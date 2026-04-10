Путешествие к лазурному озеру Кезеной-Ам раскроет вам разнообразие Чеченской Республики. Вы оцените ее фантастические пейзажи, погрузитесь в местные традиции, побываете в мечетях «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Я не дам вам заскучать в пути: сделаю остановки в самых живописных местах, расскажу интересные истории и народные легенды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Грандиозные мечети и колоритная этнодеревня

Мы посетим мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек и меняющую цвет в зависимости от погоды. На выезде из Грозного увидим инсталляцию песочных часов, которые символизируют прошлое и настоящее: в верхней части разрушенный в 90-х город, а в нижней — современный, восстановленный. Остановимся в этнодеревне Шира Котар и поговорим о традициях исконного чеченского быта. А также заедем в город Шали и осмотрим крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Я раскрою, как она связана с греческим островом Тасос и в чем особенности ее архитектуры.

Горы, озеро и селение стражников

Вы увидите памятник «чеченскому Робин Гуду», полюбуетесь родником Девичья коса и проедете по серпантину через перевал Харами. Оцените красоту высокогорного озера Кезеной-Ам с лазурной водой и услышите историю его происхождения. Финальной точкой путешествия станет древнее селение стражников Хой. Я поделюсь легендой о его жителях, воспитывающих воинов для охраны рубежей Чечни.

Организационные детали