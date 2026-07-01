Описание тура
Мы посетим Чечню и самые красивые и живописные уголки Северной Осетии, познакомимся с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии-Алании, попробуем блюда национальной кухни и сделаем много сказочных фото.
Если Вы планируете поездку одна / один, то необходимо бронировать одноместное размещение по туру. Подселение Не Предоставляется.
- Активный отдых: экскурсии + походы
Программа тура по дням
Обзорная пешеходная экскурсия по г. Грозный
- размещение: Грозный
- трансфер аэропорт - отель
Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто. Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу. Сбор в холле отеля.
17:00Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила проспект М. Эсамбаева Аллея Славы.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3/Беркат 3/Шали-сити 3
Грозный сегодня очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс Грозный-Сити, с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Цветочный парк у комплекса Грозный-Сити, так же известный в народе как Парк чудес, является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс Аллея Славы.
Грозный - Кезеной Ам Хой Шали
- размещение: Владикавказ
- автопробег за день: 310 км.
- пеший маршрут: 2,5 км.
- продолжительность: 10 часов
08:00 начало: Грозный - Кезеной Ам Хой Шали Владикавказ
программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам руины древнего селения Хой - Обед. (доп. плата) - мечеть Гордость мусульман, Шали. 19:00 Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.
Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника Девичья коса.
Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Небольшая экскурсия на руины древнего селения Хой, с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.
Обед (Вкл. в стоимость)
На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть Гордость мусульман. Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле. 19:00 Прибытие во Владикавказ.
Горная Дигория
- размещение: Владикавказ
- автопробег за день: 255 км.
- экскурсионный маршрут
- продолжительность: 10 часов
Горная Дигория: Задалеск Махческ - Уаллагком (10 часов, 255 км) Начало 08:30
программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар Задалеск - музей Матери -Махческ, башня Абисаловых пикник-ланч (Доп. плата) Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат Фаснал - село Мацута возвращение во Владикавказ к 19:00
Алагирское ущелье Цей - Бирагзанг
- размещение: Владикавказ
- автопробег за день: 185 км.
- пеший маршрут: 9 км.
- набор высоты: 450 м.
- продолжительность: 8-9 часов
09:00 начало. Алагирское ущелье Цей поход к Цейскому леднику Бирагзанг
программа дня: Владикавказ - Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье поход по эко-тропе к Цейскому леднику пикник-ланч (доп. плата) монумент Афсати термальный комплекс Бирагзанг - возвращение во Владикавказ к 17:30.
Кармадондаргавсмидаграбинские водопады
- размещение: Владикавказ
- автопробег за день: 135 км.
- пеший маршрут: 6 км.
- набор высоты: 400 м.
- продолжительность: 8-9 часов
08:30 начало. Кармадон Даргавс Мидаграбинские водопады Куртатинское ущелье
программа дня: Геналдонское ущелье Кармадонские ворота Даргавский некрополь - поход к Мидаграбинским водопадам пикник-ланч (доп. плата) площадка и качели с видом на долину Фиагдон - Башня Курта и Тага - возвращение во Владикавказ к 17:30.
Кармадон одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют Городом мертвых, состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.
Наша главная цель сегодня Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина заслуживает отдельного восхищения. Большое количество яркой растительности вместе с громадами гор создают невероятный и захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, которое заканчивается большой каменной стеной в природной подкове из отвесных скал. За каменным барьером скал прячутся три ледника Донжеты, Джимара и Зейгалан. Именно они дают жизнь невероятным потокам, образующим несколько впечатляющих своим видом водопадов. Уникальные творения природы низвергаются с невероятной высоты и производят впечатление падающих с неба. Самых знаменитых Мидаграбинских каскадов восемь: Зейгалан, Тахкадон, четыре Хрустальных и два Зелёных.
Главный водопад Мидаграбинской долины Большой Зейгалан. Высота падения водопада 750 метров — это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Зейгалан очень мощный, поэтому вместе со студеными брызгами несет крупные камни, а также фрагменты ледника.
Панорама Мидаграбинской подковы с низвергающимися со склонов потоками - поистине фантастическое зрелище! Пик активности водопадов приходится на июнь-сентябрь. В это время они особенно полноводны.
После увлекательного похода сделаем остановку на пикник-ланч (доп. плата) и далее держим путь в сторону Куртатинского ущелья к смотровой площадке на долину Фиагдон. Отличительной достопримечательностью этого места являются качели над пропастью с панорамным видом на Долину!
Спускаясь далее в долину, сделаем остановку у легендарной Башни Курта и Тага. Башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Из поколения в поколение люди передают легенду о башне и ее обитателях. И эту историю мы обязательно узнаем на следующей нашей экскурсии по Куртатинскому ущелью
19:30-21:30 Аланский Вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)
Куртатинское ущельеархонский перевал
- автопробег за день: 150 км.
- пеший маршрут: 6,5 км.
- набор высоты: 550 м.
- продолжительность: 8-9 часов
08:30 начало: Куртатинское ущелье Верхний Фиагдон Архонский перевал
программа дня:Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - поход к селению Цмити поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау Архонский перевал - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь пикник-ланч (Доп. плата) - возвращение во Владикавказ к 17:00
Горная Ингушетия
- автопробег за день: 180 км.
- экскурсионный маршрут
- продолжительность: 8 часов
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию Владикавказ трансфер в аэропорт/на вокзал: (8 часов, 180 км) Начало 09:00
программа дня: выписка из отеля и выезд на экскурсию с багажом - Джейрахское ущелье Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды - пикник-ланч (Доп. плата) - возвращение во Владикавказ к 17:00 игрупповой трансферна вокзал/ в аэропорт к вечерним поездам позже 18:00/ рейсам позже 19:00 Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии с 08:00 до 15:00
- 17:00 групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях по программе тура в Грозном/ Владикавказе с завтраками
- При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют Dbl/Twn + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)
- Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиаперелёт/жд билеты. При покупке авиабилетов необходимо выбирать рейсы с прибытием в Грозный в день начала тура в первой половине дня до 15:00 и вылетом из Владикавказа по отъезду в заключительный день тура после 18:00
- Билет в термальный комплекс Бирагзанг (600 руб)
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Аланский Вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (взрослый - 2600 руб дети до 16 лет - 2200 руб)
О чём нужно знать до поездки
- для туристов, не имеющих противопоказаний к активным физическим нагрузкам от 7 до 70 лет
-погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна
для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска
Пожелания к путешественнику
- для туристов, не имеющих противопоказаний к активным физическим нагрузкам от 7 до 70 лет
-погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна
для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска