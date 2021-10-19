Что вас ожидает

Грандиозные мечети и колоритная этнодеревня

Мы посетим мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек и меняющую цвет в зависимости от погоды. Остановимся в этнодеревне Шира Котар и поговорим о традициях исконного чеченского быта. А также заедем в город Шали и осмотрим крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Я раскрою, как она связана с греческим островом Тасос и в чем особенности ее архитектуры.

Горы, озеро и селение стражников

Вы увидите памятник «чеченскому Робин Гуду», полюбуетесь родником Девичья коса и проедете по серпантину через перевал Харами. Оцените красоту высокогорного озера Кезеной-Ам с лазурной водой и услышите историю его происхождения. Финальной точкой путешествия станет древнее селение стражников Хой. Я поделюсь легендой о его жителях, воспитывающих воинов для охраны рубежей Чечни.

Организационные детали