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Авторский тур
3 дня
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
«Главное, про происходит с нашими гостями в глэмпе — это мягкая перезагрузка, расслабление, избавление от мешающих мыслей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Отправимся на обзорную экскурсию по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
«Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города, уютные горные аулы со старинными башнями, уникальное озеро Кезеной-Ам и исключительные по красоте горные ландшафты»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
«Вы посмотрите на быт и познакомитесь с традициями одного из многочисленных народов республики»
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«Затем переедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Поездка прошла отлично 👍
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ООльга25 марта 2024Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
- ЮЮлиана10 ноября 2023Прекрасные впечатления! Отлично подобраны все экскурсии 😍насыщенная программа! Все комфортно, сытно, вкусно, красиво! Я в восторге
- ВВера5 октября 2023Очень интересный, познавательный тур. Много впечатлений и положительных эмоций.
- ЛЛюдмила13 июля 2023Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды на завтрак, что позволяло
- ИИрина22 апреля 2023Понравилось путешествие в Чечню. Отель «Городок» тихий, уютный, чистый. Организовано все четко. Интересные экскурсии, хорошие гиды. Особенно Рамзан. Это просто ходячая энциклопедия!!! Спасибо за отдых!
- ВВладимир Васильев21 марта 2023Люблю я КавказДобрый день. Воспользовались услугами Большой страны во второй раз. Организация тура вновь на высоте. Грамотно составлена программа. Было свободное время для
- ННина6 марта 2023Люблю я КавказЗамечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
- ААвгуста24 февраля 2023Люблю я КавказДобрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
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