Змеиная сопка

Всем, кто хочет увидеть заповедную природу Хабаровска, рекомендуется отправиться на самую красивую сопку Хехцира - Сопку Змеиную! Я проведу вас по территории живописного заповедника, расскажу о его невероятном растительном мире и о популяциях редких животных, которыми он знаменит. А еще мы поднимемся с вами на лучшие смотровые площадки, с которых открывается невероятный вид на окрестности.

По следам альпинистов

Далее мы с вами отправимся на Сопку двух братьев, которая очень популярна среди хабаровских альпинистов. Поднявшись на гору, вы полюбуетесь великолепным видом на величественный Хабаровск и прекрасный Амур, а также узнаете любопытную легенду о происхождении названия сопки во время нашей прогулки по ближайшей окрестности этого острога Большехехцирского хребта.