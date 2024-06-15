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сохранились. Мы после этой экскурсии влюбились в Хабаровск, этот солнечный, зелёный и уютный город. Особая благодарность Евгению. Это гид, который знает про город все и даже больше. Удивлением для нас стала информация про железнодорожный тоннель под Амуром, и ещё много всего интересного. Минусов не было. Огромное спасибо за увлекательную прогулку по Хабаровску и много положительных эмоций.