1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: Исторические сокровища и архитектурные чудеса
Погрузитесь в историю Хабаровска, узнайте о его основателях и величественном Амурском мосте в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В любой месте в пределах исторического центра горо...
4 июля в 08:00
10 июля в 08:00
13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорить сопки Хабаровска: Змеиная и Двух Братьев в одном путешествии
Встречайте Хабаровск с его величественными сопками! Погрузитесь в мир дальневосточной тайги, наслаждаясь панорамами и редкими видами флоры и фауны
Начало: В любом месте в пределах исторического центра горо...
4 июля в 08:00
10 июля в 08:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хабаровск - город большой реки: путешествие по истории и красотам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хабаровска, исследуя его исторические и современные достопримечательности в течение 4,5 часов
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
4 июля в 08:30
10 июля в 08:30
от 13 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Покорить сопки Хабаровска: незабываемое приключение в Большехехцирском заповеднике
Приглашаем на уникальное путешествие по сопкам Хабаровска, где вас ждут впечатляющие виды и удивительная природа
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности: начало экскурсии с 8:30 до 10:00
4 июля в 09:00
27 июля в 09:00
от 11 350₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город с пятитысячной купюры: Индивидуальная экскурсия по Хабаровску
Проведите 2 часа, погружаясь в историю и красоту Хабаровска, наслаждаясь компанией только ваших друзей
Начало: В любом месте, в пределах центра города
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
3 июля в 09:00
4 100₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 июня 2024Несмотря на дождик, экскурсия по Хабаровску прошла отлично. Интересный рассказ об истории города, сама подача материала Евгением, а также красивый
- ВВиктория27 мая 2024Эту экскурсию просто нельзя пропустить, если вы приехали в Хабаровск! Наслаждались каждой минутой, проведённой в заповедной зоне (даже удалось поприветствовать бурундука). Захватывающие виды, восхитительные камни и растительность. И, конечно, рассказы Евгения про историю, быт, легенды.
- ВВиктория27 мая 2024Огромное спасибо Евгению! Его экскурсия влюбила нас в Хабаровск, в его захватывающую историю основания и становления и раскрыла все уникальные особенности этого чудесного города. Евгений - замечательный рассказчик и интересный собеседник. Очень рекомендуем.
- ППавел12 мая 2024Евгений отличный гид, любит и знает свой город! не смотря на дождливую погоду от экскурсии остались очень довольны узнали много нового о ДВ! Всем советую!
- ССтаростенков28 апреля 2024Мы были на экскурсии ещё 9 месяцев назад, 7 июля 23 года. Но за это время эмоции от прогулки все
- ЮЮлия10 января 2024Очень понравилась поездка на сопки. День был солнечный, рассказчик интересный, покорили 2 сопки: Змеиную и 2 брата. Вид с них потрясающий. Только позитивные воспоминания. Рекомендую Евгения как отличного гида!
- ККсения16 октября 2023замечательная экскурсия, Евгений - отличный гид, рассказал много историй, легенд, показал самые живописные места! Мы были в восторге, золотая осень в Хабаровске - это нечто! Обязательно вернёмся еще раз.
- ЕЕлена19 сентября 2023Очень благодарны Евгению за его прекрасную подачу материала о своём любимом Хабаровске. Он показал нам самые памятные места города. Дополнил
- ККсения10 апреля 2023Экскурсия оставила самые приятные впечатления как о городе, так и об экскурсоводе. Василий интересно рассказал о Хабаровске, окрестностях, истории согласно
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Из центра»
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