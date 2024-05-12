Обзорные и познавательные туры Грозного

Найдено 6 туров в категории «Обзорные» в Грозном, цены от 39 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
Увидеть столицу в вечерней подсветке, архитектурные и природные богатства республики
Начало: г. Грозный, место и время по договорённости
14 июня в 08:00
6 июля в 08:00
5779952 020 за всё до 3 чел.
Знакомство с Чеченской Республикой
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
«Главное, про происходит с нашими гостями в глэмпе — это мягкая перезагрузка, расслабление, избавление от мешающих мыслей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600 за человека
Знакомство с Чечней и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Знакомство с Чечней и Дагестаном
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Отправимся на обзорную экскурсию по Дербенту, одному из древнейших городов мира, расположившемуся на узком проходе между берегом Каспийского моря»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 39 000 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
«Обзорные экскурсии Грозного с современными небоскребами в центре города, уютные горные аулы со старинными башнями, уникальное озеро Кезеной-Ам и исключительные по красоте горные ландшафты»
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600 за человека
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Знаковые места Чечни и Дагестана: от современного мегаполиса к древним аулам
Увидеть роскошные мечети, погостить у дагестанской семьи и поночевать в высокогорье
Начало: Грозный, до 12:00
«Вы посмотрите на быт и познакомитесь с традициями одного из многочисленных народов республики»
12 июня в 12:00
26 июня в 12:00
63 000 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
«Затем переедем в Махачкалу, где вас ждёт обзорная экскурсия»
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Знакомство с Чечней и Дагестаном
    Поездка прошла отлично 👍
    Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍Поездка прошла отлично 👍
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • О
    Ольга
    25 марта 2024
    Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много интересного о Чеченской республике.
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    Путешествие прошло в легкости,без напряга. Также хочу отметить профессионализм Хамзат, как водителя,так как дорога была не из легких, ехали по серпантину поздним вечером в полном тумане. Хамзат управлял автомобилем аккуратно и уверенно. Получили массу положительных эмоций от тура. Всем рекомендуем! Чечня прекрасна❤️

    Тур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал многоТур очень понравился, достаточно насыщенный получился, посмотрели много интересных мест и локаций. Хамзат-опытный гид, рассказал много
  • Ю
    Юлиана
    10 ноября 2023
    Знакомство с Чечней и Дагестаном
    Прекрасные впечатления! Отлично подобраны все экскурсии 😍насыщенная программа! Все комфортно, сытно, вкусно, красиво! Я в восторге
    Прекрасные впечатления! Отлично подобраны все экскурсии 😍насыщенная программа! Все комфортно, сытно, вкусно, красиво! Я в восторгеПрекрасные впечатления! Отлично подобраны все экскурсии 😍насыщенная программа! Все комфортно, сытно, вкусно, красиво! Я в восторгеПрекрасные впечатления! Отлично подобраны все экскурсии 😍насыщенная программа! Все комфортно, сытно, вкусно, красиво! Я в восторгеПрекрасные впечатления! Отлично подобраны все экскурсии 😍насыщенная программа! Все комфортно, сытно, вкусно, красиво! Я в восторге
  • В
    Вера
    5 октября 2023
    Знакомство с Чечней и Дагестаном
    Очень интересный, познавательный тур. Много впечатлений и положительных эмоций.
  • Л
    Людмила
    13 июля 2023
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды на завтрак, что позволяло
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    в принципе почти каждый день кушать разную еду. Если оставались в отеле, то можно было даже и пообедать и поужинать за отдельную плату, вполне адекватную. Каждый день накладывали, даже если у нас и оставались от предыдущего дня, гели,шампуни, питьевую воду, бутылочка на человека, хотя у них на каждом этаже кулеры с водой. Уборку мы не просили делать, так как было чисто, но один раз за четверо суток поменяли и полотенца. Трансфер у нас получилось вообще был индивидуальным и в отель и из отеля в аэропорт(мы были одни). Ездили от Чечентура на экскурсии, которые входят в это путешествие, обалденная природа, просто в восторге от гор от водопадов от озера Кезил-Ам. Очень хорошие гиды Светлана и Муса, очень много знают про свою республику, добрые, искренние, понравились не только как гиды но и как люди. Из минусов, таких не критичных, ну совсем маленьких: Во время экскурсий на обед нам давали в основном мясо, хотя почти все женщины из нашей небольшой группы хотели бы в какой-то день и покушать рыбы, к сожалению не было такой возможности. И по прилету в ячечню,в этот день, были какие-то проблемы с водой в отеле, но к возвращению в отель вечером после экскурсии проблема уже была устранена и больше не повторилось, всегда была и холодная и горячая вода хорошим напором, несмотря на то что мы жили на пятом этаже. Просто перед поездкой читала отзывы и многие жаловались на напор воды особенно на верхних этажах. Сейчас этого нет, сказали что у них была замена труб. Благодарю за тур, и за то как всё было организовано "Большую Страну " и принимающую сторону.

    Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды
  • И
    Ирина
    22 апреля 2023
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Понравилось путешествие в Чечню. Отель «Городок» тихий, уютный, чистый. Организовано все четко. Интересные экскурсии, хорошие гиды. Особенно Рамзан. Это просто ходячая энциклопедия!!! Спасибо за отдых!
  • В
    Владимир Васильев
    21 марта 2023
    Люблю я Кавказ
    Добрый день. Воспользовались услугами Большой страны во второй раз. Организация тура вновь на высоте. Грамотно составлена программа. Было свободное время для
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    покупок. Организаторы были в любое время на связи. Информационная поддержка, комфортный транспорт, грамотные и дружелюбные гиды на месте не давали скучать и замечательно познакомили нас с регионом. Погода также не подвела.

  • Н
    Нина
    6 марта 2023
    Люблю я Кавказ
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
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    2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!

    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24
  • А
    Августа
    24 февраля 2023
    Люблю я Кавказ
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Обзорные»

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  1. Индивидуальный автотур к сокровищам Чечни: от мечетей до озера, водопадов и башен
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  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
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