Давайте отправимся в увлекательное путешествие по величественному Аргунскому ущелью.
Вы насладитесь красотой Нихалоевских водопадов, прекрасных в любой сезон, посмотрите на Ушкалойский башни-близнецы, ставшие символом Чечни, а также заедем в горнолыжный комплекс «Ведучи».
Вы насладитесь красотой Нихалоевских водопадов, прекрасных в любой сезон, посмотрите на Ушкалойский башни-близнецы, ставшие символом Чечни, а также заедем в горнолыжный комплекс «Ведучи».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Аргунское ущелье
- Нихалоевские водопады
- Ушкалойские башни-близнецы
- Комплекс «Ведучи»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Нам предстоит насыщенное путешествие по величественному Аргунскому ущелью. Вы увидите все его главные красоты:
- посетим Нихалоевские водопады — целый каскад из 12 водопадов, образованный скалистыми горами и прекрасный в любой сезон;
- увидим Ушкалойские башни-близнецы, которые стали одним из символов Чечни;
- посетим музей и горнолыжный комплекс «Ведучи» — этот курорт расположен в высокогорной части Итум-Калинского района, на склонах кавказского хребта Данедук.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Напитки, обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- Грозный
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Связь с гидом по номеру тел 8(938)0200393
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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