1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
«Вы услышите историю села Новокаменка и полюбуетесь «Каменными водопадами» — застывшей вулканической лавой, твердыми струями свисающей с базальтовой скалы»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:30
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
«Первым делом я отвезу вас в краевой парк Муравьева-Амурского, где вы осмотрите несколько памятников, узнаете о роли генерал-губернатора, получившего титул графа, в истории Хабаровска и прогуляетесь по живописной территории»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
«Стоит отъехать от Хабаровска всего на 20 км — и вы окажетесь среди эталонных пейзажей дальневосточной тайги, с ее пьянящим воздухом, безграничными панорамами и редкими видами флоры и фауны»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Зелёный «Хабаровск: Приамурский зоосад и парк» Северный
Погрузитесь в мир дальневосточной природы и архитектурных шедевров Хабаровска, посетив зоосад и парк «Северный»
Начало: На автовокзале Хабаровска
«Во время экскурсии по Зоосаду вы восхититесь уникальной местной природой и познакомитесь с редкими обитателями дальневосточной тайги»
13 июня в 09:30
18 июня в 09:30
10 300₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотоохота «Тайная жизнь насекомых в Хабаровске»
Погрузитесь в мир насекомых Хабаровска! Узнайте об их удивительных повадках и сделайте уникальные фотографии редких видов
Начало: Центральная лестница, ведущая к набережной Невельс...
«Насекомые — одна из великих сил природы»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
«Их Хабаровска до природного заказника и обратно мы добираемся на автомобиле»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с природой Хабаровского края
Начало: По договоренности
«Красивые места Хабаровского края Моя экскурсия позволяет окунуться в природу нашего замечательного края, без длительных переездов от города»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Каменные водопады Хабаровска: приключение в Новокаменке
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив Каменные водопады в сопровождении опытного гида
Начало: На парковке автовокзала Хабаровска
«Здесь расположены знаменитые «Каменные водопады» – удивительный природный объект со скалами, напоминающими застывшую воду»
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
«Амурский утёс, он же Старухина гора, как называли его нанайцы, хранит множество секретов — и вы обязательно узнаете их»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
2 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 мая 2024Отличная прогулка по паркам Хабаровска и прекрасная возможность познакомиться с амурским котом, тигром и леопардом:)
- ВВиктория27 мая 2024Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
- ВВиктория27 мая 2024Захватывающая поездка на катере и прогулка по уникальному острову, который несет на себе следы древних вулканов. Очень понравилось, рекомендуем. Евгений увлекательно и тепло рассказывает и о новейшей истории острова (20-21вв), и о растительности. Открывающиеся виды с острова завораживают.
- ВВиктория27 мая 2024Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
- ААлександр15 мая 2024Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.
- ААндрей14 мая 2024Евгений отличный гид! Точен, пунктуален, учитывает все пожелания в рамках возможного. Обширные знания по истории и природе края. Интересная и неравнодушная подача материала. Самые лучшие рекомендации!
- ППавел12 мая 2024Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
- ННаталья30 апреля 2024Евгений, огромное спасибо за прекрасно проведенные 4 часа в Хабаровске, за Ваши знания, за красивые места!!! Рекомендую!
- ТТатьяна29 апреля 2024Вчера побывали на замечательной экскурсии Каменные водопады, получили массу позитивных эмоций,зарядились энергией неописуемых красот этого места, отдельное спасибо нашему гиду
- ССтаростенков28 апреля 2024Для нас невозможны путешествия без знакомства с природой края. Благодаря прогулке по Большехехцирскому заповеднику с гидом Василием мы познакомились с
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хабаровске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Хабаровске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июне 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 2 000 до 13 350. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Хабаровске на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 178 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август