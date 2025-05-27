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Необычные экскурсии по Грозному

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Грозном, цены от 5000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
Побывать среди живописных мест с древнейшей историей в компании «охотников за горами»
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
Из Грозного - в районы Нашха и Галанчож
Завтра в 09:00
4 июл в 09:00
15 200 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
На машине
10 часов
Индивидуальная
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
Начало: В вашем отеле
4 июл в 09:30
5 июл в 15:30
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    27 мая 2025
    Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
    Поездка в Галанчожский район оставила неизгладимое впечатление! Необыкновенно живописная дорога, где каждый поворот тропы открывает что-то загадочное, а древние камни
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    хранят истории веков. Когда мы поднимались в горы, внезапно налетел густой туман, и пейзаж преобразился. Долины, скалы и руины старинных башен словно растворились в молочной дымке, создавая ощущение, будто мы попали в другое измерение. Туман то рассеивался, ненадолго открывая потрясающие виды на зелёные склоны и далёкие вершины, то снова сгущался, окутывая всё таинственностью. Особенно запомнились древние Галанчожские башни, выступающие из тумана, как призраки прошлого. Казалось, вот-вот послышатся шаги или голоса тех, кто жил здесь столетия назад. Галанчожский район — это не просто красивое место, это земля, полная древней истории. Гид Сайд-Магомед хорошо,доступно преподнес информацию,ответил на все вопросы. Был вежлив и тактичен. Комфортабельный автомобиль. Время пролетело незаметно. Поездка была для нас — как путешествие в сказку, где реальность переплетается с прошлым, а туман лишь усилил это ощущение. Очень рекомендую всем, кто любит историю, природу и необычные пейзажи!

    Поездка в Галанчожский район оставила неизгладимое впечатление! Необыкновенно живописная дорога, где каждый поворот тропы открывает что-тоПоездка в Галанчожский район оставила неизгладимое впечатление! Необыкновенно живописная дорога, где каждый поворот тропы открывает что-тоПоездка в Галанчожский район оставила неизгладимое впечатление! Необыкновенно живописная дорога, где каждый поворот тропы открывает что-тоПоездка в Галанчожский район оставила неизгладимое впечатление! Необыкновенно живописная дорога, где каждый поворот тропы открывает что-тоПоездка в Галанчожский район оставила неизгладимое впечатление! Необыкновенно живописная дорога, где каждый поворот тропы открывает что-то
  • В
    Виктор
    19 мая 2025
    Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
    Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики! Это поездка запомнится на
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    долгие годы, уникальные виды по еще недавно закрытому для посетителей и туристов Галанчожскому району. Не хочется пропускать ни минуты, потом за альпийскими лугами, начинаются скалы, а затем и открывается вид на далекие горы Грузии. В любом месте, где бы мы не остановились, казалось, что находимся в фотообоях. Саид через общение с нами, рассказывая истории и предания древних, отвечая на все многочисленные вопросы через себя показал лицо своей нации. Никто не сможет остаться равнодушным. Индивидуальный подход, с учетом и пожеланий, остановок, еды, помощь с фото на память. Нам очень повезло случайным образом выбрать именно этот тур.

    Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики!Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики!Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики!Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики!Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики!Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики!Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики!
  • И
    Ирина
    30 марта 2025
    Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
    Это было самое восхитительное путешествие по Чечне. Галанчожский район удивительно красив, а ранней весной особенно. Белоснежные вершины Большого Кавказского хребта,
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    покрытые нетронутым снежным покровом дороги оставили яркие впечатления. Да, местами нам приходилось быть первопроходцами и прокладывать себе путь наверх. Такой экстрим добавил ярких эмоций нашему путешествию. Небольшой озеро Галай-ам оставило более сильные впечатления, чем популярное Кезеной-Ам. И самое чудесное - мы были одни посреди этой невероятной красоты. Огромная благодарность нашему отличному гиду за такое прекрасное путешествие! Сайд-Магомед, мы с удовольствием вернемся в этот чудесный край.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Необычные»

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  1. Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
  2. Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
  3. Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
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  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Самое главное
  8. Цветочный парк
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Озеро Казеной-Ам
Сколько стоит экскурсия по Грозному в июле 2025
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