Мы поедем с вами прямиком в Новокаменку - село, расположенное на сопке Алэ в 40 километрах от...

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1 отзыв
Мы поедем с вами прямиком в Новокаменку – село, расположенное на сопке Алэ в 40 километрах от Хабаровска.

Здесь расположены знаменитые «Каменные водопады» – удивительный природный объект со скалами, напоминающими застывшую воду.
Каменные водопады
Каменные водопады
Каменные водопады
Каменные водопады
Каменные водопады
Каменные водопады

Что вы увидите 🤩

  • Река Тунгуска
  • Село Новокаменка
  • Каменные водопады
  • Каменный карьер
  • Сопка Алэ
Прогулка по реке Тунгуске и Каменные водопады
Поскольку Новокаменка подобно острову оторвана от остального мира водой, добираться туда мы будем через реку Тунгуску. В пути я расскажу вам об особенностях Новокаменки и интересную историю о ней. Как только мы прибудем в пункт назначения, сразу прогуляемся к «Водопадам» и поговорим об их происхождении. Интересно, что более 5 тысяч лет назад здесь находился огромный вулкан, который постепенно извергаясь превратился в сопку. «Каменные водопады» с застывшей лавой, свисающей с базальтовой скалы твердыми струями, напоминают об извержении того вулкана. Вы узнаете легенду этого места и почему местные считают его целебным.
Каменный карьер и сопка Алэ
После мы отправимся к масштабному каменному карьеру, которому Новокаменка обязана своим возникновением. Царские геологи вели здесь работы ещё в начале XX века, а в предвоенные годы из карьера были выбраны тысячи тонн долерита – камня для краевых строек. Карьер поражает масштабом, у вас возникнет ощущение будто вы оказались внутри крупного кратера.
В завершение нашего путешествия мы поднимемся на вершину сопки, на которой расположено село. Прогуляемся по безопасному склону, увидим потрясающие панорамные виды взглянем на уникальные «Каменные водопады» с другой стороны.
Дополнительная информация
  • Это индивидуальная экскурсия для 1-6 человек в зимнее время и для 1-4 человек в тёплое время года.
  • Автомобильной дороги в Новокаменку нет, зимой по льду можно проехать через Тунгуску на автомобиле. В теплое время года поездка предстоит на катере, он оплачивается отдельно.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-6 человек
Общий
4 550 ₽
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер.
Что не входит
  • Поездка на катере (3000 руб. ).
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваше местонахождение в Хабаровске
Завершение: Хабаровск
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00

Евгений З.
Евгений З.
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