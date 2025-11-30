Пройти по узким улочкам, рассмотреть величественные постройки и окунуться в таинственный мир востока
Дербент пережил и периоды расцвета, и времена разорений.
По сути, город стоял на перекрёстке цивилизаций! Прогуливаясь по узким улочкам, вы увидите памятники древней архитектуры. А спустившись к морю, насладитесь солёным воздухом Каспийского моря.
И пусть Дербент не похож на крупные исторические центры, в его неторопливости и провинциальном укладе — особое очарование.
Описание экскурсии
Крепость Нарын-Кала
Вы подниметесь на легендарную цитадель и узнаете её историю. Мы расскажем об особенностях сасанидской кладки и событиях, из-за которых в Дербенте возвели мощные каменные стены.
Джума-мечеть
Вы заглянете в старейшую мечеть России. Здесь речь пойдёт о традициях исламского зодчества и о том, чем различаются сунниты и шииты.
Старый город
Прогулка по узким улочкам перенесёт нас в прошлое: перед глазами предстанут мечети, бани и торговые ряды. Вы услышите, что такое магалы, сколько их в городе и почему они расположены именно в горной части Дербента, внутри крепостных стен.
Девичья баня
Завершением экскурсии станет визит в подземную баню 13 века. Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары. Вы узнаете, почему здесь мылись только незамужние девушки и какую роль играло омовение перед свадьбой.
Примерный тайминг экскурсии:
Дорога в одну сторону — 4 ч 40 мин Обед — 40 мин Посещение крепости Нарын-Кала — 40 мин Осмотр мечети в Старом городе — 30 мин Прогулка по Старому городу — 30 мин Прогулка по центру города — 30 мин
Время может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей и дорожного трафика.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 7 Pro Max, Toyota Corolla, Nissan Patrol
Экскурсию можно провести для компании из 4–6 человек: доплата за каждого дополнительного участника — 3000 ₽
Желателен ранний выезд
Экскурсию для вас проведёт гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
Билет в Девичью баню— 100 ₽ за чел.
Билет в крепость Нарын-Кала — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1726 туристов
Наша команда работает больше 6 лет. Мы считаем, что наработки — это очень хорошо, но стагнация — это скучно. Поэтому мы постоянно в поиске лучшего для наших гостей и стремимся читать дальше
принять вас в лучших традициях гостеприимства горцев. Проводим индивидуальные, уникальные экскурсии. Любим горы и путешествия, готовы к изменениям в жизни. Когда хобби становится работой, это лучшее, что может произойти в жизни, — и у нас так и получилось.