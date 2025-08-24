Аргунское ущелье – это дорога древних караванов, которые проходили из Грузии через Чечню.
Этот маршрут – одно из ответвлений Шёлкового пути, который пролегал, в том числе, и через Северный Кавказ. Это и многое другое в нашей двухдневной экскурсии.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тураЧто вас ожидает: 1-й день: Аргунское ущелье - дорога древних караванов Аргунское ущелье – это дорога древних караванов, которые проходили из Грузии через Чечню. Этот маршрут – одно из ответвлений Шёлкового пути, который пролегал, в том числе, и через Северный Кавказ. По маршруту посетим следующие достопримечательности: - Нихалойские водопады. Комплекс водопадов одного из притоков реки Чанты-Аргун. Располагаются в красочном ущелье. Металлические пандусы, пролёты и лестницы сделают прогулку комфортной. - Ушкалойские башни-близнецы. Две средневековые сторожевые башни. Располагаются в самом узком месте Аргунского ущелья (40 метров). Контролировали торговый путь из Грузии. Служили своего рода таможней. Реставрированы. Культурное и архитектурное наследие чеченского народа - Селение Итум-Кали. Здесь мы посетим отреставрированную средневековую крепость - этнографический музей - Пхьа-Коч. Экскурсовод проведёт для вас интересную и познавательную экскурсию и познакомит вас с культурным наследием чеченского народа. Далее мы углубимся в ущелье, проедем в пограничную зону. Крупнейший некрополь Северного Кавказа Некрополь Цой-Педе (Город Мёртвых). Около 40 солнечных могильников - склепов X – XI вв., 2 жертвенных столба и 2 сторожевые башни. Чтобы добраться до склепов, придётся преодолеть крутой склон протяжённостью около 300 метров (приготовьте удобную обувь). Углубляемся дальше уже в Малхистинское ущелье и смотрим башенные комплексы: Итал-Чу, Терти и Меши. В меши подкрепляемся чаем/кофе и отправляемся обратно к Итум-Кали, где на высоких сопках затаился глэмпинг "Берег неба". Возвращаемся в Итум-Кали (посещаем этнографический музей Пха-Коч, если позволит тайминг). Заселяемся в глэмпинг "Берег неба" или в гостинице Эдельвейс. 2-й день: Дорога по перевалам После завтрака отправляемся в сторону Шароя. Дорога проходит по перевалу. Высота в топе 2.300 - 2.500 м. Весь путь нас будут сопровождать ледяные пики Главного Кавказского хребта (если с погодой повезёт). С фото-стопами на самых живописных точках, доезжаем до Шароя, где экскурсовод проведёт нас по истории одноимённого башенного комплекса. Далее нас ждёт Нохч-Келойский водопад. Прогуляемся до водопада после чего подбодримся чайком/кофейком с плюшками и снова тронемся в путь. Нам снова преодолевать перевал. Жемчужина Чечни - озеро Кезеной-Ам и средневековый город Хой. Нам снова нужно подняться на перевал и проехать по субальпийским лугам до селения Макажой. От него до озера Кезеной-Ам уже рукой подать. Но перед озером мы заедем в средневековый город Хой, где побродим среди домов восстановленного архитектурного комплекса и поужинаем. После осмотра древнего города и приятной трапезы, отправляемся непосредственно на озеро. Вдоволь насладившись красотами водоёма, отправляемся в Грозный.
- Питание и проживание гида-водителя оплачиваете вы;
- Территория пограничная с Грузией, наличие ПАСПОРТА строго обязательно;
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат и куртку/ветровку, (девушкам — джинсы и тунику) и бутылку воды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аргунское ущелье
- Нихалойские водопады
- Ушкалойские башни
- Музей Пха-Коч
- Некрополь Цой-Педе
- Башенные комплексы
- Башенный комплекс Шарой
- Нохч-Келойский водопад
- Озеро Кезеной-Ам
- Средневековый город Хой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по программе.
Что не входит в цену
- Глэмпинг - 2-х местный - 5.000 руб.
- Обед - 500 - 600 руб. /чел.
- Ужин ~ 800 руб. /чел.
- Входные билеты на водопады 100 руб. /чел.
- Билеты в музей 50 руб. /чел.
- Билеты в город Хой 100 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Завершение: По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг

5
5
Основано на 1 отзыве
K
K
24 авг 2025
24 авг 2025

Тур будет полон впечатлений даже для тех, кто впервые окажется в Чеченской республике. Ну а если это будет первая поездка на Северный Кавказ, то и вообще прекрасно. Цой-Педе - жемчужина
Тур входит в следующие категории Грозного
