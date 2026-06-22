Описание тура
ПОЧЕМУ ПУТЕШЕСТВУЮТ ИМЕННО С НАМИ?
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
Мы разработали уникальный маршрут, который не повторяет программы других организаторов. Помимо известных достопримечательностей, вас ждут секретные локации и места, о которых знают только местные жители.
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОМФОРТНЫХ ДЖИПАХ
Все туры проходят на внедорожниках TOYOTA, LEXUS, что позволяет добраться до самых красивых уголков региона. В каждом автомобиле размещается до 4 гостей (редко — 5), чтобы каждому было комфортно на протяжении всего путешествия.
ПОДАРОК ИМЕНИННИКАМ
Если ваш день рождения выпадает на даты тура, мы подготовим для вас приятный сладкий сюрприз. Просто сообщите нам об этом заранее.
КОМФОРТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Проживание организовано в уютных гостевых домах. Стандартное размещение — по 2 человека в номере с собственным санузлом и всеми удобствами. Для семей и друзей возможно трёхместное размещение, а также одноместное проживание за дополнительную плату.
НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ
От 2 до 8 участников — оптимальный формат для комфортного отдыха, живого общения и индивидуального подхода к каждому гостю.
БЕЗ СПЕШКИ И СУЕТЫ
Мы не устраиваем забеги по достопримечательностям. У вас будет достаточно времени, чтобы насладиться видами, сделать красивые фотографии и прочувствовать атмосферу каждого места. Гибкость маршрута — если позволяют погода и время, можем скорректировать программу для максимального комфорта группы.
ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ЗНАЮТ РЕГИОН
Наши опытные водители не только безопасно проведут вас по маршруту, но и поделятся интересными фактами, историями и особенностями мест, которые вы посетите.
ЯРКИЕ АКТИВНОСТИ
В зависимости от сезона и погодных условий вы сможете дополнить путешествие незабываемыми впечатлениями: прогулками на лошадях, SUP-бордах, катанием на катере, зиплайном, рафтингом, роупджампингом и другими активностями.
КОНТЕНТ, КОТОРЫЙ ЗАХОЧЕТСЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ
Из поездки вы увезёте не только впечатления, но и сотни потрясающих фотографий и видео на память. Мы подскажем лучшие ракурсы и поможем сделать красивые фото и видео даже тем, кто обычно не любит фотографироваться.
НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И НАСТОЯЩИЕ ЭМОЦИИ
Наши туры объединяют людей, которые любят путешествия, красивые места и яркие впечатления. Часто именно здесь начинаются новые дружеские истории.
ПОДДЕРЖКА 24/7 ОТ ОРГАНИЗАТОРА ТУРА
Мы остаёмся на связи до, во время и после тура. Поможем подобрать авиабилеты, отели, подскажем интересные места, кафе и экскурсии по Дагестану и Чечне, а также ответим на любые вопросы по подготовке к поездке.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
В стоимость тура уже входят:
проживание в комфортных домиках со всеми условиями, 2/3 размещение, у каждого в номере есть свой санузел;
трёхразовое питание (национальная еда);
все переезды по программе;
сопровождение и услуги гида;
входные билеты;
экскурсии;
кофе-паузы в самых живописных местах;
помощь в подборе рейсов и размещения;
катание на лошадях
поддержка на протяжении всего путешествия.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - АТМОСФЕРА
Мы создаём туры, в которые хочется возвращаться снова. Тёплая компания, искренние эмоции, забота о каждом госте и воспоминания, которые останутся с вами надолго.
Программа тура по дням
БАРХАН САРЫКУМ И СУЛАКСКИЙ КАНЬОН
После встречи гостей в аэропорту, на ж/д вокзале или автостанции Махачкалы мы отправляемся в путешествие по самым впечатляющим локациям Дагестана. В этот день нас ждут знаменитый бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, прогулка на катере и переезд в горную часть республики через самый длинный автомобильный тоннель России.
ОБЩИЙ ПЛАН ДНЯ
Встреча участников в Махачкале
Бархан Сарыкум
Фотостопы с панорамными видами
Чиркейское водохранилище
Смотровая площадка в посёлке Дубки
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
Обед с блюдами национальной кухни
Проезд через Гимринский тоннель
Прибытие в горный Дагестан
Заселение в отель
Ужин и отдых
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДНЯ
Наше знакомство с Дагестаном начинается с одного из самых необычных природных объектов России — бархана Сарыкум. Среди горных хребтов неожиданно появляется настоящий остров пустыни с золотыми песками и впечатляющими панорамами. Высота бархана достигает более 250 метров, а его ландшафты настолько уникальны, что именно здесь снимались сцены легендарного фильма Белое солнце пустыни.
Далее отправляемся к главной природной достопримечательности республики —Сулакскому каньону. По пути сделаем остановку на лучших обзорных площадках с видами на Чиркейское водохранилище, которое благодаря насыщенному бирюзовому цвету воды часто сравнивают с норвежскими фьордами.
В посёлке Дубки нас ждёт знаменитая смотровая площадка, откуда открывается один из самых красивых видов на Сулакский каньон. Отвесные скалы, уходящие вниз на сотни метров, и лазурная река Сулак создают пейзаж, который стал визитной карточкой Дагестана.
Одним из самых ярких событий дня станет прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу. Нас ждёт путешествие по бирюзовой глади воды среди величественных скал и живописных горных берегов. Мы увидим скрытые бухты, узкие заливы и панорамы, напоминающие знаменитые норвежские фьорды. Свежий горный воздух, невероятные пейзажи и ощущение свободы среди бескрайних просторов подарят эмоции, которые останутся в памяти надолго.
После насыщенной первой части дня нас ждёт вкусный обед с блюдами национальной кухни. Это отличная возможность отдохнуть, попробовать традиционные дагестанские блюда и познакомиться с кавказским гостеприимством, которое является важной частью путешествия.
После обеда продолжаем путь в сердце горного Дагестана. Дорога пройдёт через Гимринский тоннель — самый длинный автомобильный тоннель России протяжённостью более 4 километров. Уже к вечеру перед нами откроются новые горные пейзажи, а впереди будут самые красивые дни путешествия.
По прибытии размещаемся в уютном отеле, знакомимся друг с другом за ужином и отдыхаем после насыщенного первого дня.
Маршрут подходит для большинства путешественников. Основная часть пути проходит на комфортных внедорожниках, пешие прогулки короткие и не требуют специальной подготовки.
Общий километраж дня: 250-300 км
ГООР, ЯЗЫК ТРОЛЛЯ, КАРАДАХСКАЯ ТЕСНИНА И ЗАКАТ
Сегодня нас ждёт один из самых живописных дней путешествия. Мы отправимся в самое сердце горного Дагестана, где древние аулы соседствуют с отвесными скалами, а каждый новый поворот дороги открывает захватывающие панорамы Кавказских гор. Нас ждут легендарный Язык тролля, старинное село Гоор, загадочная Карадахская теснина и атмосферный закат среди горных вершин.
ОБЩИЙ ПЛАН ДНЯ
Завтрак в отеле
Переезд в старинное село Гоор
Прогулка по древнему аулу и башням Гоора
Посещение смотровых площадок
Фотосессия на Языке тролля
Обед с национальной кухней
Гоцатлинское водохранилище
Прогулка по Карадахской теснине
Кофе-тайм на закате в Дарада-Мурада - бонусная локация
Возвращение в отель
Ужин и отдых
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДНЯ
После завтрака отправляемся к одному из самых известных аулов Дагестана — Гоору. Когда-то это был мощный оборонительный комплекс, защищавший местных жителей от набегов. Сегодня древние башни, каменные дома и узкие улочки создают уникальную атмосферу, позволяя буквально прикоснуться к истории горного Кавказа.
Здесь же находится знаменитый Язык тролля — одна из самых популярных фотолокаций Дагестана. Узкий скальный выступ нависает над глубокой пропастью, создавая ощущение полёта над бескрайними горными просторами. Отсюда открываются потрясающие виды на ущелья, горные хребты и долины, уходящие за горизонт.
Далее нас ждёт остановка у Гоцатлинского водохранилища. Окружённое величественными горами и скалистыми берегами, оно поражает спокойствием и невероятными оттенками воды. Это место идеально подходит для отдыха, красивых фотографий и созерцания природы.
После насыщенной прогулки нас ждёт традиционный дагестанский обед в одном из местных кафе. Это отличная возможность познакомиться с национальной кухней региона и попробовать блюда, которые местные жители готовят по старинным рецептам. На столе могут появиться ароматный хинкал, чуду с различными начинками, свежие овощи, домашние сыры и другие гастрономические особенности Дагестана. Вкусная еда, гостеприимная атмосфера и отдых среди гор помогут набраться сил перед продолжением маршрута.
После обеда отправимся к одной из самых необычных природных достопримечательностей республики — Карадахской теснине. Узкий каньон с отвесными каменными стенами высотой до 150 метров напоминает огромный природный лабиринт. Местами проход между скалами сужается всего до нескольких метров, а игра света и тени создаёт по-настоящему мистическую атмосферу.
Завершением дня станет особенный бонус маршрута — закатный кофе в Дарада-Мурада. Под шум ветра и с чашкой горячего кофе мы встретим закат среди горных вершин. Когда последние лучи солнца окрашивают склоны в золотые и розовые оттенки, открывается один из самых красивых видов всего путешествия.
После насыщенного дня возвращаемся в отель, отдыхаем и собираемся на ужин, чтобы поделиться впечатлениями и подготовиться к новым открытиям.
Подходит для большинства путешественников. В программе предусмотрены небольшие пешие прогулки по горным тропам и пересечённой местности. Специальной подготовки не требуется.
Общий километраж дня: 180-220 км
ХУНЗАХ И ХУНЗАХСКИЕ ВОДОПАДЫ
Этот день по праву считается одним из самых ярких и насыщенных во всём путешествии. Нас ждут грандиозные горные пейзажи, древняя история, мощные каньоны, водопады и локации, где природа Дагестана раскрывается во всей своей силе и красоте.
ОБЩИЙ ПЛАН ДНЯ
Завтрак в отеле
Переезд вдоль Ирганайского водохранилища
Аранинская крепость
Каньон Цолотль
Плато Матлас
Каменная чаша (Матласские пещеры)
Обед с национальной кухней
Водопад Тобот
Водопад Итляр
Ханский водопад
Возвращение в отель
Ужин и отдых
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДНЯ
Утро начинаем с завтрака в отеле — здесь мы подкрепимся перед насыщенным и ярким днём, который проведёт нас через самые впечатляющие природные и исторические места горного Дагестана.
После завтрака отправляемся в путь. Дорога проходит вдоль Ирганайского водохранилища — одного из самых живописных мест республики, где бирюзовая вода, извилистые берега и горные вершины создают пейзажи, напоминающие скандинавские фьорды. Каждый поворот дороги открывает новые панорамы, от которых сложно отвести взгляд.
Далее посещаем Аранинскую крепость — древнее оборонительное сооружение, сохранившее атмосферу старого Кавказа. Каменные стены на фоне суровых гор напоминают о временах, когда эти земли были важным стратегическим и культурным центром.
Следующая точка маршрута — каньон Цолотль, одно из самых масштабных ущелий региона. Отвесные скалы уходят вниз на сотни метров, создавая ощущение грандиозности и мощи природы.
После этого поднимаемся на плато Матлас — высокогорное пространство с бескрайними панорамами, альпийскими лугами и ощущением полной свободы. Здесь особенно чувствуется масштаб горного Дагестана.
На территории плато нас ждёт Каменная чаша — природный каменный лабиринт с узкими проходами и высокими скалами. Здесь царит особая атмосфера прохлады и тишины, а игра света между стенами создаёт по-настоящему уникальные впечатления.
В середине дня нас ждёт вкусный обед с блюдами национальной кухни. Это время отдыха и знакомства с гастрономическими традициями региона, чтобы восстановить силы перед продолжением маршрута.
Во второй половине дня отправляемся к знаменитым водопадам Дагестана. Сначала увидим мощный водопад Тобот — один из самых высоких на Северном Кавказе, затем более уединённый водопад Итляр, скрытый среди скал, и завершим маршрут впечатляющим Ханским водопадом.
После насыщенного дня возвращаемся в отель. Нас ждёт ужин с блюдами национальной кухни, отдых и тёплая атмосфера, где можно поделиться впечатлениями об одном из самых ярких дней путешествия по Дагестану.
Маршрут подходит для большинства путешественников. Есть лёгкие прогулки по смотровым площадкам и природным локациям, без сложных физических нагрузок.
Общий километраж дня: 100-200 км
ГАМСУТЛЬ, САЛТИНСКИЙ ВОДОПАД И БОНУС
Этот день подарит настоящее погружение в атмосферу древнего Дагестана — с его горными аулом, историей, природными чудесами и местами, где время будто остановилось.
ОБЩИЙ ПЛАН ДНЯ
Завтрак в отеле
Переезд в горную часть Дагестана
Подъём к Гамсутлю на транспорте и пешком/на лошадях
Гамсутль — аул-призрак
Обед с национальной кухней
Салтинский подземный водопад
Смотровая площадка Айвазовского (закат)
Возвращение в отель
Ужин и отдых
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДНЯ
Утро начинаем с завтрака в отеле и выезжаем в сторону горного Дагестана. Сегодня нас ждёт одно из самых легендарных мест региона —древний аул Гамсутль, известный как дагестанский Мачу-Пикчу.
Подъём к Гамсутлю проходит в несколько этапов. До определённой точки мы добираемся на внедорожниках Уаз, наслаждаясь горными дорогами и панорамными видами. Далее начинается пешая часть маршрута — либо подъём пешком, либо по желанию на лошадях (доп. оплата).
Расстояние подъёма составляет примерно 22,5 км в одну сторону (в зависимости от выбранной тропы). Тропа проходит по горному склону и постепенно выводит нас к вершине, где расположен древний аул.
Гамсутль — это заброшенное поселение на высоте около 1500 метров, где каменные дома и узкие тропы создают атмосферу настоящего путешествия во времени. Здесь царит тишина, а виды на горные долины и хребты поражают своим масштабом.
После спуска нас ждёт вкусный обед с блюдами национальной кухни — время отдыха и восстановления сил.
Далее отправляемся к Салтинскому подземному водопаду — уникальному природному объекту, скрытому внутри узкого каменного ущелья. В пещере с высоты падает поток воды, создавая мистическую атмосферу, особенно в лучах света, пробивающихся сквозь скалы.
Завершаем день в бонусной локации от организатора тура на смотровой площадке Айвазовского. Здесь нас ждёт один из самых красивых закатов путешествия: бескрайние горные панорамы, мягкий свет и ощущение полного единения с природой.
После насыщенного дня возвращаемся в отель, отдыхаем и собираемся на ужин, чтобы поделиться впечатлениями.
Подъём к Гамсутлю — основной физический участок маршрута (22,5 км в одну сторону). Возможен выбор: пешком или на лошадях (доп. оплата).
Общий километраж дня: 170-200 км
ДЕРБЕНТ, НАРЫН-КАЛА И ЭКРАНОПЛАН «ЛУНЬ»
День посвящён знакомству с историческим и культурным наследием южного Дагестана. Нас ждёт древний Дербент, знаменитая крепость Нарын-Кала, прогулка по старому городу, встреча с легендарным экранопланом «Лунь» и отдых на берегу Каспийского моря.
ОБЩИЙ ПЛАН ДНЯ
Завтрак в отеле
Переезд в Дербент
Прогулка по старому городу
Крепость Нарын-Кала
Обед с национальной кухней
Экраноплан «Лунь»
Прогулка у Каспийского моря
Возвращение в отель
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДНЯ
Утро начинаем с завтрака в отеле и отправляемся в Дербент — древнейший город России, история которого насчитывает более двух тысяч лет. На протяжении веков он был важнейшим перекрёстком торговых путей и культур, соединяя Восток и Запад. Здесь особенно чувствуется восточный колорит, а атмосфера города переносит в эпоху древних цивилизаций.
Мы прогуляемся по старой части Дербента — лабиринту узких улочек, каменных домов и уютных двориков. Ремесленные лавки, запах специй и неспешный ритм жизни создают ощущение настоящего восточного города, где история ощущается на каждом шагу.
Главной исторической жемчужиной является крепость Нарын-Кала — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и символ Дербента. Цитадель возвышается над городом уже более полутора тысяч лет и когда-то была частью мощной оборонительной системы, защищавшей проход между Кавказскими горами и Каспийским морем. Со стен крепости открываются панорамные виды на старый город, море и горные хребты.
После знакомства с историей нас ждёт обед с блюдами национальной кухни — время отдохнуть, попробовать традиционные дагестанские блюда и насладиться атмосферой гостеприимства.
Далее отправляемся к легендарному экраноплану «Лунь» — уникальной советской разработке, не имеющей аналогов в мире. Этот гигант, сочетающий черты корабля и самолёта, производит сильное впечатление своими масштабами и необычной конструкцией и стал одной из самых узнаваемых современных достопримечательностей Дагестана.
После экскурсии нас ждёт прогулка у побережья Каспийского моря. Здесь можно насладиться морским воздухом, красивыми видами и сделать памятные фотографии на фоне самого большого озера планеты.
К вечеру возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующим приключениям маршрута.
Лёгкий прогулочный день без физической нагрузки. Подходит для всех путешественников.
Общий километраж дня: 130–160 км.
СОВРЕМЕННАЯ ЧЕЧНЯ: ГРОЗНЫЙ, АРГУН, КАЗЕНОЙ-АМ И ШАЛИ
Финальный день путешествия посвящён знакомству с современной и исторической Чечней — республикой, где древние традиции гармонично сочетаются с впечатляющей архитектурой, живописной природой и особой атмосферой кавказского гостеприимства.
ОБЩИЙ ПЛАН ДНЯ
Завтрак в отеле
Переезд через Ботлихский перевал
Остановка на Андийском перевале
Переезд к озеру Кезеной-Ам
Прогулка и фотостопы на озере
Переезд в Грозный
Обзорная экскурсия по городу
Мечеть «Сердце Чечни»
Смотровая площадка комплекса «Грозный-Сити»
Обед с национальной кухней
Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне
Мечеть «Гордость мусульман» в Шали
Трансфер в аэропорт или отель
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДНЯ
Утро начинается с завтрака в отеле, после чего мы отправляемся к озеру Казеной-Ам — одной из самых красивых природных достопримечательностей Северного Кавказа. Расположенное высоко в горах на границе Чечни и Дагестана, озеро поражает кристально чистой водой бирюзового оттенка и величественными горными пейзажами. Здесь у нас будет время для прогулки, отдыха и фотографий на фоне одного из самых живописных мест региона.
После знакомства с горной Чечнёй отправляемся в Грозный — современную столицу республики. За последние годы город превратился в один из самых благоустроенных и впечатляющих городов Северного Кавказа, сохранив при этом уважение к своим традициям и культуре.
Первой остановкой станет знаменитая мечеть «Сердце Чечни» — одна из крупнейших мечетей России и Европы. Великолепная архитектура, изящные минареты и просторная территория делают её одной из главных достопримечательностей республики.
Затем поднимемся на смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открываются впечатляющие панорамные виды на город и окружающие горы.
После прогулки по центральным улицам Грозного нас ждёт обед с блюдами национальной чеченской кухни. Это отличная возможность познакомиться с местными гастрономическими традициями и насладиться кавказским гостеприимством.
Во второй половине дня отправимся в Аргун, где находится ультрасовременная мечеть «Сердце Матери» — уникальное архитектурное сооружение, известное своим необычным дизайном.
Завершающим пунктом программы станет посещение мечети «Гордость мусульман» в Шали — одной из крупнейших мечетей Европы. Белоснежный мрамор, масштабная территория и великолепное оформление делают этот комплекс настоящим символом современной Чечни.
После экскурсионной программы организуется трансфер для гостей. По желанию мы можем доставить вас в аэропорт Грозного, аэропорт Махачкалы или в гостиницу в Дагестане для продолжения отдыха.
Лёгкий экскурсионный день без сложных физических нагрузок. Подходит для путешественников любого возраста.
Общий километраж дня: 220–280 км.
Путешествие завершается, оставляя яркие воспоминания о величественных горах, древних традициях, современной архитектуре и неповторимой атмосфере Кавказа.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки, обеды и ужины - сытная национальная еда
- Комфортное проживание в гостевых домах, 2/3 размещение (все необходимые условия внутри номера, ванная/санузел в каждом номере отдельный)
- Транспортное сопровождение на протяжении всего тура - иномарки, джипы (Lexus, Toyota)
- Сопровождение гида-водителя на протяжении всего тура
- Встреча/проводы в Махачкале или Каспийске (аэропорт, вокзал)
- Входные билеты во все локации по программе
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Посещение урбечовой мельницы в Хунзахе (по желанию гостей)
- Катание на лошадях
- Снимка памятных фото/видео для гостей
- Уазики при подъеме в Гамсутль и Гоор
- Бонусные локации от Хасана организатора тура
- Кофе-тайм на вершине горы и вкусняшки к нему
- Вход на смотровую в «Грозный сити»
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты
- Завтрак в первый день тура и в последний день ужин
- Личные расходы туриста
- Одноместное размещение (по желанию) - доплата 10 000 руб. Катание на сапах - 800 руб. в час
- Проживание в глэмпингах за доп плату 15 000руб
- Пещеро Нохъо - 700 руб. Прыжок в
- Сулакском каньоне - 5000/7000 руб
- Роупджампинг в Хунзахе - 10 000 руб
- Зиплайн примерно - 2000 руб. Катание на квадроциклах - 3500-4500 руб
- Прокат платья для фото в Гооре - 500 руб
О чём нужно знать до поездки
Программа тура не требует спортивной подготовки, но предполагает обычную бытовую активность. Это формат путешествия с прогулками, перемещениями и умеренной нагрузкой, поэтому он подходит большинству людей, ведущих подвижный образ жизни.
Поездка с детьми также допустима, но требует предварительного понимания формата. В туре бывают переезды между локациями, иногда достаточно длительные, а также насыщенная программа с частыми перемещениями и прогулками на природе. Важно заранее оценить, насколько ребёнку будет комфортен такой ритм и сможете ли вы организовать ему сопровождение и отдых в процессе. Если формат подходит вашей семье, участие возможно без ограничений.
Пожелания к путешественнику
Как одеваться в Дагестане (важные правила и уважение к культуре):
Дагестан — мусульманский регион с довольно традиционными нормами поведения, особенно вне крупных городов.
Для мужчин:
Шорты лучше избегать в сёлах и религиозных местах
Оптимально: длинные брюки и футболка/рубашка
Не стоит ходить с оголённым торсом вне пляжа
В мечетях — закрытые плечи и длинные штаны обязательно
Для женщин:
Одежда должна закрывать плечи и колени
Лучше избегать слишком обтягивающей или открытой одежды
В городах (Махачкала, Дербент) допускается более свободный стиль, но умеренный
В мечетях: желательно платок на голову, длинная юбка/платье или свободные брюки
Поведение и культурные правила:
В мечетях — снимать обувь, вести себя тихо
Не проявлять чрезмерную публичную нежность (объятия, поцелуи)
Уважать религиозные традиции (особенно в маленьких населённых пунктах)
Спрашивать разрешение перед фото людей, особенно женщин