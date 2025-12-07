Эта программа для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, почувствовать живую энергию природы и услышать Кавказ. Мы пройдём около 10 км по склонам, лесным тропам и каменистому руслу Чёрной реки. В дороге остановимся на чай, сделаем фото, полюбуемся пейзажами. Поговорим, как живут и чем гордятся жители здешних сёл, и выучим несколько слов на чеченском языке.
Описание экскурсии
9:00–10:30 — выезд из Грозного
Трансфер в село Ца-Ведено по живописной горной дороге через холмы и леса. В пути — короткий рассказ о регионе, его истории и культуре.
10:30–10:45 — прибытие и подготовка
Инструктаж по технике безопасности, проверка экипировки, разминка перед походом.
10:45–15:00 — пеший маршрут:
- прогулка по руслу Чёрной реки и её берегам
- треккинг через высокогорный лес
- остановки для отдыха, фото и чаепития (чай, кофе, сладости)
- рассказы гида о природе, культуре, традициях и легендах региона
- возможность выучить несколько слов на чеченском языке
15:00–15:30 — свободное время
15:30–17:00 — обратный трансфер в Грозный
Окончание треккинга — в селе Элистанжи. По желанию группы — остановка по пути в местном кафе и дегустация традиционной чеченской кухни (жижиг-галнаш, хингал, чорп)
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota Corolla с кондиционером
- Программа подходит взрослым и детям с 10 лет с базовым уровнем физической подготовки
- Протяжённость — 10 км. Пеший маршрут проходит по руслу горной реки, её берегам и частично через лес. По пути запланированы остановки для отдыха и чаепития
- Вам понадобится: удобная одежда и обувь, головной убор, запас воды (минимум 1,5 литра на чел.)
- Чай, кофе и сладости входят в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается ужин в кафе — 1500 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваш гид в Грозном
Я коренной житель Чеченской Республики. С 2017 года работаю в сфере туризма. Очень люблю Чечню и особенно место, в котором я родился и вырос.
