1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Шалом, Биробиджан: путешествие по еврейской истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Биробиджана, где история и культура еврейского народа оживают на каждом шагу
Начало: На ж/д вокзале Хабаровска
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
17 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорить сопки Хабаровска: незабываемое приключение в Большехехцирском заповеднике
Приглашаем на уникальное путешествие по сопкам Хабаровска, где вас ждут впечатляющие виды и удивительная природа
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от 11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с природой Хабаровского края
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Каменные водопады Хабаровска: приключение в Новокаменке
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Каменные водопады в сопровождении опытного гида
Начало: На парковке автовокзала Хабаровска
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 мая 2024Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
- ВВиктория27 мая 2024Захватывающая поездка на катере и прогулка по уникальному острову, который несет на себе следы древних вулканов. Очень понравилось, рекомендуем. Евгений увлекательно и тепло рассказывает и о новейшей истории острова (20-21вв), и о растительности. Открывающиеся виды с острова завораживают.
- ААлександр15 мая 2024Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.
- ААндрей14 мая 2024Евгений отличный гид! Точен, пунктуален, учитывает все пожелания в рамках возможного. Обширные знания по истории и природе края. Интересная и неравнодушная подача материала. Самые лучшие рекомендации!
- ТТатьяна29 апреля 2024Вчера побывали на замечательной экскурсии Каменные водопады, получили массу позитивных эмоций,зарядились энергией неописуемых красот этого места, отдельное спасибо нашему гиду
- ССтаростенков28 апреля 2024Для нас невозможны путешествия без знакомства с природой края. Благодаря прогулке по Большехехцирскому заповеднику с гидом Василием мы познакомились с
- ППавел26 апреля 2024Всё очень хорошо!!!
- ООльга22 апреля 2024Мы побывали на территории Хехцирского заказника. По дороге к Змеиной сопке, Василий рассказывал и показывал о растениях Дальнего Востока. Увидели
- ЮЮлия10 января 2024Очень понравилась поездка на сопки. День был солнечный, рассказчик интересный, покорили 2 сопки: Змеиную и 2 брата. Вид с них потрясающий. Только позитивные воспоминания. Рекомендую Евгения как отличного гида!
- ААнатолий7 ноября 2023Очень интересная однодневная экскурсия, которая позволяет узнать много нового самом Биробиджане и о Еврейской автономной области в целом. Город не
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 300 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 126 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Хабаровска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август