Экскурсии из центра Хабаровска

Найдено 5 экскурсий в категории «Из центра» в Хабаровске, цены от 4 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хабаровск - город большой реки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
4 июля в 08:00
10 июля в 08:00
13 350 за всё до 4 чел.
Покорить сопки Хабаровска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
4 июля в 08:00
10 июля в 08:00
11 350 за всё до 4 чел.
Хабаровск - город большой реки
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
4 июля в 08:30
10 июля в 08:30
от 13 350 за всё до 4 чел.
Покорить сопки Хабаровска
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Покорить сопки Хабаровска: незабываемое приключение в Большехехцирском заповеднике
Приглашаем на уникальное путешествие по сопкам Хабаровска, где вас ждут впечатляющие виды и удивительная природа
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
4 июля в 09:00
27 июля в 09:00
от 11 350 за всё до 4 чел.
Город с пятитысячной купюры
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Город с пятитысячной купюры: Индивидуальная экскурсия по Хабаровску
Проведите 2 часа, погружаясь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь компанией только ваших друзей
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
4 100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Несмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материала Евгением, а также красивый
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    и уютный город сделали свое дело. Мы влюбились в город! Спасибо, Евгений, за фантастическую экскурсию. Будем рекомендовать своим друзьям посещение этого замечательного города.

    Несмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материалаНесмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материалаНесмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материалаНесмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материала
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
  • П
    Павел
    12 мая 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
  • С
    Старостенков
    28 апреля 2024
    Хабаровск - город большой реки
    Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
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    сохранились. Мы после этой экскурсии влюбились в Хабаровск, этот солнечный, зелёный и уютный город. Особая благодарность Евгению. Это гид, который знает про город все и даже больше. Удивлением для нас стала информация про железнодорожный тоннель под Амуром, и ещё много всего интересного. Минусов не было. Огромное спасибо за увлекательную прогулку по Хабаровску и много положительных эмоций.

  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Покорить сопки Хабаровска
    Очень понравилась поездка на сопки. День был солнечный, рассказчик интересный, покорили 2 сопки: Змеиную и 2 брата. Вид с них потрясающий. Только позитивные воспоминания. Рекомендую Евгения как отличного гида!
  • К
    Ксения
    16 октября 2023
    Покорить сопки Хабаровска
    замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были в восторге, золотая осень в Хабаровске - это нечто! Обязательно вернёмся еще раз.
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  • Е
    Елена
    19 сентября 2023
    Хабаровск - город большой реки
    Очень благодарны Евгению за его прекрасную подачу материала о своём любимом Хабаровске. Он показал нам самые памятные места города. Дополнил
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    свой рассказ фотографиями дореволюционного Хабаровска, За эти 4 часа мы получили огромное удовольствие, узнали много интересного, увидели массу красивых мест. С Евгением очень приятно общаться, он ответил на все наши вопросы и дал много полезной информации о своём городе.

  • К
    Ксения
    10 апреля 2023
    Город с пятитысячной купюры
    Экскурсия оставила самые приятные впечатления как о городе, так и об экскурсоводе. Василий интересно рассказал о Хабаровске, окрестностях, истории согласно
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    описанию своей программы, показал необычные места и прокатил по Амурскому мосту. Также ответил на все вопросы, которые у нас возникли до прогулки и во время нее, дал несколько советов о том, что можно посмотреть самостоятельно за несколько дней, в итоге даже немного вышли за время, которое было заявлено. Выражаю благодарность и рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Из центра»

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  2. Амурский мост
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  4. Набережная
  5. Башня Инфиделя
  6. Больше­хехцирский заповедник
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в июле 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Из центра" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 100 до 13 350. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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