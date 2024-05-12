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в принципе почти каждый день кушать разную еду. Если оставались в отеле, то можно было даже и пообедать и поужинать за отдельную плату, вполне адекватную. Каждый день накладывали, даже если у нас и оставались от предыдущего дня, гели,шампуни, питьевую воду, бутылочка на человека, хотя у них на каждом этаже кулеры с водой. Уборку мы не просили делать, так как было чисто, но один раз за четверо суток поменяли и полотенца. Трансфер у нас получилось вообще был индивидуальным и в отель и из отеля в аэропорт(мы были одни). Ездили от Чечентура на экскурсии, которые входят в это путешествие, обалденная природа, просто в восторге от гор от водопадов от озера Кезил-Ам. Очень хорошие гиды Светлана и Муса, очень много знают про свою республику, добрые, искренние, понравились не только как гиды но и как люди. Из минусов, таких не критичных, ну совсем маленьких: Во время экскурсий на обед нам давали в основном мясо, хотя почти все женщины из нашей небольшой группы хотели бы в какой-то день и покушать рыбы, к сожалению не было такой возможности. И по прилету в ячечню,в этот день, были какие-то проблемы с водой в отеле, но к возвращению в отель вечером после экскурсии проблема уже была устранена и больше не повторилось, всегда была и холодная и горячая вода хорошим напором, несмотря на то что мы жили на пятом этаже. Просто перед поездкой читала отзывы и многие жаловались на напор воды особенно на верхних этажах. Сейчас этого нет, сказали что у них была замена труб. Благодарю за тур, и за то как всё было организовано "Большую Страну " и принимающую сторону.