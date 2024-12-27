Чайная церемония в Хабаровске - это возможность погрузиться в магический мир китайского чая. Участники узнают секреты заваривания и оценки качества различных сортов, от зелёных до чёрных пуэров. Мероприятие проходит в историческом доме Душечкиных, где мастер расскажет о влиянии китайских торговцев и легендах, связанных с этим местом. В стоимость включены все необходимые материалы и дегустация. Отличный способ расслабиться и получить новые знания

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Описание мастер-класса

Погружение в мир китайского чая

Чайная церемония — это магический процесс, позволяющий забыть о повседневных заботах и погрузиться в атмосферу гармонии. Мы научим вас правильно заваривать чай и раскрывать его вкусовые качества. Познакомим с историей каждого сорта и расскажем, каким образом его выращивают, собирают и обрабатывают. А также поделимся лайфхаками, как правильно оценивать качество чая.

Дом с историей

Церемония проходит в доме Душечкиных начала 20 века, расположенном на одной из старейших улицах Хабаровска. Чайный мастер подробно расскажет вам историю этого здания. Вы узнаете, какое влияние на него оказали китайские торговцы и какие легенды с ним связаны.

Организационные детали

В стоимость всё включено.