С Светлана Чеченские каникулы Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽

И Ирина Чеченские каникулы С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.

Д Дмитрий Чеченские каникулы. Осеннее путешествие Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.

Ю Юлия Чеченские каникулы. Осеннее путешествие Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.

Н Надежда Чеченские каникулы. Осеннее путешествие Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!

О Олеся Выходные в Чечне (3 дня) Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!

В Владимир Чеченские каникулы Мне всё очень понравилось: удобный трансфер с бутылками воды, Гиду Елене спасибо - интересно рассказывает и показывает достопримечательности, вкусно кормят, хорошие отели ну и конечно же потрясающая красота Дагестанских гор. Это надо видеть - это другой мир!)

И Ирина Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-Дону Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.

С Светлана Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-Дону Спасибо. Было комфортно.