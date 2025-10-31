Мои заказы

Путешествие в горы Ингушетии: Джейрах, Вовнушки, башни + Владикавказ

Путешествие в горы Ингушетии
Вы будете на всю жизнь в восторге от увиденного. Горы Ингушетии — это то, что невозможно забыть, увидев один раз.

Вас ждут живописные горные вершины, ущелья, и средневековые башни, а также увлекательная прогулка по столице Северной Осетии — Владикавказу.
5
8 отзывов
Описание экскурсии

Красота гор Ингушетии

Отправляйтесь с нами в однодневное путешествие по Ингушетии! Мы покажем вам живописные Ассинское и Джейрахское ущелья, Эка-чожинский водопад, древний христианский храм Тхаба-Ерды. Также вы посетите:

  • башни Вовнушки — одна из главных достопримечательностей Ингушетии;
  • башенный комплекс Эгикал — один из крупнейних башенных комплексов в Ингушетии;
  • Цей-лоамский перевал на высоте 2100 метров с видом на Казбек;
военно-грузинскую дорогу — живописная дорога через Главный Кавказский хребет, соединяющий Тбилиси и Владикавказ. Прогулка по Владикавказу Мы также посетим столицу Северной Осетии — город Владикавказ. Прогуляемся по набережной Терека, пройдем по проспекту Мира, где вы увидите Владикавказ с открытки с видом горы Столовой. По вашему желанию, остановимся в одном из местных заведений на вкусный обед с национальной кухней. Важная информация:.
Обуйтесь поудобнее, берите с собой бутылку, чтобы набрать горную родниковую полезную воду, и не забудьте взять с собой хорошее настроение.

Ежедневно в 09:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ассинское и Джейрахское ущелья
  • Эка-Чожинский водопад
  • Древний христианский храм Тхаба-Ерды
  • Башни вовнушки
  • Башенный комплекс Эгикал
  • Цей-лоамский перевал
  • Вершина Казбека
  • Кавказский хребет
  • Город Владикавказ
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Обуйтесь поудобнее
  • Берите с собой бутылку
  • Чтобы набрать горную родниковую полезную воду
  • И не забудьте взять с собой хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
Екатерина
31 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность Муслиму за прекрасно проведенный день в лучших горах России, да может быть и всей Евразии! Виды просто умопомрачительные, ими не устаешь восхищаться! Но! Экскурсию делает гид:
читать дальше

какой задает темп, как и о чем рассказывает, на чем делает акценты, так вот Муслим-лучший гид. Это тот редкий случай, когда человек воспитан, образован и всем сердцем любит свою Родину, а вишенка на торте-хорошее чувство юмора! Однозначно при повторных поездках, а они будут 100%, я обращусь к Муслиму. Сердечное спасибо от меня, Марка и Давида(Дауда))))! ❤️👍🙏

Е
Елена
18 сен 2025
Природа потрясающая, от такой красоты дух захватывает! Спасибо нашему экскурсоводу Муслиму, что показал столько интересных мест. Тропы ещё не так чрезмерно истоптаны туристами. Налюбовались первозданной красотой природы. Водопад, горные реки, горы…
П
Пакант
15 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность организатору Муслиму и гиду водителю Магомеду за очень интересную и насыщенную экскурсию. В восторге от красоты гор Чечни и Ингушетии, и узнали много нового от Магомеда,несмотря на то что мы сами из Чечни.
Баркалла Дела реза хила.
Л
Людмила
23 авг 2025
Интересная экскурсия с очень красивыми местами. Гид интересно рассказывал про историю и быт местных народов. Машина комфортная.
Ю
Юлия
2 авг 2025
Д
Денис
21 июн 2025
Во-первых, это достаточно редкий маршрут, не так часто его предлагают. Но Муслим это человек влюбленный в горы, поэтому экскурсия вам обязательно понравится. Такое впечатление, что толко вам он открывает тайну
читать дальше

гор с их водопадами, плюшевой зеленью и одновременно грозным каменным величием. Десятки интересных историй. Даже наша дочь подросток, которая обычно слушает экскурсовода в наушниках, внимала Муслиму - грамотно и интересно. Мы настолько впечатлилась этой экскурсией, что попросили Муслима быть нашим гидом все дни и не пожалели. Вы увидите разные горы и напоследок прогуляетесь по уютному Владикавказу, съев наивкуснейший осетинский пирог.

О
Оксана
10 июн 2025
Хочется начать с WOW!!!! Восторг полный!
Просто необыкновенная экскурсия!
Нашим гидом был Муслим. Хотим выразить ему свою признательность! Нам было невероятно интересно, мы узнали много нового о традициях, обычаях, развеяли мифы и
читать дальше

недопонимания. Чеченский народ очень вежливый, корректный, учтивый, заботливый, благородный. Мы очень рады что в своем путешествии мы встречали хороших людей.
Мы поднимались к водопаду (*там камни мокрые и скользкие - учитывайте это при выборе обуви) Пройти по этому маршруту удовольствие! Полное погружение в природу. Так получилось, что мы поднимались с гидом и больше никого не было - только мы и природа!
Далее мы остановились в ущелье. Живописное место, шум горной реки, деревья, горы, которые можно потрогать руками! Попить вкусной воды из родника, попробовать и купить мёд, и конечно же, сделать 100500 миллионов фото! Хоть они и не передают красоты.
Поэтому оставьте фото - насладитесь моментом!
Далее по пути мы пересекли границу с Ингушетией (*не забудьте с собой паспорта, на КПП обязательная проверка).
А потом. . просто один сплошной восторг от окружающей красоты! Горы, ущелья, реки, заливные луга, барашки, охраняющие их собаки, гуляющие по дороге коровы, лошади.
Когда мы добрались до местечка Цей-Лоам - восторгу не было предела! Таких красот я точно не видела! Погода нам благоволила и мы даже смогли увидеть вершину горы "Казбек". Окружающие красоты словами описать невозможно - это нужно видеть.
Поверьте: Горы - это любовь с первого взгляда!

Д
Диана
5 мая 2025
Потрясающая экскурсия. Восхитительные места, природа, горы…. Осетинские пироги-огонь!) Всем рекомендую!!!!

Входит в следующие категории Грозного

