Знакомство с Чечней и Дагестаном с заездом в среду

Это шестидневный тур по самым интересным местам Дагестана и Чечни.

Вы прогуляетесь по молодой столице – Махачкале, самому древнему городу России – Дербенту, увидите достопримечательности величественного Грозного.

Также в программе: живописный Сулакский
каньон, бахран Сарыкум, где снимали «Белое солнце пустыни», бирюзовое Чиркейское водохранилище, высокогорное озеро Кезеной-Ам, Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», легендарный экраноплан «Лунь», руины селения Хой, башни, мечети и многое другое. Путешествие будет поистине насыщенным и увлекательным!

4.7
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале

  • 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы;
  • 14:15 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.

14:30 Обзорная экскурсия по Махачкале: «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов.

Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря.

Махачкала – город-порт, молодая столица. Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно.

Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.

Продолжительность 5 часов, протяженность маршрута 95 км.

2 день

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина / водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснина

Программа второго дня в даты тура: с 08.04 по 07.10.2026

Гамсутль – Чох – Карадахская теснина

Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.

Завтрак в 07:00.

Начало программы дня в 07:30.

Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит!

Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.

Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

Панорама высокогорного аула Чох. На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.

Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.

В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы.

Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства.

Внешний вид теснины потрясает воображение: отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.

Обед (доп. плата).Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 650 руб. /чел., кафе турбазы «Горный ветер»: овощная нарезка, хинкал с мясом (порция на 3-4 человека), чуду, суп чечевичный, чай, абрикосовая каша;
  • 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.

Продолжительность 10 часов, протяженность маршрута 330 км.

Программа второго дня в даты тура: с 14.10 по 28.10.2026

Водопад Тобот – Матлас – Хунзах – Карадахская теснина

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах – Карадахская теснина.

Завтрак в 07:00.

Начало программы дня в 07:30.

Переезд в Хунзах. В Дагестане много интересных мест, и одно из таких – селение Хунзах – древняя столица Аваристана, родина воинов и поэтов.

Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато – на высоте 2000 метров над уровнем моря.

В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько старинных кладбищ, где похоронены известные исламские ученые.

Их могилы стали зияратами – местами поклонения. Но чаще всего паломники приходят в старую мечеть, где похоронен великий шейх Абу-Муслим. В мечети хранятся древние рукописные Кораны.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа – водопад Тобот.

Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!

Аул Хунзах. Рядом с аулом растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка – с ее высоты открывается потрясающий вид!

Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы.

Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства.

Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы

Обед (доп. плата).Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 650 руб. /чел., кафе в Хунзахе «У Саиды»: суп чечевичный, плов, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша;
  • 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Махачкала.

Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 335 км.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

3 день

Экраноплан Лунь - Дербент

Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала – посещение рынка – покупка сувениров.

Завтрак в 07:30.

Начало программы дня в 08:00.

Переезд в Южный Дагестан, где мы познакомимся с бытом и традициями местных жителей. Сделаем остановку для фотосессий у легендарного экраноплана «Лунь» – единственного в своем роде, уникальный проект советской инженерии впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Переезд и обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.

По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет. Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.

Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад. В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом.

Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников.

Прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!

Обязательно заглянем на Дербентский базар – колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч – супер-продукт из Дагестана.

Обед (доп. плата). Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 600 руб. /чел., кафе в этно-доме «Дербент»: овощная нарезка, фрукты, чечевичный суп, долма, чуду с зеленью и творогом, плов, чай/компот.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.

Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 190 км.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

4 день

Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - переезд в Грозный

Программа дня: переезд к бархану Сарыкум – переезд к Сулакскому каньону – смотровая площадка с видами на Сулакский каньон – Чиркейское водохранилище – прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) – комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) – форелевое хозяйство, обед (доп. плата).

Завтрак в 07:00.

Начало программы дня в 07:30.

Переезд к бархану Сарыкум.

Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы. Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».

Переезд к Сулакскому каньону.

Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км. Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает!

Смотровая площадка с видами на Сулакский каньон.

В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.

Чиркейское водохранилище.

Панорама Чиркейского водохранилища оставит неожиданные и яркие впечатления. По желанию и за дополнительную плату на месте будет возможность покататься на катере по водохранилищу и посетить пещеры Нохъо.

Обед (доп. плата) – форелевое хозяйство. Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие. Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели!

Обед проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 800 руб. /чел., ресторан «Рахат»: форель, чуду, картошка по-деревенски, овощная нарезка с сыром, чай;
  • 850 руб. /чел., комплекс «Главрыба»: форель, чуду с мясом, овощная нарезка с сыром, хлеб, компот, чай.

15:00 Групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).

Размещение в Грозном/Шали.

Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 280 км.

5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный

Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – обед (доп. плата) – мечеть «Гордость мусульман», Шали.

08:30 Начало.

Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.

Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.

Обед (доп. плата). Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

  • 650 руб. /чел., кафе «Париж» в Шали: шурпа (суп с говядиной), лепешки с творогом «чепалг» и тыквой «хингал», свежий салат, хлеб, чай.

На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть «Гордость мусульман».

Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле.

Размещение в Грозном/Шали.

Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 235 км.

6 день

Обзорная экскурсия в Грозном. Отъезд

08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть «Сердце Чечни» – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.

Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.

Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

14:00 Групповой трансфер в аэропорт/вокзал Грозного от отеля.

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеЦена на дату заезда в период Dbl TwinSingle Triple*DBL+СH
ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* (заезды еженедельно по воскресеньям и средам) 05.04.2026-30.05.2026 81000 81000 52500 118800 115200
31.05.2026-27.06.2026 90000 90000 61950 132300 129375
28.06.2026-29.08.2026 99000 99000 66450 140400 137475
30.08.2026-19.09.2026 90000 90000 61950 132300 129375
20.09.2026-07.12.2026 81000 81000 52500 118800 115200
ГК Океан, Избербаш 3* - Эдельвейс 4* (заезды еженедельно по воскресеньям и средам) 05.04.2026-30.05.2026 84900 84900 57000 122400 117900
31.05.2026-27.06.2026 93900 93900 66450 135900 132000
28.06.2026-29.08.2026 102900 102900 70950 144000 140100
30.08.2026-19.09.2026 93900 93900 66450 135900 132000
20.09.2026-07.12.2026 84900 84900 57000 122400 117900

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Варианты проживания

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.

Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.

Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.

Гостиница EDELWEISS Grozny Hotel

2 ночи

Гостиница находится в Ахматовском районе Грозного. В номерах есть кондиционер, телевизор и ванная комната. В меню кафе — блюда европейской кухни, десерты, кофе и чаи. Есть возможность заказать еду в номер.

На территории — спортивный и тренажёрный залы, бассейн, спортивная площадка. Предоставляются услуги прачечной, химчистки, гладильные услуги.

Есть банкомат, комната для багажа, конференц-зал, бизнес-центр. Для любителей травяных напитков работает фито-бар. Можно воспользоваться парковкой.

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиничный комплекс, постройки которого напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15-метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню.

В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется Wi-Fi.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день по условиям в программе тура
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в понедельник в 14:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Питание - завтраки
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Грозного
  • Билеты на аттракционы, не включенные в программу тура (цена может меняться): прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб. комплекс пещер Нохъо - 700 руб
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб
  • Комплекс пещер Нохъо - 700 руб
  • Питание: пикник-ланчи или обеды по маршруту экскурсий (оплачиваются на месте. Стоимость и состав группового сет-меню представлены в описаниях экскурсий. Цена может меняться) ужины
  • Пикник-ланчи или обеды по маршруту экскурсий (оплачиваются на месте. Стоимость и состав группового сет-меню представлены в описаниях экскурсий. Цена может меняться)
  • Ужины
  • Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
Валентина
7 ноя 2024
Тур прошел на ура! В Дагестане четыре дня провели с гидом от бога. Зовут Магомед, очень эрудированный. Рассказывал с интересом и юмором, мог ответить на любой вопрос. В Чеченской республике провели два дня, маловато. Мы сами ещё два дня провели, дополнительно изучая достопримечательности и окрестности. Иногда не хватало ужина в туре. Рекомендую всем тем, кто путешествует по нашей большой стране!
Тур прошел на ура! В Дагестане четыре дня провели с гидом от бога. Зовут Магомед, оченьТур прошел на ура! В Дагестане четыре дня провели с гидом от бога. Зовут Магомед, оченьТур прошел на ура! В Дагестане четыре дня провели с гидом от бога. Зовут Магомед, оченьТур прошел на ура! В Дагестане четыре дня провели с гидом от бога. Зовут Магомед, оченьТур прошел на ура! В Дагестане четыре дня провели с гидом от бога. Зовут Магомед, оченьТур прошел на ура! В Дагестане четыре дня провели с гидом от бога. Зовут Магомед, очень
А
Анастасия
10 июл 2024
Тур был незабываемым)
Больше, конечно же, запомнилось путешествие по Дагестану с шикарным гидом - Магомедом! Он был не только нашим проводником в поездке, но и стал настоящим наставником и братом) Рассказывает
о тех и иных местах с душой!
В Чечне же каждый день был новый гид, который не желал особо нас удивить и узнать лично, но это уже дело каждого, кому как нравится.
В общем, о туре у меня больше позитивных эмоций)

Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)Тур был незабываемым)
А
Анастасия
29 мая 2024
Наш тур был с 15 по 20.05. Мы остались очень довольны, не смотря на холодную и дождливый погоду. Все организовано чётко, экскурсоводы попались прекрасные (Евгения -Дагестан и Анзор - Чечня.)
Места красивые, отели 3* но все чисто, на завтраках есть выбор, обеды очень вкусные,особенно запомнился обед с видом на реку Сулак. Жалели что не взяли ещё доп. тур, 6 дней оказалось мало! Всем рекомендую, и желаю компании процветания, интересных туров, благодарных туристов. А туристам прекрасного отдыха в нашей огромной стране, пусть качество внутреннего туриста растёт, а цены становятся доступнее!

