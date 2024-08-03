Жемчужина Дагестана ждёт вас! Погрузитесь в красоту Сулакского каньона, одного из самых глубоких в мире. Насладитесь видами Чиркейского водохранилища и ГЭС.
Откройте для себя посёлок Дубки с его обзорными площадками и форелевое хозяйство «Главрыба» с ресторанами и мини-зоопарком. В компании опытного гида путешествие станет незабываемым, а впечатления - яркими и долгими
Откройте для себя посёлок Дубки с его обзорными площадками и форелевое хозяйство «Главрыба» с ресторанами и мини-зоопарком. В компании опытного гида путешествие станет незабываемым, а впечатления - яркими и долгими
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Сулакский каньон
- 🚤 Чиркейское водохранилище
- 🏞 Посёлок Дубки
- 🐟 Форелевое хозяйство
- 🛶 Прогулка на катере
- 🕳 Пещера Нохьо
- 🌉 Подвесной мост
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Что можно увидеть
- Сулакский каньон
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Посёлок Дубки
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Пещера Нохьо
- Подвесной мост
Описание экскурсии
- Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире (почти 2000 метров!). Он глубже даже Большого каньона в США
- Чиркейское водохранилище, образованное на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС, которую мы тоже посмотрим
- Посёлок Дубки с тремя обзорными площадками, откуда открывается завораживающий вид на Сулакский каньон с высоты птичьего полёта
- Форелевое хозяйство «Главрыба». Здесь не только выращивают рыбу. На территории есть несколько ресторанов, домики для проживания, мини-зоопарк, детская зона
Также по желанию можем посетить пещеру Нохъо с подвесным мостом и прокатиться на катере по реке Сулак и лазурному водохранилищу.
Организационные детали
- Обратите внимание: это видовая экскурсия и не предполагает подробных рассказов гида. Тем не менее он даст вам основную информацию о регионе, истории, быте и традициях местного населения
- В стоимость включён трансфер на комфортабельных автомобилях Nissan Pathfinder, Honda Elysion или Toyota Alphard от вашего отеля и обратно
- Время в пути до первой локации — 1,5 ч
- Программа подходит взрослым и детям с 3 лет
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Пещера Нохъо и мост — 500 ₽ с человека в будни, 700 ₽ в выходные, детям до 14 лет — 250 ₽
- Обед — 500–800 ₽ с человека
- Прогулка на катере — 7000-10000 ₽ за группу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Грозном
Провели экскурсии для 1155 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена, я представляю команду гидов в Грозном. Все мы — люди, безгранично влюблённые в свою республику. Каждый из нас хорошо знает историю родных мест, безопасно управляет автомобилем и с душой относится к работе. Лёгкая, дружеская и по-семейному добрая атмосфера будет сопровождать вас всю дорогу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
3 авг 2024
Очень замечательная была поездка в дагестан. эти горы,этот каньон,это просто супер.. а самое главное я была во второй раз и я не была там где побывала в этот раз,катание на катере с драйвом этот было класс и красота природы. не пожалела,что поехала и выбрала вас.
Похожие экскурсии из Грозного
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Лучший выборПервый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4 999₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Завтра в 08:00
19 авг в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Сулакский каньон из Грозного: экскурсия с личным гидом
Откройте для себя величие Сулакского каньона, насладитесь видами с высоты и узнайте уникальные истории
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
13 000₽ за всё до 3 чел.