Выездные экскурсии из Хабаровска

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Хабаровске, цены от 5 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
11 350 за всё до 4 чел.
Покорить сопки Хабаровска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
11 350 за всё до 4 чел.
Шалом, Биробиджан
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000 за всё до 5 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
42 отзыва
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Покорить сопки Хабаровска: незабываемое приключение в Большехехцирском заповеднике
Приглашаем на уникальное путешествие по сопкам Хабаровска, где вас ждут впечатляющие виды и удивительная природа
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 11 350 за всё до 4 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Знакомство с природой Хабаровского края
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 300 за всё до 3 чел.
Каменные водопады
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Каменные водопады Хабаровска: приключение в Новокаменке
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Каменные водопады в сопровождении опытного гида
Начало: На парковке автовокзала Хабаровска
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Захватывающая поездка на катере и прогулка по уникальному острову, который несет на себе следы древних вулканов. Очень понравилось, рекомендуем. Евгений увлекательно и тепло рассказывает и о новейшей истории острова (20-21вв), и о растительности. Открывающиеся виды с острова завораживают.
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.
  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Евгений отличный гид! Точен, пунктуален, учитывает все пожелания в рамках возможного. Обширные знания по истории и природе края. Интересная и неравнодушная подача материала. Самые лучшие рекомендации!
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Вчера побывали на замечательной экскурсии Каменные водопады, получили массу позитивных эмоций,зарядились энергией неописуемых красот этого места, отдельное спасибо нашему гиду
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    Евгению- мастер своего дела, с прекрасными знаниями истории Хабаровского края. Погода благоволила, а прогулка была замечательной и познавательной. Огромная Вам благодарность 🙏

  • С
    Старостенков
    28 апреля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Для нас невозможны путешествия без знакомства с природой края. Благодаря прогулке по Большехехцирскому заповеднику с гидом Василием мы познакомились с
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    флорой края, посетили смотровые точки с шикарными видами (даже кусающие муравьи нам настроение не испортили). Мы были с детьми 17 и 12 лет. Были моменты, когда они уставали, но вечером во время семейного обсуждения прогулки оба признались, что довольны этой экскурсией. Василий вежливый, тактичный, работает спасателем, поэтому и детям и нам было очень интересно общаться с ним о его профессии. Спасибо Василию за экскурсию!

  • П
    Павел
    26 апреля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Всё очень хорошо!!!
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Мы побывали на территории Хехцирского заказника. По дороге к Змеиной сопке, Василий рассказывал и показывал о растениях Дальнего Востока. Увидели
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    несколько видов берез, близко рассмотрели веточку омелы и потрогали амурский бархат. Пытались сфотографировать неуловимых бурундучков. И любовались зацветшим даурским рододендроном. День был солнечный и ясный, и с высоты сопки нам удалось разглядеть вершины Сихоте-Алиня и даже казачью церковь и китайскую пагоду. Спасибо Василию за интересную экскурсию.

  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Очень понравилась поездка на сопки. День был солнечный, рассказчик интересный, покорили 2 сопки: Змеиную и 2 брата. Вид с них потрясающий. Только позитивные воспоминания. Рекомендую Евгения как отличного гида!
  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Шалом, Биробиджан
    Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
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    очень большой, поэтому времени экскурсии идеально хватает, чтобы посетить практически все самое интересное - синагогу, музей иудаики, собор и многие другие места, а также попробовать кошерную еду. В день экскурсии было пасмурно, поэтому мы успели посетить даже краеведческий музей. Огромное спасибо Татьяне за организацию экскурсии и гиду Лидии Афанасьевне за интереснейшую и подробную информацию о городе и регионе в целом!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 300 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Хабаровска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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