И Ирина Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный читать дальше Мечети в городах Шали и Аргун не уступают мечети в Грозном. Мы были в Грозном на День города, увидели колорит празднования и чествования старейших традиций и обрядов. Незабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величием. В Грозный надо съездить каждому человеку, хотя бы раз в жизни.

О Олеся Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный Добрый день) всё было организовано отлично 👍, максимально активно. Как мы и хотели с подругой

С Сангалова Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный Очень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель "Бештау". Отличный ресторан при нём. Короче, перезагрузка произошла успешно. Спасибо огромное!!!

O Olga Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни Прекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4 дня всё, конечно, посетить не возможно, но получить массу впечатлений получится

Ю Юлия Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни Спасибо, всё прошло хорошо и организованно)