Покататься на джипах в Грозном

Найдено 3 тура в категории «Джиппинг» в Грозном, цены от 32 050 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
Начало: Г. Пятигорск
«У каждого будет выбор: отправиться на джиппинг в потрясающее Джилы-Су или таинственный Бермамыт»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 38 350 за человека
Добро пожаловать в Чечню. Этнографический тур
Джиппинг
На автобусе
скидка
14%
3 отзыва
3 дня
Добро пожаловать в Чечню. Этнографический тур
Начало: Г. Грозный
«В стоимость входит: завтрак, проживание в отеле, транспортное обслуживание на джипах, работа гида, пикник у озера, входные билеты»
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 7600065 000 за человека
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«В туры вы сможете побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей»
23 апр в 10:00
30 апр в 10:00
от 32 050 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    25 октября 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Незабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величием. В Грозный надо съездить каждому человеку, хотя бы раз в жизни.
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    Мечети в городах Шали и Аргун не уступают мечети в Грозном. Мы были в Грозном на День города, увидели колорит празднования и чествования старейших традиций и обрядов.

    Незабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величиемНезабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величиемНезабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величиемНезабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величиемНезабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величиемНезабываемые впечатления от вида красивейшей природы, горы завораживают своим величием
  • О
    Олеся
    17 октября 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Добрый день) всё было организовано отлично 👍, максимально активно. Как мы и хотели с подругой
  • С
    Сангалова
    12 октября 2024
    Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
    Очень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель "Бештау". Отличный ресторан при нём. Короче, перезагрузка произошла успешно. Спасибо огромное!!!
    Очень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель &quot;Бештау&quot;. Отличный ресторанОчень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель &quot;Бештау&quot;. Отличный ресторанОчень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель &quot;Бештау&quot;. Отличный ресторанОчень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель &quot;Бештау&quot;. Отличный ресторанОчень захватывающее путешествие получилось. Интересно. Хорошие водители. И отличные экскурсоводы. Очень понравился отель &quot;Бештау&quot;. Отличный ресторан
  • O
    Olga
    13 июля 2023
    Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
    Прекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4 дня всё, конечно, посетить не возможно, но получить массу впечатлений получится
    Прекрасный тур для людей не имеющих временных ресурсов, чтобы познакомиться с колоритными местами Кавказа. За 4
  • Ю
    Юлия
    10 мая 2023
    Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
    Спасибо, всё прошло хорошо и организованно)
  • Т
    Татьяна
    11 октября 2022
    Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
    Все было замечательно!! Интересные экскурсии, очень интересная и разнообразная программа.

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Джиппинг»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Active «Чарующий Кавказ». Новогодний Грозный
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  3. Активная программа «Чарующий Кавказ». Путешествие в Грозный
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Сулакский каньон
  3. Грозный-Сити
  4. Мечеть «Гордость мусульман»
  5. Мечеть «Сердце Чечни»
  6. Аргунское ущелье
  7. Озеро Казеной-Ам
  8. Кармадонское ущелье
  9. Даргавс
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур в Грозном в ноябре 2024
Сейчас в Грозном в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 32 050 до 65 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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