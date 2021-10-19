Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день

Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села

5
2 отзыва
Путешествие к лазурному озеру Кезеной-Ам раскроет вам разнообразие Чеченской Республики.

Вы оцените ее фантастические пейзажи, погрузитесь в местные традиции, побываете в мечетях «Сердце матери» и «Гордость мусульман».

Я не дам вам заскучать в пути: сделаю остановки в самых живописных местах, расскажу интересные истории и народные легенды.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день

Что вас ожидает

Грандиозные мечети и колоритная этнодеревня

Мы посетим мечеть «Сердце матери», выполненную в стиле хай-тек и меняющую цвет в зависимости от погоды. Остановимся в этнодеревне Шира Котар и поговорим о традициях исконного чеченского быта. А также заедем в город Шали и осмотрим крупнейшую мечеть Европы «Гордость мусульман». Я раскрою, как она связана с греческим островом Тасос и в чем особенности ее архитектуры.

Горы, озеро и селение стражников

Вы увидите памятник «чеченскому Робин Гуду», полюбуетесь родником Девичья коса и проедете по серпантину через перевал Харами. Оцените красоту высокогорного озера Кезеной-Ам с лазурной водой и услышите историю его происхождения. Финальной точкой путешествия станет древнее селение стражников Хой. Я поделюсь легендой о его жителях, воспитывающих воинов для охраны рубежей Чечни.

Организационные детали

  • Входные билеты в селение стражников Хой не включены в стоимость — 100 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Мы поедем на семиместном автомобиле бизнес-класса

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Адам
Адам
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Адам, я живу в Грозном. С радостью покажу вам любимый город в атмосфере дружеской беседы. Обещаю не докучать заученными фактами, сухими датами и монотонным рассказом. Мои экскурсии всегда проходят легко, весело и непринужденно.
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2 настоящих отзыва от туристов

Ольга
19 окт 2021
Спасибо Адаму за экскурсию, она была прекрасна, как и сам экскурсовод. Образованный, грамотный, начитанный, интеллигентный. Восхитительный рассказчик, очень здравомыслящий, бесконечно влюблённый в Чечню и свой народ. Невозможно остаться равнодушным к этой земле, когда пообщаешься с Адамом. Спасибо огромное, рекомендуем от души.
Ольга И Артём.
М
9 окт 2021
Большое спасибо Адаму за чудесные экскурсии и замечательное, очень доброе отношение! Адам проводил для родителей 2 экскурсии: "Озеро Кезеной-Ам и селение Хой" и "Из Грозного - в Аргунское ущелье". Столько восторженных слов в адрес гида я от них ещё никогда не слышала! Их впечатления о поездке самые положительные! Узнали много интересного не только об истории Чечни, но много фактов о жизни и быте, о нравах и обычаях, о традициях, легендах и семейных отношениях чеченского народа! И всё это с юмором, нескучно, увлеченно.
Как и многие, наверное, кто основывается на стереотипы, родители с волнением собирались в Чеченскую республику, но по приезду все стереотипы были разрушены! Самое яркое впечатление - это люди! Все очень отзывчивы, доброжелательны, уважительны! Второе - это порядок и чистота! Грозный очень красив, ухожен, в городе много скверов, парков. Пригороды тоже не уступают! Третье - это, конечно, природа! Красота, которую не описать словами, и не передать на фотографиях! Это надо увидеть своими глазами.
Так что если кто-то ещё раздумывает: стоит ли ехать в Чечню - решайтесь и не пожалеете! А если Вам посчастливится посетить экскурсии с Адамом, положительные эмоции и впечатления от поездки гарантированы!

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