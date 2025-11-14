Экскурсию мы начнем с посещения самой необычной и современной мечети Чеченской республики — мечети «Сердце матери», следующая локация — памятник абреку Зелимхану и родник «девичья коса» там же. Остановимся на

смотровой площадке расположенной у императорской дороги. Далее мы преодолеем высшую точку нашего путешествия перевал «Харами» на высоте 2170 метров, и спустимся к озеру «Кезеной-Ам». Прогуляемся по улочкам древнего селения «Хой». Завершим экскурсию посещением самой большой мечети в Европе!

Описание экскурсии

Наше увлекательное путешествие начнется с посещения величественной мечети Европы, известной как «Гордость мусульман», которая расположена в городе Шали. Это удивительное сооружение непременно оставит яркие впечатления и вдохновение.

Следующие остановки

Далее мы направимся к памятнику знаменитому абреку Зелимхану и роднику «Девичья коса», который находится в том же районе. Эти исторические места пропитаны духом истории и культуры.

Императорская дорога и захватывающие виды

После этого нас ждет путешествие по живописной горной дороге, известной как «императорская дорога». Здесь вы сможете насладиться красивыми пейзажами Харачоевского ущелья и сделать остановку на смотровой площадке, откуда открывается просто завораживающий вид на ущелье.

Вперед к горным высотам

Мы проедем по горному перевалу, расположенного на высоте 2177 метров над уровнем моря. Это место не оставит равнодушным никого!

Кезеной-Ам

Наша следующая локация — самое большое высокогорное озеро на Северном Кавказе, озеро «Кезеной-Ам». Это место овеяно множеством легенд и обладает первозданной красотой.

Завершение горной части

Мы также посетим древнее селение стражников «Хой», которое расскажет о дальнем прошлом этих мест. После насыщенного дня мы подкрепимся вкусным обедом, чтобы продолжить наш маршрут.

Возвращение на равнину

Наше путешествие завершится на равнине, где мы посетим одну из самых современных мечетей России – мечеть «Сердце матери» в городе Аргун. Это удивительное здание станет отличным завершающим аккордом нашего путешествия.