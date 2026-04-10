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Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день

Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
Путешествие к лазурному озеру Кезеной-Ам раскроет вам разнообразие Чеченской Республики.

Вы оцените ее фантастические пейзажи, погрузитесь в местные традиции, побываете в мечетях «Сердце матери» и «Гордость мусульман».

Я не дам вам заскучать в пути: сделаю остановки в самых живописных местах, расскажу интересные истории и народные легенды.
5
67 отзывов
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день

Описание экскурсии

Грандиозные мечети и колоритная этнодеревня

Мы посетим мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек и меняющую цвет в зависимости от погоды. На выезде из Грозного увидим инсталляцию песочных часов, которые символизируют прошлое и настоящее: в верхней части разрушенный в 90-х город, а в нижней — современный, восстановленный. Остановимся в этнодеревне Шира Котар и поговорим о традициях исконного чеченского быта. А также заедем в город Шали и осмотрим крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Я раскрою, как она связана с греческим островом Тасос и в чем особенности ее архитектуры.

Горы, озеро и селение стражников

Вы увидите памятник «чеченскому Робин Гуду», полюбуетесь родником Девичья коса и проедете по серпантину через перевал Харами. Оцените красоту высокогорного озера Кезеной-Ам с лазурной водой и услышите историю его происхождения. Финальной точкой путешествия станет древнее селение стражников Хой. Я поделюсь легендой о его жителях, воспитывающих воинов для охраны рубежей Чечни.

Организационные детали

  • Входные билеты в селение стражников Хой не включены в стоимость — 100 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Мы поедем на семиместном автомобиле бизнес-класса

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адам
Адам — ваш гид в Грозном
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2147 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Адам, я живу в Грозном. С радостью покажу вам любимый город в атмосфере дружеской беседы. Обещаю не докучать заученными фактами, сухими датами и монотонным рассказом. Мои экскурсии всегда проходят легко, весело и непринужденно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 67 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
3
2
1
Юлия
Если Вы находитесь в поисках лучшего гида,то Вы его нашли! Вам безумно повезёт,если даты на Ваши дни будут свободны,бронируйте и будете потом счастливы! А теперь о нашем путешествии:экскурсия была в
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начале апреля, ещё не было обильной растительности в горах. Местами лежал снег, по обочинам дороги были огромные сугробы, светящиеся на солнце. Красота неописуемая: лежит снег, светит солнце, а ты в футболке и совсем не холодно! Экскурсовод-замечательный, лучше и не пожелаешь. Истинный знаток своего края, приверженец обычаев и традиций. Прекрасный собеседник, вежливый, тактичный и доброжелательный, с чувством юмора. Поездка прошла на одном дыхании, несмотря на то, что посетили столько интересных локаций (мечети, смотровые площадки, горные источники, селение стражников Хой, Казеной Ам и др). Сделали кучу фотографий и зарядились отличным настроением и позитивом. Для себя узнали много нового о жизни чеченского народа, особенностях быта и традициях. Спасибо Адаму-он провел замечательную экскурсию, всё рассказывал, отвечал на вопросы,подарил частичку своей души и тепла. И! Отлично ладит как со взрослыми, так и с детьми. Однозначно рекомендуем всем брать в спутники его!!!

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Иннеса
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность, аккуратность вождения и невероятные легенды. На протяжении всего путешествия не давал скучать, было очень
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интересно. Прекрасный человек, хочется равняться на таких людей 🫶🏼 Покорило озеро Кезеной-Ам. 🥰 Красивые локации, природа, бирюзовое озеро, невероятной красоты. Всего доброго Вам и продолжайте свое дело, заряжая людей на добрые дела! 🙏🏻

Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,+2
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
Были в Грозном в сентябре 2025 года. Большая благодарность Адаму, нашему гиду, за теплый прием, внимательность,
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Карина
Ехали на Казеной-Ам и селение стражников Хой, даже не подозревая, как сильно нам повезет с гидом. Это было идеальное путешествие. Адам,не просто гид, а настоящий амбассадор своей республики! 🔥 Он
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встретил нас с улыбкой, и с первой минуты мы почувствовали себя не туристами, а дорогими гостями! 🫶 Человек с потрясающей энергетикой — добрый, искренний, заботливый. Невероятно харизматичный,обладающий глубокими знаниями истории и культуры Чечни. Он успевал всё: и вести машину аккуратно,и рассказывал про традиции вайнахов, про гостеприимство, про чеченский тайп, про этикет так,что слушать можно было бесконечно. Никакой сухой теории — всё живо, интересно и с душой! С ним не было ни одной неловкой паузы, только смех, живые диалоги и позитив🙌 Адам, спасибо тебе за твое тепло, за твой свет, за то, что показал нам красоту Чечни через призму своей души. Мы увезли с собой не только фото, яркие эмоции, но и тепло твоего сердца. Обязательно вернемся! Ты сделал этот день по-настоящему счастливым и незабываемым! Дела реза хийла🤝❤️»

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Александр
Прекрасная экскурсия по захватывающему дух маршруту! Хотели увидеть Кезеной-Ам, но всю дорогу только и успевали что восторгаться 😁 Чечня поразила и оставила сильное желание приехать ещё раз!
И отдельное спасибо Адаму - за истории, заботу и незабываемые впечатления от поездки!
Прекрасная экскурсия по захватывающему дух маршруту! Хотели увидеть Кезеной-Ам, но всю дорогу только и успевали что
Прекрасная экскурсия по захватывающему дух маршруту! Хотели увидеть Кезеной-Ам, но всю дорогу только и успевали что
Прекрасная экскурсия по захватывающему дух маршруту! Хотели увидеть Кезеной-Ам, но всю дорогу только и успевали что
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Лариса
Адам-большой профессионал своего дела. Экскурсия интересная, места красивые, автомобиль комфортный. Самое главное, гид очень любит свою родину, рассказывает о своем народе с большой гордостью, знанием истории, традиций и обычаев. Проникаешься этим чувством и гордишься, что у нас такая многонациональная страна.
Адам-большой профессионал своего дела. Экскурсия интересная, места красивые, автомобиль комфортный. Самое главное, гид очень любит свою
Адам-большой профессионал своего дела. Экскурсия интересная, места красивые, автомобиль комфортный. Самое главное, гид очень любит свою
Адам-большой профессионал своего дела. Экскурсия интересная, места красивые, автомобиль комфортный. Самое главное, гид очень любит свою
Адам-большой профессионал своего дела. Экскурсия интересная, места красивые, автомобиль комфортный. Самое главное, гид очень любит свою
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Галина
Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
Поездка прошла комфортно, даже несмотря на
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столь длительное время. Немного не повезло с погодой. Было облачно, поэтому не удалось полюбоваться всей красотой гор. Но Адам старался найти просвет облаков, чтобы мы могли насладиться видами.
Во время поездки Адам продолжил рассказ о Чеченской республике, поделился укладом своей семьи. Столь трепетное отношение к родным вызывает огромное уважение!
Очень надеемся вернуться в ЧР. Есть ещё места, которые хочется посетить. Обязательно обратимся к «самому скромному гиду»:) и однозначно советую другим.
Адам, спасибо за радушный приём и приглашаем Вас в Санкт-Петербург. Здесь у Вас тоже теперь есть друзья.

Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
Ездили с Адамом на озеро Кезеной-Ам 19 июля 2022 года. Это была наша вторая экскурсия с Адамом. На экскурсии было 3 взрослых и 2 детей.
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Входит в следующие категории Грозного

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