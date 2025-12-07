Эта программа для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, почувствовать живую энергию природы и услышать Кавказ. Мы пройдём около 10 км по склонам, лесным тропам и каменистому руслу Чёрной реки. В дороге остановимся на чай, сделаем фото, полюбуемся пейзажами. Поговорим, как живут и чем гордятся жители здешних сёл, и выучим несколько слов на чеченском языке.

9:00–10:30 — выезд из Грозного

Трансфер в село Ца-Ведено по живописной горной дороге через холмы и леса. В пути — короткий рассказ о регионе, его истории и культуре.

10:30–10:45 — прибытие и подготовка

Инструктаж по технике безопасности, проверка экипировки, разминка перед походом.

10:45–15:00 — пеший маршрут:

прогулка по руслу Чёрной реки и её берегам

треккинг через высокогорный лес

остановки для отдыха, фото и чаепития (чай, кофе, сладости)

рассказы гида о природе, культуре, традициях и легендах региона

возможность выучить несколько слов на чеченском языке

15:00–15:30 — свободное время

15:30–17:00 — обратный трансфер в Грозный

Окончание треккинга — в селе Элистанжи. По желанию группы — остановка по пути в местном кафе и дегустация традиционной чеченской кухни (жижиг-галнаш, хингал, чорп)

Организационные детали