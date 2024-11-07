2 день

Гамсутль - Чох - Карадахская теснина / водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснина

Программа второго дня в даты тура: с 08.04 по 07.10.2026

Гамсутль – Чох – Карадахская теснина

Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.

Завтрак в 07:00.

Начало программы дня в 07:30.

Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.

Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит!

Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.

Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.

Панорама высокогорного аула Чох. На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.

Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.

В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.

Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы.

Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства.

Внешний вид теснины потрясает воображение: отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.

Обед (доп. плата).Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

650 руб. /чел. , кафе турбазы «Горный ветер»: овощная нарезка, хинкал с мясом (порция на 3-4 человека), чуду, суп чечевичный, чай, абрикосовая каша;

, кафе турбазы «Горный ветер»: овощная нарезка, хинкал с мясом (порция на 3-4 человека), чуду, суп чечевичный, чай, абрикосовая каша; 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.

Продолжительность 10 часов, протяженность маршрута 330 км.

Программа второго дня в даты тура: с 14.10 по 28.10.2026

Водопад Тобот – Матлас – Хунзах – Карадахская теснина

Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах – Карадахская теснина.

Завтрак в 07:00.

Начало программы дня в 07:30.

Переезд в Хунзах. В Дагестане много интересных мест, и одно из таких – селение Хунзах – древняя столица Аваристана, родина воинов и поэтов.

Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато – на высоте 2000 метров над уровнем моря.

В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько старинных кладбищ, где похоронены известные исламские ученые.

Их могилы стали зияратами – местами поклонения. Но чаще всего паломники приходят в старую мечеть, где похоронен великий шейх Абу-Муслим. В мечети хранятся древние рукописные Кораны.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа – водопад Тобот.

Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!

Аул Хунзах. Рядом с аулом растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка – с ее высоты открывается потрясающий вид!

Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы.

Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства.

Внешний вид теснины потрясает воображение:отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы

Обед (доп. плата).Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):

650 руб. /чел. , кафе в Хунзахе «У Саиды»: суп чечевичный, плов, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша;

, кафе в Хунзахе «У Саиды»: суп чечевичный, плов, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша; 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Махачкала.

Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 335 км.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160