурсию «Сулакский каньон из Грозного». Потрясающее зрелище, интересный рассказ, дружеское
  • Е
    Евгений
    21 мая 2024
    Сулакский каньон из Грозного
    Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания. Гид мастер своего дела.
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    Приятный собеседник и отличный рассказчик. Провез по всем красивым местам. Посоветовал, где очень вкусно пообедать. Спасибо за впечатления и познавательную экскурсию!!! Магомед супер!!!

    Замечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожиданияЗамечательная экскурсия прошла 21 мая в Сулакский каньон из Грозного. Гидом был Магомед. Превзошла все ожидания
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
    Исполнено все, как договаривались. Гид прибыл вовремя. Мы хотели посетить Бархан и Сулакский каньон. Сначала приехали к бархану. Там Магомед
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    ждал нас, пока мы поднимемся, нафоткаемся, вернемся. Далее поехали к месту пересадки на джип. Водитель джипа ждал нас четко к оговоренному времени, сразу пересели и поехали, никаких задержек в пути. Все очень спокойно, комфортно, ненавязчиво и легко, в нужном нам темпе. Благополучно вернулись в Грозный вечером, когда уже стемнело. Прекрасно проведи день! Рекомендуем бронировать экскурсии с Магомедом.

  • Л
    Любовь
    10 мая 2024
    Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
    Всё отлично Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Дагестан»

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  5. Грозный-Сити
  6. Озеро Кезеной-ам
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июле 2024
Сейчас в Грозном в категории "Дагестан" можно забронировать 3 экскурсии от 11 610 до 13 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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