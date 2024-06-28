читать дальше

ждал нас, пока мы поднимемся, нафоткаемся, вернемся. Далее поехали к месту пересадки на джип. Водитель джипа ждал нас четко к оговоренному времени, сразу пересели и поехали, никаких задержек в пути. Все очень спокойно, комфортно, ненавязчиво и легко, в нужном нам темпе. Благополучно вернулись в Грозный вечером, когда уже стемнело. Прекрасно проведи день! Рекомендуем бронировать экскурсии с Магомедом.