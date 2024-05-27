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флорой края, посетили смотровые точки с шикарными видами (даже кусающие муравьи нам настроение не испортили). Мы были с детьми 17 и 12 лет. Были моменты, когда они уставали, но вечером во время семейного обсуждения прогулки оба признались, что довольны этой экскурсией. Василий вежливый, тактичный, работает спасателем, поэтому и детям и нам было очень интересно общаться с ним о его профессии. Спасибо Василию за экскурсию!