Вы оцените ее фантастические пейзажи, погрузитесь в местные традиции, побываете в мечетях «Сердце матери» и «Гордость мусульман».
Я не дам вам заскучать в пути: сделаю остановки в самых живописных местах, расскажу интересные истории и народные легенды.
Описание экскурсии
Грандиозные мечети и колоритная этнодеревня
Мы посетим мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек и меняющую цвет в зависимости от погоды. На выезде из Грозного увидим инсталляцию песочных часов, которые символизируют прошлое и настоящее: в верхней части разрушенный в 90-х город, а в нижней — современный, восстановленный. Остановимся в этнодеревне Шира Котар и поговорим о традициях исконного чеченского быта. А также заедем в город Шали и осмотрим крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Я раскрою, как она связана с греческим островом Тасос и в чем особенности ее архитектуры.
Горы, озеро и селение стражников
Вы увидите памятник «чеченскому Робин Гуду», полюбуетесь родником Девичья коса и проедете по серпантину через перевал Харами. Оцените красоту высокогорного озера Кезеной-Ам с лазурной водой и услышите историю его происхождения. Финальной точкой путешествия станет древнее селение стражников Хой. Я поделюсь легендой о его жителях, воспитывающих воинов для охраны рубежей Чечни.
Организационные детали
- Входные билеты в селение стражников Хой не включены в стоимость — 100 р. с человека
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Мы поедем на семиместном автомобиле бизнес-класса
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