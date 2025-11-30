Мои заказы

Из Грозного в древнейший город России - Дербент

Пройти по узким улочкам, рассмотреть величественные постройки и окунуться в таинственный мир востока
Дербент пережил и периоды расцвета, и времена разорений.

По сути, город стоял на перекрёстке цивилизаций! Прогуливаясь по узким улочкам, вы увидите памятники древней архитектуры. А спустившись к морю, насладитесь солёным воздухом Каспийского моря.

И пусть Дербент не похож на крупные исторические центры, в его неторопливости и провинциальном укладе — особое очарование.
Описание экскурсии

Крепость Нарын-Кала

Вы подниметесь на легендарную цитадель и узнаете её историю. Мы расскажем об особенностях сасанидской кладки и событиях, из-за которых в Дербенте возвели мощные каменные стены.

Джума-мечеть

Вы заглянете в старейшую мечеть России. Здесь речь пойдёт о традициях исламского зодчества и о том, чем различаются сунниты и шииты.

Старый город

Прогулка по узким улочкам перенесёт нас в прошлое: перед глазами предстанут мечети, бани и торговые ряды. Вы услышите, что такое магалы, сколько их в городе и почему они расположены именно в горной части Дербента, внутри крепостных стен.

Девичья баня

Завершением экскурсии станет визит в подземную баню 13 века. Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары. Вы узнаете, почему здесь мылись только незамужние девушки и какую роль играло омовение перед свадьбой.

Примерный тайминг экскурсии:

Дорога в одну сторону — 4 ч 40 мин
Обед — 40 мин
Посещение крепости Нарын-Кала — 40 мин
Осмотр мечети в Старом городе — 30 мин
Прогулка по Старому городу — 30 мин
Прогулка по центру города — 30 мин

Время может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей и дорожного трафика.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max, Toyota Corolla, Nissan Patrol
  • Экскурсию можно провести для компании из 4–6 человек: доплата за каждого дополнительного участника — 3000 ₽
  • Желателен ранний выезд
  • Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билет в Девичью баню— 100 ₽ за чел.
  • Билет в крепость Нарын-Кала — 200 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Магомед
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1726 туристов
принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.

