Прогулка по реке Тунгуске и Каменные водопады

Поскольку Новокаменка подобно острову оторвана от остального мира водой, добираться туда мы будем через реку Тунгуску. В пути я расскажу вам об особенностях Новокаменки и интересную историю о ней. Как только мы прибудем в пункт назначения, сразу прогуляемся к «Водопадам» и поговорим об их происхождении. Интересно, что более 5 тысяч лет назад здесь находился огромный вулкан, который постепенно извергаясь превратился в сопку. «Каменные водопады» с застывшей лавой, свисающей с базальтовой скалы твердыми струями, напоминают об извержении того вулкана. Вы узнаете легенду этого места и почему местные считают его целебным.

Каменный карьер и сопка Алэ

После мы отправимся к масштабному каменному карьеру, которому Новокаменка обязана своим возникновением. Царские геологи вели здесь работы ещё в начале XX века, а в предвоенные годы из карьера были выбраны тысячи тонн долерита – камня для краевых строек. Карьер поражает масштабом, у вас возникнет ощущение будто вы оказались внутри крупного кратера.

В завершение нашего путешествия мы поднимемся на вершину сопки, на которой расположено село. Прогуляемся по безопасному склону, увидим потрясающие панорамные виды взглянем на уникальные «Каменные водопады» с другой стороны.

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