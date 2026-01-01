Осетия, Ингушетия и Чечня

Красочные ущелья и горы, ледники и водопады, современные города и древние аулы
Описание тура

Нас ждут живописная Северная Осетия, средневековая Ингушетия и современная Чечня:

  • живописные ущелья и горные перевалы Осетии и Ингушетии;

  • Мидаграбинские водопады;

  • башенный комплекс Ингушетии - Эгикал;

  • подъем к Сказскому леднику;

  • аул-призрак Лисри и город мертвых Даргавс;

  • Владикавказ 19 века и современный Грозный;

  • Кармадонское ущелье и памятник съемочной группе Сергея Бодрова;

  • Дзивгисская крепость и Аланский мужской монастырь;

а еще мы:

  • побываем в гостях в родовом доме осетинской семьи;

  • научимся готовить традиционное блюдо осетин - осетинские пироги;

  • искупаемся в горячих источниках и обретем Счастье на одноименной лавочке высоко в горах;

  • ну и конечно проведем вечера в дружной компании за бокалом вина или осетинского пива:)

Есть также варианты тура: без первого дня (Грозный) и/или с дополнительными двумя днями в Горной Дигории.

Почему туристы выбирают именно нас? Лучше всего за меня на этот вопрос ответят наши гости. Так что, читайте отзывы наших клиентов!)

  1. Желанный гость. Вы просто наши туристы, Вы - наши гости! А к гостям на Кавказе мы всегда относимся с особым уважением и почетом! Что это значит? Мы постараемся исполнить все Ваши пожелания в этом путешествии!

  2. Сервис. Комфортные гостиницы/апартаменты и машины, вкусная и разнообразная еда, всегда питьевая вода в свободном доступе (а это очень важно, особенно в жаркую погоду), фрукты и сладости, кофе в турке на остановках и еще много разных мелочей, из которых и складывается это важное для нас слово - сервис!

  3. Дружелюбная атмосфера. Мы превращаем незнакомых людей в друзей. Юмор, песни, вечерние застолья и даже танцы будут сопровождать нас всю поездку. Скучно не будет!

  4. Путешествие под ключ. Мы всё продумываем до мелочей. Чтобы максимально уменьшить количество дороги и увеличить время на локациях, избегать толп туристов, найти лучшие места для фотосессий. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать.

  5. Малые группы. Мы ездим малыми группами максимум до 16 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Грозному. Мечети Чечни

  • Встреча гостей в аэропорту г. Грозный с рейсов, приземляющихся до 12:00 включительно. Также поможем организовать трансфер из Владикавказа и Махачкалы до г. Грозный за дополнительную плату.
  • Грозный поражает своей красотой, богатством и чистотой! За короткое время здесь выросли новые, яркие, горящие миллионом огней здания!
  • Сразу скажу - здесь безопасно! Во-первых, никто не отменял здесь кавказского гостеприимства! Во-вторых, турист здесь, без преувеличения, под охраной самого, того, чье имя здесь произносят с придыханием и всё больше шепотом:)
  • После обеда мы отправляемся на пешую экскурсию по городу Грозный.
  • Посетим мечеть Сердце Чечни - одну из самых больших мечетей мира.
  • Поднимемся на смотровую площадку Грозный Сити,откуда открывается вид на весь город.
  • Полюбуемся цветочным парком чудес.
  • Отправимся в Английский замок. Шикарное место для фотосессий.
  • По пути во Владикавказ посетим два самых популярных у туристов сооружения в Чечне - белоснежную мечеть невероятной красоты Гордость мусульман в Шали и уникальную мечеть в стиле хай-тек Сердце матери в Аргуне.
  • Завтрак в этот день в стоимость тура не включен. Обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
2 день

Цейское ущелье - Сказский ледник - аул-призрак Лисри

  • По красивейшему Алагирскому ущелью мы поедем в самое сказочное место в Осетии.

  • За одним из поворотов увидим главный памятник республики - святому-покровителю Уастырджи, поражающий размерами и мощью. Именно здесь мы узнаем, как происходит застолье у осетин и за что поднимаются первые три тоста, а также почему женщинам-гидам рядом с этим памятником приходится непросто.

  • Цей. Край величественных снежных вершин и ледников, бурных и стремительных горных рек, пенистых водопадов, заповедных лесов и альпийских лугов. На канатной дороге, построенной над бурной горной рекой Цейдон, мы поднимемся на высоту 2500 м.

  • Наверху нас будут встречать тонны льда и снега - Сказский ледник.

  • После обеда будем любоваться грандиозной панорамой Зарамагского водохранилища.

  • И вот уже перед нами аул-призрак Лисри. Над безлюдными улочками аула высоко в небе парят орлы. Тишину нарушает лишь пение птиц. Время здесь бежит незаметно.

  • На обратном пути искупаемся в горячих источниках Бирагзанг.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.

3 день

Лавочка счастья - Владикавказ

  • Счастье не за горами, оно в горах! - гласит надпись на лавочке на Архонском перевале на высоте свыше 2200 метров. К этому счастью и лежит наш путь. Большинство гостей, кто ее видел, после путешествия именно фотографии с этой лавочки выставляют у себя в соц сетях. Заинтриговала? Тогда едем! Главное, чтобы погода не подвела…
  • Наш путь будет пролегать по одному из самых живописных ущелий - Куртатинскому, вдоль узкого каньона Кадаргаван.
  • За очередным поворотом дороги перед нами откроется самая неприступная осетинская Дзивгисская крепость. Пробираясь к крепостным стенам, почувствуем себя древними воинами.
  • После обеда нас ждет пешая экскурсия по Владикавказу Xix века мимо старинных гостиниц и домов, бывшей табачной фабрики и типографии, концерна Зингер, дома инженера Бёме и купца Оганова. Познакомимся с местным менталитетом и узнаем городские секреты!
  • Услышим, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы.
  • Выясним, почему город имеет два официальных названия, чем занимался во владикавказской крепости Пушкин, как сюда попал Булгаков и каким образом зарабатывал отец знаменитого театрального режиссера Вахтангова.
  • Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Прибытие в аэропорт г. Владикавказ 18:00.
4 день

Башенные комплексы Ингушетии - Цей-Лоамский перевал

  • Сегодня поедем в край башен и легенд!

  • Ингушетия - самый маленький регион России, но неописуемо красивый. И помимо потрясающей природы Ингушетия известна огромным количеством древних башенных комплексов, которые хранят некоторые свои тайны по сей день.

  • Посетим башенный комплекс Эгикал. Боевые и жилые башни, склепы и святилища. Очень много жилых построек, сохранивших свой первозданный вид. Гуляя по древним улицам этого заброшенного города, волей неволей погружаешься в историю Средневековья.

  • Поднимемся в башенный комплекс Вовнушки — это гордость ингушей. Возведённый в сложном месте, на отвесных скалах, комплекс считается шедевром средневековой башенной архитектуры.

  • Обед устроим высоко в горах у Цей-Лоамского перевала, с которого открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе или пикник на природе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.

5 день

Мидаграбинские водопады - Даргавс - Кармадон

  • Рано утром выезжаем к жемчужине Северной Осетии - в Долину водопадов.
  • По пути заедем к остаткам старой боевой башни Курта и Тага, родового замка для множества осетинских семей.
  • Чтобы попасть к водопадам, прогуляемся пешком по Мидаграбинской долине, которая заслуживает отдельного восхищения. Большое количество сочной и яркой растительности, пики гор, касающиеся облаков.
  • Минут через сорок прогулки долина закончится и перед нами вырастет каменная стена Большого Кавказского хребта. Именно с него и спадают вниз горные реки, образуя более десятка Мидаграбинских водопадов. Один из них - большой Зейгалан относится к списку крупнейших водопадов Европы.
  • Вдоволь нагулявшись, выезжаем к не менее впечатляющему месту - городу мертвых. Поселение Даргавс таит в себе много тайн и легенд. Как оно образовалось, для чего нужны колодцы рядом с захоронениями и зачем деревянные лодки в усыпальницах? Попробуем вместе найти ответы на эти вопросы.
  • Проголодались? Гостеприимная хозяйка не только досыта накормит нас, но и научит готовить осетинские пироги! Ох, как же сложно будет отказаться от еще одного кусочка пирога:)
  • Дорога обратно лежит вдоль печально известного Кармадонского ущелья. Двадцать лет назад миллионы тонн ледяной массы пронеслись по ущелью со скоростью около 200 км в час и стерли с лица земли поселок Верхний Кармадон и несколько туристических баз. Пропала без вести и съемочная группа Сергея Бодрова. Ущелье до сих пор хранит следы той страшной трагедии. А сама трагедия подтверждает испокон веков существующие предания о проклятии ущелья.
  • Завтрак в гостинице, обед в гостях у местных жителей. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Владикавказ.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт на всем протяжении маршрута
  • Проживание в гостинице/апартаментах с 2-х местным размещением (по желанию гостей - с 3-х местным размещением)
  • Питание: завтрак и обед в соответствии с маршрутом тура
  • Работа гида
  • Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
  • Мастер-класс по национальной кухне
  • Кофе-паузы
Что не входит в цену
  • Авиа и жд билеты
  • Доплата за одноместное размещение (10000 рублей)
  • Ужины
  • Билеты на горячие источники Бирагзанг (500 рублей)
  • Билеты на канатную дорогу в Цейском ущелье (500-700 рублей)
О чём нужно знать до поездки

  1. Маршрут может быть скорректирован организатором тура из-за погодных условий, нарушения дорожного полотна на маршруте, иных форс-мажорных обстоятельств.

  2. Для иностранных граждан при посещении Ингушетии необходимо оформление пропуска в пограничную зону в пограничном управлении Фсб России по Республике Ингушетии.

  1. Мы не подселяем чужих людей друг к другу без их согласия, если Вы едете один или одна, и в группе нет того, кто согласен на подселение, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение. Напишите мне в чате и я скажу, есть ли уже желающие на подселение на планируемые вами даты поездки.

  2. Мы передвигаемся на минивенах Hyundai Starex или аналогах, в каждой машине 7-8 мест. Максимальная группа - 14 человек, то есть 2 минивена, в каждом минивене свой аттестованный гид.

Пожелания к путешественнику

  • Возраст от 10 до 70 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.

  • Летом обязателен головной убор от солнца, солнцезащитный крем, и желательно иметь солнечные очки.

  • Вечером в горах может резко холодать, поэтому желательно взять даже летом кофту и/или ветровку.

  • Обувь должна быть удобной! Мы будем ходить по камням, подходить к обрывам. Желательно одеть кроссовки или треккинговые ботинки. Не рекомендую одевать сандали (если они не туристические).

  • Если Вы планируете купаться в горячих источниках, то возьмите с собой купальник/плавки и шлепанцы.

  • Мы посещаем мусульманские регионы, а также святые места для осетин. Поэтому нельзя ни мужчинам, ни женщинам оголять плечи, колени, спину и торс, а также надевать просвечивающую одежду. Кофты и футболки должны быть без глубокого декольте. Необходимо и мужчинам и женщинам избегать сильно облегающих джинс и штанов. Все должно быть в рамках приличия безо всякого намека на вульгарность. Это продемонстрирует ваше уважение к местным жителям.

  • При посещении мечетей необходимо надеть длинную одежду с рукавом по ладонь, а женщинам надеть платок на голову (в мечетях для этого предоставляют длинные закрытые платья для женщин).

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я пришла в туризм осознанно — в тот момент, когда поняла, что хочу заниматься делом, которое действительно вдохновляет. Сначала были маршруты по Северному Кавказу — региону, который покорил меня сочетанием
гостеприимства, невероятной природы, богатой культуры и людей, которые всегда готовы помочь. Там я получила первый серьёзный опыт организации многодневных маршрутов и поняла, что хочу развиваться дальше. Со временем география моих туров расширилась. Появились программы по Азербайджану, Грузии, Узбекистану, Беларуси и другим направлениям. Мне важно вам показать не только самые красивые места, но и познакомить с культурой региона и с людьми, которые там живут. А еще я хочу, чтобы каждый, кто едет с нами, чувствовал себя не туристом, а гостем. Чтобы поездка давала не только новые впечатления, но и отдых от ритма повседневности, позволяя по‑настоящему выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому с особой тщательностью подбираю в команду гидов, которую создают соответствующую атмосферу в турах. Каждый из нас - с огромной энергией, ярким характером и с неиссякаемым оптимизмом.

