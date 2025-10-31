Красота гор Ингушетии

Отправляйтесь с нами в однодневное путешествие по Ингушетии! Мы покажем вам живописные Ассинское и Джейрахское ущелья, Эка-чожинский водопад, древний христианский храм Тхаба-Ерды. Также вы посетите:

башни Вовнушки — одна из главных достопримечательностей Ингушетии;

башенный комплекс Эгикал — один из крупнейних башенных комплексов в Ингушетии;

Цей-лоамский перевал на высоте 2100 метров с видом на Казбек;

военно-грузинскую дорогу — живописная дорога через Главный Кавказский хребет, соединяющий Тбилиси и Владикавказ. Прогулка по Владикавказу Мы также посетим столицу Северной Осетии — город Владикавказ. Прогуляемся по набережной Терека, пройдем по проспекту Мира, где вы увидите Владикавказ с открытки с видом горы Столовой. По вашему желанию, остановимся в одном из местных заведений на вкусный обед с национальной кухней. Важная информация:.

Обуйтесь поудобнее, берите с собой бутылку, чтобы набрать горную родниковую полезную воду, и не забудьте взять с собой хорошее настроение.