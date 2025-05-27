Индивидуальная
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Колыбель чеченского народа: из Грозного - в горы Галанчожского района
Побывать среди живописных мест с древнейшей историей в компании «охотников за горами»
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Неизвестная Чечня: нехоженные горы и заброшенные сёла
Из Грозного - в районы Нашха и Галанчож
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15 200 ₽
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Индивидуальная
Озеро Кезеной-Ам и неизведанный Веденский район
Погрузиться в историю и культуру чеченского народа в путешествии по горной части республики
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Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса27 мая 2025Поездка в Галанчожский район оставила неизгладимое впечатление! Необыкновенно живописная дорога, где каждый поворот тропы открывает что-то загадочное, а древние камни
- ВВиктор19 мая 2025Хочу выразить благодарность нашему не просто гиду Саиду-Магомеду, а можно сказать проводнику в мир Чеченской республики! Это поездка запомнится на
- ИИрина30 марта 2025Это было самое восхитительное путешествие по Чечне. Галанчожский район удивительно красив, а ранней весной особенно. Белоснежные вершины Большого Кавказского хребта,
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Нескучные экскурсии»
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