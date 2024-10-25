6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
«У каждого будет выбор: отправиться на джиппинг в потрясающее Джилы-Су или таинственный Бермамыт»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 38 350₽ за человека
скидка
14%
3 дня
Добро пожаловать в Чечню. Этнографический тур
Начало: Г. Грозный
«В стоимость входит: завтрак, проживание в отеле, транспортное обслуживание на джипах, работа гида, пикник у озера, входные билеты»
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 7600065 000₽ за человека
6 дней
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«В туры вы сможете побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
23 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 32 050₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина25 октября 2024Незабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величием. В Грозный надо съездить каждому человеку, хотя бы раз в жизни.
- ООлеся17 октября 2024Добрый день) всё было организовано отлично 👍, максимально активно. Как мы и хотели с подругой
- ССангалова12 октября 2024Очень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель "Бештау". Отличный ресторан при нём. Короче, перезагрузка произошла успешно. Спасибо огромное!!!
- OOlga13 июля 2023Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниПрекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4 дня всё, конечно, посетить не возможно, но получить массу впечатлений получится
- ЮЮлия10 мая 2023Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниСпасибо, всё прошло хорошо и организованно)
- ТТатьяна11 октября 2022Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной ЧечниВсе было замечательно!! Интересные экскурсии, очень интересная и разнообразная программа.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Джиппинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Грозном в ноябре 2024
Сейчас в Грозном в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 32 050 до 65 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Грозном на 2024 год по теме «Джиппинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 32050₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь