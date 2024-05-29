Аргунское ущелье – туры в Грозном

Найдено 3 тура в категории «Аргунское ущелье» в Грозном, цены от 22 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в Чечне (3 дня)
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Чечне (3 дня)
Начало: Аэропорт
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
14 июня в 13:00
25 000 за человека
Чеченские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченские каникулы
Начало: Чеченская Республика, Грозный
18 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Начало: Чеченская Республика, Грозный
3 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 22 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Чеченские каникулы
    Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
    Организация так же была хорошей, без заминок, так же отдельное спасибо нашему гиду Елене за увлекательные рассказы и время с нами! 🙏🏽
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Чеченские каникулы
    С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что что то пойдёт не так. Знаю у вас только проверенные принимающие стороны. Удобная оплата, ответы на все вопросы. Всё решается быстро и чётко.
    С Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, чтоС Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, чтоС Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, чтоС Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, чтоС Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, чтоС Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, чтоС Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, чтоС Большой Страной езжу не первый раз. Огромное вам спасибо. Заказываю туры и не думаю, что
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная.
    Путевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативнаяПутевка пришли своевременно. Вечером перед туром включают в чат, в котором есть все координаты. Поддержка по всем вопросам оперативная
  • Н
    Надежда
    9 апреля 2024
    Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
    Все на высшем уровне, мы ни о чем не переживали. Все было четко организовано. Спасибо!
  • О
    Олеся
    15 июля 2023
    Выходные в Чечне (3 дня)
    Впечатления самые положительные. Я просто влюбилась в республику! было очень познавательно, весело и здорово!
  • В
    Владимир
    27 марта 2023
    Чеченские каникулы
    Мне всё очень понравилось: удобный трансфер с бутылками воды, Гиду Елене спасибо - интересно рассказывает и показывает достопримечательности, вкусно кормят, хорошие отели ну и конечно же потрясающая красота Дагестанских гор. Это надо видеть - это другой мир!)
  • И
    Ирина
    12 января 2023
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-Дону
    Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
  • С
    Светлана
    11 января 2023
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-Дону
    Спасибо. Было комфортно.
  • Г
    Галина
    10 января 2023
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз из Ростова-на-Дону
    Тут все четко, все прислали, на все ответили

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Аргунское ущелье»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Чечне (3 дня)
  2. Чеченские каникулы
  3. Чеченские каникулы. Осеннее путешествие
Какие места ещё посмотреть в Грозном
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
  8. Сулакский каньон
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Аргунское ущелье" можно забронировать 3 тура от 22 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Грозном на 2024 год по теме «Аргунское ущелье», 7 ⭐ отзывов, цены от 22500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам