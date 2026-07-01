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Чегемское ущелье – туры в Грозном

Найдено 3 тура в категории «Чегемское ущелье» в Грозном, цены от 46 430 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
7 дней
Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Мы посетим Чечню и самые красивые и живописные уголки Северной Осетии
«Кармадон Даргавс Мидаграбинские водопады Куртатинское ущелье»
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 46 430 ₽ за человека
Осетия, Ингушетия и Чечня
5 дней
Осетия, Ингушетия и Чечня
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии»
4 окт в 10:00
20 сен в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Кавказское трио: Осетия, Ингушетия и Чечня
7 дней
Кавказское трио: Осетия, Ингушетия и Чечня
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии»
4 окт в 10:00
20 сен в 10:00
от 66 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Активный тур в ущелья Центрального Кавказа;
  2. Осетия, Ингушетия и Чечня;
  3. Кавказское трио: Осетия, Ингушетия и Чечня.
Какие места ещё посмотреть в Грозном
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Грозный-Сити;
  2. Крафтовые горы;
  3. Мечеть «Сердце Чечни»;
  4. Чегемское ущелье;
  5. Чегемские водопады;
  6. Кармадонское ущелье;
  7. Даргавс;
  8. Озеро Кезеной-ам;
  9. Мечеть «Гордость мусульман».
Сколько стоит тур в Грозном в июле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 3 тура от 46 430 до 66 000.
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