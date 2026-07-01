Активный тур в ущелья Центрального Кавказа
Мы посетим Чечню и самые красивые и живописные уголки Северной Осетии
«Кармадон Даргавс Мидаграбинские водопады Куртатинское ущелье»
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 46 430 ₽ за человека
Осетия, Ингушетия и Чечня
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии»
4 окт в 10:00
20 сен в 10:00
от 47 000 ₽ за человека
Кавказское трио: Осетия, Ингушетия и Чечня
Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
«живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии»
4 окт в 10:00
20 сен в 10:00
от 66 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Чегемское ущелье»
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