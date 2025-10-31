Вы будете на всю жизнь в восторге от увиденного. Горы Ингушетии — это то, что невозможно забыть, увидев один раз.
Вас ждут живописные горные вершины, ущелья, и средневековые башни, а также увлекательная прогулка по столице Северной Осетии — Владикавказу.
Вас ждут живописные горные вершины, ущелья, и средневековые башни, а также увлекательная прогулка по столице Северной Осетии — Владикавказу.
Описание экскурсии
Красота гор Ингушетии
Отправляйтесь с нами в однодневное путешествие по Ингушетии! Мы покажем вам живописные Ассинское и Джейрахское ущелья, Эка-чожинский водопад, древний христианский храм Тхаба-Ерды. Также вы посетите:
- башни Вовнушки — одна из главных достопримечательностей Ингушетии;
- башенный комплекс Эгикал — один из крупнейних башенных комплексов в Ингушетии;
- Цей-лоамский перевал на высоте 2100 метров с видом на Казбек;
военно-грузинскую дорогу — живописная дорога через Главный Кавказский хребет, соединяющий Тбилиси и Владикавказ. Прогулка по Владикавказу Мы также посетим столицу Северной Осетии — город Владикавказ. Прогуляемся по набережной Терека, пройдем по проспекту Мира, где вы увидите Владикавказ с открытки с видом горы Столовой. По вашему желанию, остановимся в одном из местных заведений на вкусный обед с национальной кухней. Важная информация:.
военно-грузинскую дорогу — живописная дорога через Главный Кавказский хребет, соединяющий Тбилиси и Владикавказ. Прогулка по Владикавказу Мы также посетим столицу Северной Осетии — город Владикавказ. Прогуляемся по набережной Терека, пройдем по проспекту Мира, где вы увидите Владикавказ с открытки с видом горы Столовой. По вашему желанию, остановимся в одном из местных заведений на вкусный обед с национальной кухней. Важная информация:.
Обуйтесь поудобнее, берите с собой бутылку, чтобы набрать горную родниковую полезную воду, и не забудьте взять с собой хорошее настроение.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ассинское и Джейрахское ущелья
- Эка-Чожинский водопад
- Древний христианский храм Тхаба-Ерды
- Башни вовнушки
- Башенный комплекс Эгикал
- Цей-лоамский перевал
- Вершина Казбека
- Кавказский хребет
- Город Владикавказ
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обуйтесь поудобнее
- Берите с собой бутылку
- Чтобы набрать горную родниковую полезную воду
- И не забудьте взять с собой хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
31 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Муслиму за прекрасно проведенный день в лучших горах России, да может быть и всей Евразии! Виды просто умопомрачительные, ими не устаешь восхищаться! Но! Экскурсию делает гид:
Е
Елена
18 сен 2025
Природа потрясающая, от такой красоты дух захватывает! Спасибо нашему экскурсоводу Муслиму, что показал столько интересных мест. Тропы ещё не так чрезмерно истоптаны туристами. Налюбовались первозданной красотой природы. Водопад, горные реки, горы…
П
Пакант
15 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность организатору Муслиму и гиду водителю Магомеду за очень интересную и насыщенную экскурсию. В восторге от красоты гор Чечни и Ингушетии, и узнали много нового от Магомеда,несмотря на то что мы сами из Чечни.
Баркалла Дела реза хила.
Баркалла Дела реза хила.
Л
Людмила
23 авг 2025
Интересная экскурсия с очень красивыми местами. Гид интересно рассказывал про историю и быт местных народов. Машина комфортная.
Ю
Юлия
2 авг 2025
Д
Денис
21 июн 2025
Во-первых, это достаточно редкий маршрут, не так часто его предлагают. Но Муслим это человек влюбленный в горы, поэтому экскурсия вам обязательно понравится. Такое впечатление, что толко вам он открывает тайну
О
Оксана
10 июн 2025
Хочется начать с WOW!!!! Восторг полный!
Просто необыкновенная экскурсия!
Нашим гидом был Муслим. Хотим выразить ему свою признательность! Нам было невероятно интересно, мы узнали много нового о традициях, обычаях, развеяли мифы и
Просто необыкновенная экскурсия!
Нашим гидом был Муслим. Хотим выразить ему свою признательность! Нам было невероятно интересно, мы узнали много нового о традициях, обычаях, развеяли мифы и
Д
Диана
5 мая 2025
Потрясающая экскурсия. Восхитительные места, природа, горы…. Осетинские пироги-огонь!) Всем рекомендую!!!!
Входит в следующие категории Грозного
Похожие экскурсии из Грозного
Индивидуальная
до 4 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
Начало: Город Грозный
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
49 950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 155 ₽
14 900 ₽ за всё до 3 чел.