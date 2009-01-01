Начало экскурсии обговаривается с вами

Сулакский каньон — самая популярная природная достопримечательность Дагестана.



Он в списке обязательных мест для посещения у всех гостей республики. И это понятно.



Каньон шокирует и вызывает сильнейшие эмоции при просмотре роликов и фотографий, но в реальности он восхищает в разы больше! Еще бы, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире. 1920 метров!