Дербент пережил и периоды расцвета, и времена разорений. По сути, город стоял на перекрёстке цивилизаций! Прогуливаясь по узким улочкам, вы увидите памятники древней архитектуры. А спустившись к морю, насладитесь солёным воздухом Каспийского моря. И пусть Дербент не похож на крупные исторические центры, в его неторопливости и провинциальном укладе — особое очарование.

Описание экскурсии

Крепость Нарын-Кала

Вы подниметесь на легендарную цитадель и узнаете её историю. Мы расскажем об особенностях сасанидской кладки и событиях, из-за которых в Дербенте возвели мощные каменные стены.

Джума-мечеть

Вы заглянете в старейшую мечеть России. Здесь речь пойдёт о традициях исламского зодчества и о том, чем различаются сунниты и шииты.

Старый город

Прогулка по узким улочкам перенесёт нас в прошлое: перед глазами предстанут мечети, бани и торговые ряды. Вы услышите, что такое магалы, сколько их в городе и почему они расположены именно в горной части Дербента, внутри крепостных стен.

Девичья баня

Завершением экскурсии станет визит в подземную баню 13 века. Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары. Вы узнаете, почему здесь мылись только незамужние девушки и какую роль играло омовение перед свадьбой.

Примерный тайминг экскурсии:

Дорога в одну сторону — 4 ч 40 мин

Обед — 40 мин

Посещение крепости Нарын-Кала — 40 мин

Осмотр мечети в Старом городе — 30 мин

Прогулка по Старому городу — 30 мин

Прогулка по центру города — 30 мин

Время может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей и дорожного трафика.

Организационные детали

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max, Toyota Corolla, Nissan Patrol

Экскурсию можно провести для компании из 4–6 человек: доплата за каждого дополнительного участника — 3000 ₽

Желателен ранний выезд

Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды

