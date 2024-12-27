Чайная церемония в Хабаровске - это возможность погрузиться в магический мир китайского чая.
Участники узнают секреты заваривания и оценки качества различных сортов, от зелёных до чёрных пуэров.
Мероприятие проходит в историческом доме Душечкиных, где мастер расскажет о влиянии китайских торговцев и легендах, связанных с этим местом. В стоимость включены все необходимые материалы и дегустация. Отличный способ расслабиться и получить новые знания
Участники узнают секреты заваривания и оценки качества различных сортов, от зелёных до чёрных пуэров.
Мероприятие проходит в историческом доме Душечкиных, где мастер расскажет о влиянии китайских торговцев и легендах, связанных с этим местом. В стоимость включены все необходимые материалы и дегустация. Отличный способ расслабиться и получить новые знания
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍵 Погружение в китайскую чайную культуру
- 🏛 Историческое здание начала 20 века
- 📚 Узнайте историю каждого сорта чая
- 🧘♂️ Атмосфера гармонии и спокойствия
- 🛋 Уютное пространство с мягким полом и подушками
Что можно увидеть
- Дом Душечкиных
Описание мастер-класса
Погружение в мир китайского чая
Чайная церемония — это магический процесс, позволяющий забыть о повседневных заботах и погрузиться в атмосферу гармонии. Мы научим вас правильно заваривать чай и раскрывать его вкусовые качества. Познакомим с историей каждого сорта и расскажем, каким образом его выращивают, собирают и обрабатывают. А также поделимся лайфхаками, как правильно оценивать качество чая.
Дом с историей
Церемония проходит в доме Душечкиных начала 20 века, расположенном на одной из старейших улицах Хабаровска. Чайный мастер подробно расскажет вам историю этого здания. Вы узнаете, какое влияние на него оказали китайские торговцы и какие легенды с ним связаны.
Организационные детали
В стоимость всё включено.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Истомина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Хабаровске
Здравствуйте! Меня зовут Леонид, я представляю клуб китайской чайной культуры в Хабаровске. С радостью поможем вам погрузиться в волшебный мир китайского чая.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
27 дек 2024
Интересное место! Прекрасная церемония, очень вкусный чай! Рекомендую для посещения!
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