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Активный тур в ущелья Центрального Кавказа

Мы посетим Чечню и самые красивые и живописные уголки Северной Осетии
Активный тур в ущелья Центрального КавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Активный тур в ущелья Центрального КавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Активный тур в ущелья Центрального КавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Мы посетим Чечню и самые красивые и живописные уголки Северной Осетии, познакомимся с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии-Алании, попробуем блюда национальной кухни и сделаем много сказочных фото.

Если Вы планируете поездку одна / один, то необходимо бронировать одноместное размещение по туру. Подселение Не Предоставляется.

  • Активный отдых: экскурсии + походы

Программа тура по дням

1 день

Обзорная пешеходная экскурсия по г. Грозный

- размещение: Грозный

- трансфер аэропорт - отель

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж. д./авто. Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу. Сбор в холле отеля.

17:00Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила проспект М. Эсамбаева Аллея Славы.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3/Беркат 3/Шали-сити 3

Грозный сегодня очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс Грозный-Сити, с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Цветочный парк у комплекса Грозный-Сити, так же известный в народе как Парк чудес, является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс Аллея Славы.

Обзорная пешеходная экскурсия по г. ГрозныйОбзорная пешеходная экскурсия по г. ГрозныйОбзорная пешеходная экскурсия по г. Грозный
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Грозный - Кезеной Ам Хой Шали

- размещение: Владикавказ

- автопробег за день: 310 км.

- пеший маршрут: 2,5 км.

- продолжительность: 10 часов

08:00 начало: Грозный - Кезеной Ам Хой Шали Владикавказ

программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам руины древнего селения Хой - Обед. (доп. плата) - мечеть Гордость мусульман, Шали. 19:00 Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах.

Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника Девичья коса.

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря. Небольшая экскурсия на руины древнего селения Хой, с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.

Обед (Вкл. в стоимость)

На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть Гордость мусульман. Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле. 19:00 Прибытие во Владикавказ.

Грозный - Кезеной Ам Хой ШалиГрозный - Кезеной Ам Хой ШалиГрозный - Кезеной Ам Хой Шали
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Горная Дигория

- размещение: Владикавказ

- автопробег за день: 255 км.

- экскурсионный маршрут

- продолжительность: 10 часов

Горная Дигория: Задалеск Махческ - Уаллагком (10 часов, 255 км) Начало 08:30

программа дня: Дигорское ущелье - Каньон Ахсинта - святилище Лагты Дзуар Задалеск - музей Матери -Махческ, башня Абисаловых пикник-ланч (Доп. плата) Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат Фаснал - село Мацута возвращение во Владикавказ к 19:00

Горная ДигорияГорная ДигорияГорная Дигория
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Алагирское ущелье Цей - Бирагзанг

- размещение: Владикавказ

- автопробег за день: 185 км.

- пеший маршрут: 9 км.

- набор высоты: 450 м.

- продолжительность: 8-9 часов

09:00 начало. Алагирское ущелье Цей поход к Цейскому леднику Бирагзанг

программа дня: Владикавказ - Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье поход по эко-тропе к Цейскому леднику пикник-ланч (доп. плата) монумент Афсати термальный комплекс Бирагзанг - возвращение во Владикавказ к 17:30.

Алагирское ущелье Цей - БирагзангАлагирское ущелье Цей - БирагзангАлагирское ущелье Цей - Бирагзанг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Кармадондаргавсмидаграбинские водопады

- размещение: Владикавказ

- автопробег за день: 135 км.

- пеший маршрут: 6 км.

- набор высоты: 400 м.

- продолжительность: 8-9 часов

08:30 начало. Кармадон Даргавс Мидаграбинские водопады Куртатинское ущелье

программа дня: Геналдонское ущелье Кармадонские ворота Даргавский некрополь - поход к Мидаграбинским водопадам пикник-ланч (доп. плата) площадка и качели с видом на долину Фиагдон - Башня Курта и Тага - возвращение во Владикавказ к 17:30.

Кармадон одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют Городом мертвых, состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.

Наша главная цель сегодня Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина заслуживает отдельного восхищения. Большое количество яркой растительности вместе с громадами гор создают невероятный и захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, которое заканчивается большой каменной стеной в природной подкове из отвесных скал. За каменным барьером скал прячутся три ледника Донжеты, Джимара и Зейгалан. Именно они дают жизнь невероятным потокам, образующим несколько впечатляющих своим видом водопадов. Уникальные творения природы низвергаются с невероятной высоты и производят впечатление падающих с неба. Самых знаменитых Мидаграбинских каскадов восемь: Зейгалан, Тахкадон, четыре Хрустальных и два Зелёных.

Главный водопад Мидаграбинской долины Большой Зейгалан. Высота падения водопада 750 метров — это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Зейгалан очень мощный, поэтому вместе со студеными брызгами несет крупные камни, а также фрагменты ледника.

Панорама Мидаграбинской подковы с низвергающимися со склонов потоками - поистине фантастическое зрелище! Пик активности водопадов приходится на июнь-сентябрь. В это время они особенно полноводны.

После увлекательного похода сделаем остановку на пикник-ланч (доп. плата) и далее держим путь в сторону Куртатинского ущелья к смотровой площадке на долину Фиагдон. Отличительной достопримечательностью этого места являются качели над пропастью с панорамным видом на Долину!

Спускаясь далее в долину, сделаем остановку у легендарной Башни Курта и Тага. Башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Из поколения в поколение люди передают легенду о башне и ее обитателях. И эту историю мы обязательно узнаем на следующей нашей экскурсии по Куртатинскому ущелью

19:30-21:30 Аланский Вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Кармадондаргавсмидаграбинские водопадыКармадондаргавсмидаграбинские водопадыКармадондаргавсмидаграбинские водопады
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Куртатинское ущельеархонский перевал

- автопробег за день: 150 км.

- пеший маршрут: 6,5 км.

- набор высоты: 550 м.

- продолжительность: 8-9 часов

08:30 начало: Куртатинское ущелье Верхний Фиагдон Архонский перевал

программа дня:Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис - поход к селению Цмити поход к башенным комплексам селений: Лац, Кадат, Урикау Архонский перевал - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь пикник-ланч (Доп. плата) - возвращение во Владикавказ к 17:00

Куртатинское ущельеархонский перевалКуртатинское ущельеархонский перевалКуртатинское ущельеархонский перевал
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Горная Ингушетия

- автопробег за день: 180 км.

- экскурсионный маршрут

- продолжительность: 8 часов

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию Владикавказ трансфер в аэропорт/на вокзал: (8 часов, 180 км) Начало 09:00

программа дня: выписка из отеля и выезд на экскурсию с багажом - Джейрахское ущелье Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды - пикник-ланч (Доп. плата) - возвращение во Владикавказ к 17:00 игрупповой трансферна вокзал/ в аэропорт к вечерним поездам позже 18:00/ рейсам позже 19:00 Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии с 08:00 до 15:00
  • 17:00 групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура в Грозном/ Владикавказе с завтраками
  • При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют Dbl/Twn + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы)
  • Экскурсии и походы по программе с профессиональными гидами-экскурсоводами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт/жд билеты. При покупке авиабилетов необходимо выбирать рейсы с прибытием в Грозный в день начала тура в первой половине дня до 15:00 и вылетом из Владикавказа по отъезду в заключительный день тура после 18:00
  • Билет в термальный комплекс Бирагзанг (600 руб)
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Питание по маршруту экскурсий: пикник-ланч или обед оплачиваются на месте
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Аланский Вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (взрослый - 2600 руб дети до 16 лет - 2200 руб)
О чём нужно знать до поездки

- для туристов, не имеющих противопоказаний к активным физическим нагрузкам от 7 до 70 лет

-погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна

для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска

Пожелания к путешественнику

- для туристов, не имеющих противопоказаний к активным физическим нагрузкам от 7 до 70 лет

-погода в горах бывает переменчива: поэтому берем с собой дождевики, удобная и практичная обувь обязательна

для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска

Визы
Для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта Рф обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алана
Алана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я и мои коллеги создаём интересные и качественные туры по нашему любимому Кавказу. Мы работаем над развитием направления и вкладываем в то, чем мы занимаемся, весь свой опыт, способности и талант. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов. Уверенны, Вы полюбите Кавказ также, как любим его мы. А побывав хоть раз в наших краях, вы обязательно захотите вернуться к нам.

Тур входит в следующие категории Грозного

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