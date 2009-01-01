Начало экскурсии обговаривается с вами

Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон

Сулакский каньон - самая популярная природная достопримечательность Дагестана

Сулакский каньон — самая популярная природная достопримечательность Дагестана.

Он в списке обязательных мест для посещения у всех гостей республики. И это понятно.

Каньон шокирует и вызывает сильнейшие эмоции при просмотре роликов и фотографий, но в реальности он восхищает в разы больше! Еще бы, ведь это один из самых глубоких каньонов в мире. 1920 метров!
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон
Из Грозного в Дагестан. «Выше орлов» - поездка на Сулакский каньон

Что вас ждет:

  • Каньон имеет протяженность около 53 километров. Река течёт по извилистому ущелью и выглядит сверху тонким бирюзовым ручейком, а ведь на самом деле Сулак — одна из самых полноводных рек Дагестана.
  • Описать каньон очень непросто, его надо просто увидеть. На кромке обрыва, нависающего на головокружительной высоте, вдруг начинаешь понимать, что ты выше парения орлов. Сочетание голубого неба, серого песчаного склона каньона, уходящего к ослепительной бирюзе реки, создает картину, которую описать невозможно.
  • Если есть желание присесть на кромку пропасти и растворится в этом великолепии, то нужно приезжать пораньше. Также можно спуститься заранее в форелевое хозяйство и до заполнения ресторана, насладится цветом реки вблизи.

Возьмите с собой:

  • Паспорт РФ или другой аналогичный документ.
  • Удобную обувь для прогулок.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
9 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода и водителя
Что не входит
  • Питание на маршруте.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Мы заберем вас с места проживания
Завершение: Мы доставим вас в место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Магомед М.
Магомед М.
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