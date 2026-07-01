5 день

Кармадондаргавсмидаграбинские водопады

- размещение: Владикавказ

- автопробег за день: 135 км.

- пеший маршрут: 6 км.

- набор высоты: 400 м.

- продолжительность: 8-9 часов

08:30 начало. Кармадон Даргавс Мидаграбинские водопады Куртатинское ущелье

программа дня: Геналдонское ущелье Кармадонские ворота Даргавский некрополь - поход к Мидаграбинским водопадам пикник-ланч (доп. плата) площадка и качели с видом на долину Фиагдон - Башня Курта и Тага - возвращение во Владикавказ к 17:30.

Кармадон одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют Городом мертвых, состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.

Наша главная цель сегодня Мидаграбинские водопады. Мидаграбинская долина заслуживает отдельного восхищения. Большое количество яркой растительности вместе с громадами гор создают невероятный и захватывающий дух пейзаж. Постепенно долина переходит в ущелье, которое заканчивается большой каменной стеной в природной подкове из отвесных скал. За каменным барьером скал прячутся три ледника Донжеты, Джимара и Зейгалан. Именно они дают жизнь невероятным потокам, образующим несколько впечатляющих своим видом водопадов. Уникальные творения природы низвергаются с невероятной высоты и производят впечатление падающих с неба. Самых знаменитых Мидаграбинских каскадов восемь: Зейгалан, Тахкадон, четыре Хрустальных и два Зелёных.

Главный водопад Мидаграбинской долины Большой Зейгалан. Высота падения водопада 750 метров — это самый крупный водопад в Осетии и один из самых высоких в Европе. Зейгалан очень мощный, поэтому вместе со студеными брызгами несет крупные камни, а также фрагменты ледника.

Панорама Мидаграбинской подковы с низвергающимися со склонов потоками - поистине фантастическое зрелище! Пик активности водопадов приходится на июнь-сентябрь. В это время они особенно полноводны.

После увлекательного похода сделаем остановку на пикник-ланч (доп. плата) и далее держим путь в сторону Куртатинского ущелья к смотровой площадке на долину Фиагдон. Отличительной достопримечательностью этого места являются качели над пропастью с панорамным видом на Долину!

Спускаясь далее в долину, сделаем остановку у легендарной Башни Курта и Тага. Башня является началом родовых поселений и колыбелью осетинского народа, местом почитания основателей Куртатинского и Тагаурского обществ. Из поколения в поколение люди передают легенду о башне и ее обитателях. И эту историю мы обязательно узнаем на следующей нашей экскурсии по Куртатинскому ущелью

19:30-21:30 Аланский Вечер шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

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