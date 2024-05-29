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Авторский тур
3 дня
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
14 июня в 13:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы
Начало: Чеченская Республика, Грозный
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 22 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана29 мая 2024Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
- ИИрина23 мая 2024С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.
- ДДмитрий26 апреля 2024Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
- ЮЮлия18 апреля 2024Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
- ННадежда9 апреля 2024Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
- ООлеся15 июля 2023Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
- ВВладимир27 марта 2023Мне всё очень понравилось: удобный трансфер с бутылками воды, Гиду Елене спасибо - интересно рассказывает и показывает достопримечательности, вкусно кормят, хорошие отели ну и конечно же потрясающая красота Дагестанских гор. Это надо видеть - это другой мир!)
- ИИрина12 января 2023Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-ДонуНе понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
- ССветлана11 января 2023Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-ДонуСпасибо. Было комфортно.
- ГГалина10 января 2023Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-ДонуТут все четко, все прислали, на все ответили
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Аргунское ущелье»
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