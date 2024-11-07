Вы прогуляетесь по молодой столице – Махачкале, самому древнему городу России – Дербенту, увидите достопримечательности величественного Грозного.
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Махачкале
- 13:45 Сбор группы в аэропорту Махачкалы;
- 14:15 Сбор группы на ж/д вокзале в Махачкале: главный вход, напротив памятника Махачу Дахадаеву, ул. Эмирова, 10.
14:30 Обзорная экскурсия по Махачкале: «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов.
Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря.
Махачкала – город-порт, молодая столица. Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно.
Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.
Продолжительность 5 часов, протяженность маршрута 95 км.
Гамсутль - Чох - Карадахская теснина / водопад Тобот - Матлас - Хунзах - Карадахская теснина
Программа второго дня в даты тура: с 08.04 по 07.10.2026
Гамсутль – Чох – Карадахская теснина
Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – панорама высокогорного аула Чох – Карадахская теснина.
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня в 07:30.
Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов.
Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит!
Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму.
Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов.
Панорама высокогорного аула Чох. На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии.
Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора.
В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым.
Карадахская теснина, которую называют «Ворота чудес», в перечне самых удивительных достопримечательностей Дагестана, необычайное творение природы.
Ширина каньона колеблется в диапазоне от 2 до 5 метров, длина составляет 400 метров. Высота скал достигает 170 метров в высшей точке, за счет чего создается впечатление замкнутого пространства.
Внешний вид теснины потрясает воображение: отвесные склоны обступают и сжимают со всех сторон, каждый шаг и звук отдаётся эхом. Здесь по-настоящему ощущаешь бесконечную силу и величие природы.
Обед (доп. плата).Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 650 руб. /чел., кафе турбазы «Горный ветер»: овощная нарезка, хинкал с мясом (порция на 3-4 человека), чуду, суп чечевичный, чай, абрикосовая каша;
- 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.
Продолжительность 10 часов, протяженность маршрута 330 км.
Программа второго дня в даты тура: с 14.10 по 28.10.2026
Водопад Тобот – Матлас – Хунзах – Карадахская теснина
Программа дня: водопад Тобот – Каменная чаша – плато Матлас – аул Хунзах – Карадахская теснина.
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня в 07:30.
Переезд в Хунзах. В Дагестане много интересных мест, и одно из таких – селение Хунзах – древняя столица Аваристана, родина воинов и поэтов.
Селение Хунзах находится в самом сердце горного Дагестана на живописном Хунзахском плато – на высоте 2000 метров над уровнем моря.
В селении много родников и сохранились мощенные камнем улочки, есть несколько старинных кладбищ, где похоронены известные исламские ученые.
Их могилы стали зияратами – местами поклонения. Но чаще всего паломники приходят в старую мечеть, где похоронен великий шейх Абу-Муслим. В мечети хранятся древние рукописные Кораны.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа – водопад Тобот.
Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!
Аул Хунзах. Рядом с аулом растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка – с ее высоты открывается потрясающий вид!
Обед (доп. плата).Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 650 руб. /чел., кафе в Хунзахе «У Саиды»: суп чечевичный, плов, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша;
- 700 руб. /чел., кафе в Гунибе «У Айшат»: суп чечевичный, голубцы, чуду, аварский хинкал, овощная нарезка, чай/компот, абрикосовая каша.
Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Махачкала.
Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 335 км.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Экраноплан Лунь - Дербент
Программа дня: переезд в Южный Дагестан – экраноплан Лунь – обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города – цитадель Нарын-кала – посещение рынка – покупка сувениров.
Завтрак в 07:30.
Начало программы дня в 08:00.
Переезд в Южный Дагестан, где мы познакомимся с бытом и традициями местных жителей. Сделаем остановку для фотосессий у легендарного экраноплана «Лунь» – единственного в своем роде, уникальный проект советской инженерии впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Переезд и обзорная экскурсия по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря и предгорьями Кавказа.
По разным оценкам городу от 4 до 5 тысяч лет. Город пережил бурные исторические события, здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шёлкового пути.
Дербент на протяжении многих сотен лет выступал перекрёстком цивилизации, связывавшим Восток и Запад. В наше время весь «старый город» является музеем под открытом небом.
Здесь и старейшая Джума-мечеть, самый древний христианский храм, домик Петра I, ханский дворец, крепостная стена Даг-Бары и, конечно же, могучая цитадель Нарын-кала – «Солнечная крепость», которая тысячи лет защищала Дербент от нашествия кочевников.
Прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Обязательно заглянем на Дербентский базар – колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч – супер-продукт из Дагестана.
Обед (доп. плата). Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 600 руб. /чел., кафе в этно-доме «Дербент»: овощная нарезка, фрукты, чечевичный суп, долма, чуду с зеленью и творогом, плов, чай/компот.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Махачкала.
Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 190 км.
Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может изменяться.
Бархан Сарыкум - Сулакский каньон, Дубки - форелевое хозяйство - переезд в Грозный
Программа дня: переезд к бархану Сарыкум – переезд к Сулакскому каньону – смотровая площадка с видами на Сулакский каньон – Чиркейское водохранилище – прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп. плата) – комплекс пещер Нохъо (по желанию, доп. плата) – форелевое хозяйство, обед (доп. плата).
Завтрак в 07:00.
Начало программы дня в 07:30.
Переезд к бархану Сарыкум.
Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы. Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни».
Переезд к Сулакскому каньону.
Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км. Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает!
Смотровая площадка с видами на Сулакский каньон.
В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе.
Чиркейское водохранилище.
Панорама Чиркейского водохранилища оставит неожиданные и яркие впечатления. По желанию и за дополнительную плату на месте будет возможность покататься на катере по водохранилищу и посетить пещеры Нохъо.
Обед (доп. плата) – форелевое хозяйство. Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие. Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели!
Обед проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 800 руб. /чел., ресторан «Рахат»: форель, чуду, картошка по-деревенски, овощная нарезка с сыром, чай;
- 850 руб. /чел., комплекс «Главрыба»: форель, чуду с мясом, овощная нарезка с сыром, хлеб, компот, чай.
15:00 Групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30 (130 км, время в пути 3 часа).
Размещение в Грозном/Шали.
Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 280 км.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Грозный
Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – обед (доп. плата) – мечеть «Гордость мусульман», Шали.
08:30 Начало.
Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.
Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».
Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой. Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.
Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.
Обед (доп. плата). Проводится по сет-меню в одном из кафе по маршруту (предзаказ в начале экскурсии/оплата наличными):
- 650 руб. /чел., кафе «Париж» в Шали: шурпа (суп с говядиной), лепешки с творогом «чепалг» и тыквой «хингал», свежий салат, хлеб, чай.
На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть «Гордость мусульман».
Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана. Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле.
Размещение в Грозном/Шали.
Продолжительность 9 часов, протяженность маршрута 235 км.
Обзорная экскурсия в Грозном. Отъезд
08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть «Сердце Чечни» – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.
Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.
Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном.
Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.
Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.
Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».
14:00 Групповой трансфер в аэропорт/вокзал Грозного от отеля.
Проживание
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Цена на дату заезда в период
|Dbl
|Twin
|Single
|Triple*
|DBL+СH
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* (заезды еженедельно по воскресеньям и средам)
|05.04.2026-30.05.2026
|81000
|81000
|52500
|118800
|115200
|31.05.2026-27.06.2026
|90000
|90000
|61950
|132300
|129375
|28.06.2026-29.08.2026
|99000
|99000
|66450
|140400
|137475
|30.08.2026-19.09.2026
|90000
|90000
|61950
|132300
|129375
|20.09.2026-07.12.2026
|81000
|81000
|52500
|118800
|115200
|ГК Океан, Избербаш 3* - Эдельвейс 4* (заезды еженедельно по воскресеньям и средам)
|05.04.2026-30.05.2026
|84900
|84900
|57000
|122400
|117900
|31.05.2026-27.06.2026
|93900
|93900
|66450
|135900
|132000
|28.06.2026-29.08.2026
|102900
|102900
|70950
|144000
|140100
|30.08.2026-19.09.2026
|93900
|93900
|66450
|135900
|132000
|20.09.2026-07.12.2026
|84900
|84900
|57000
|122400
|117900
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Гостиница «Беркат»
Находится в центральной части города Грозный. Вокруг гостиницы разбит живописный парк с фонтаном. Во всех номерах есть ванная комната, телевизор и кондиционер.
Сервируется завтрак в формате «шведский стол». В шаговой доступности также находятся кафе и магазины.
Рядом расположен спортхолл «Колизей», в 15 минутах ходьбы мечеть «Сердце Чечни». До ж/д вокзала 8 минут езды на автомобиле, до аэропорта Грозный — 14 минут езды.
Гостиница EDELWEISS Grozny Hotel
Гостиница находится в Ахматовском районе Грозного. В номерах есть кондиционер, телевизор и ванная комната. В меню кафе — блюда европейской кухни, десерты, кофе и чаи. Есть возможность заказать еду в номер.
На территории — спортивный и тренажёрный залы, бассейн, спортивная площадка. Предоставляются услуги прачечной, химчистки, гладильные услуги.
Есть банкомат, комната для багажа, конференц-зал, бизнес-центр. Для любителей травяных напитков работает фито-бар. Можно воспользоваться парковкой.
Гостиница «Океан»
Гостиничный комплекс, постройки которого напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15-метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню.
В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется Wi-Fi.
Что включено
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день по условиям в программе тура
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Грозного по отъезду в заключительный день тура в понедельник в 14:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Питание - завтраки
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Махачкалы и обратно из Грозного
- Билеты на аттракционы, не включенные в программу тура (цена может меняться): прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб. комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - 600 руб
- Комплекс пещер Нохъо - 700 руб
- Питание: пикник-ланчи или обеды по маршруту экскурсий (оплачиваются на месте. Стоимость и состав группового сет-меню представлены в описаниях экскурсий. Цена может меняться) ужины
- Пикник-ланчи или обеды по маршруту экскурсий (оплачиваются на месте. Стоимость и состав группового сет-меню представлены в описаниях экскурсий. Цена может меняться)
- Ужины
- Курортный сбор или налог оплачивается самостоятельно при заселении в гостиницу
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы и Грозного, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
