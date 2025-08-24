читать дальше тура, и ради него одного стоит его выбрать. Преимущество данного тура - на джипе - сказалось на пути к Нохч-Келойскому водопаду, пешком там пришлось бы несладко переходить горную реку вброд. Ночевка в Итум-Кали, где утром можно одуревать от аромата цветов и наблюдать стаи удодов, была тоже одним из самых запоминающихся впечатлений. С Тимирланом интересно было общаться в ходе поездки (далеко не только на тему Нохчийчоь), так что можете без сомнений выбирать его как гида.

Тур будет полон впечатлений даже для тех, кто впервые окажется в Чеченской республике. Ну а если это будет первая поездка на Северный Кавказ, то и вообще прекрасно. Цой-Педе - жемчужина