Красоты Аргунского ущелья

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Ответы на вопросы
Давайте отправимся в увлекательное путешествие по величественному Аргунскому ущелью.

Вы насладитесь красотой Нихалоевских водопадов, прекрасных в любой сезон, посмотрите на Ушкалойский башни-близнецы, ставшие символом Чечни, а также заедем в горнолыжный комплекс «Ведучи».
Красоты Аргунского ущелья
Красоты Аргунского ущелья
Красоты Аргунского ущелья
Красоты Аргунского ущелья
Красоты Аргунского ущелья
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Аргунское ущелье
  • Нихалоевские водопады
  • Ушкалойские башни-близнецы
  • Комплекс «Ведучи»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Нам предстоит насыщенное путешествие по величественному Аргунскому ущелью. Вы увидите все его главные красоты:

  • посетим Нихалоевские водопады — целый каскад из 12 водопадов, образованный скалистыми горами и прекрасный в любой сезон;
  • увидим Ушкалойские башни-близнецы, которые стали одним из символов Чечни;
  • посетим музей и горнолыжный комплекс «Ведучи» — этот курорт расположен в высокогорной части Итум-Калинского района, на склонах кавказского хребта Данедук.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Напитки, обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Грозный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Связь с гидом по номеру тел 8(938)0200393
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Башни
Аргунское ущелье
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