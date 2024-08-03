Светлана

Очень замечательная была поездка в дагестан. эти горы,этот каньон,это просто супер.. а самое главное я была во второй раз и я не была там где побывала в этот раз,катание на катере с драйвом этот было класс и красота природы. не пожалела,что поехала и выбрала вас.