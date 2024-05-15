Хехцир — самое красивое место в пригороде Хабаровска. Вы погуляете по густым хвойным лесам, покорите легендарную сопку Змеиная и посетите лес Дружбы.
А я расскажу о местных животных и растениях, поделюсь занимательными легендами и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.
А я расскажу о местных животных и растениях, поделюсь занимательными легендами и сделаю все, чтобы путешествие вам понравилось.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Горы, скалы, леса и не только
Вы подниметесь на сопку Змеиная, полюбуетесь шикарными видами на горы и долину заповедника Большехехцирский. Кроме того, погуляете по вечнозеленому лесу Дружбы — хвойные деревья в нем посадили японцы. Я расскажу, когда и при каких обстоятельствах это произошло. Еще одной живописной точкой маршрута станет небольшой скальный массив с уютной смотровой площадкой, откуда открывается чудесная панорама тайги.
Флора и фауна Хабаровского края
Гуляя по лесу и наслаждаясь чистейшим воздухом, вы услышите много любопытных историй о животном и растительном мире Приамурья. Я раскрою, что такое дальневосточная тайга, какие опасности она таит и в чем ее самобытная красота. Как ее правильно исследовать, какие эндемики в ней встречаются и как расшифровать загадочное слово Хехцир.
Организационные детали
- Их Хабаровска до природного заказника и обратно мы добираемся на автомобиле. Транспорт включен в стоимость.
- Если вы путешествуете соло, на экскурсию будет предоставлена скидка — 500 руб.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Хабаровске
Провёл экскурсии для 374 туристов
Меня зовут Василий, я бесконечно влюблён в природу Дальнего Востока. Увлекаюсь историей родного края. Организую экскурсии и походы для путешественников всех возрастов и уровней физической подготовки. Также являюсь профессиональным спасателем, что позволяет обеспечить на маршрутах безопасность.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 42 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Александр
15 мая 2024
Экскурсия понравилась! Интересная природа, есть даже киви. Красивые места, особенно красивый вид с небольшой горы. От города недалеко ехать.
П
Павел
26 апр 2024
Всё очень хорошо!!!
О
Ольга
22 апр 2024
Мы побывали на территории Хехцирского заказника. По дороге к Змеиной сопке, Василий рассказывал и показывал о растениях Дальнего Востока. Увидели несколько видов берез, близко рассмотрели веточку омелы и потрогали амурский
Д
Дарья
28 окт 2023
Мы отлично провели время, было очень интересно! Василий показал нам классные места, рассказал про растения и животных, которые обитают в этих краях. Мы даже попробовали ягоды, хоть это уже и конец октября.
Юля
27 окт 2023
А вы пробовали лимонник? А дикий виноград? А знали, как отличить сосну от кедра? А доводилось ли вам трогать пробковое дерево? Если нет, то можете смело договариваться с Василием об экскурсии!
Приятный собеседник. С увлечением рассказывает о Хабаровском крае и его природе.
Прогулка приятна и познавательна.
Приятный собеседник. С увлечением рассказывает о Хабаровском крае и его природе.
Прогулка приятна и познавательна.
P
PAVEL
30 сен 2023
Лично я с Василием не увиделся по причине того, что самолет в Хабаровск улетел без половины группы (и меня в том числе). Но те, кто долетел встретились с Василием! В Хехцир они так и не попали из-за плохой погоды в тот день. Гуляли по самому Хабаровску. Все (мои туристы)) от этой прогулки остались довольны. Так что Василию +)
Ольга
28 сен 2023
Василий прекрасно разбирается в особенностях флоры и фауны Хетцирского заповедника, очень интересно рассказывает, сам маршрут не очень сложный, но с него открываются фантастические виды.
Александр
16 сен 2023
Замечательная экскурсия! Превзошла все мои ожидания. Василий - гид, влюблённый в свой край, покажет, как богата и насколько удивительна тайга даже в получасе езды от города! И тропические лианы обвивают
Л
Людмила
11 сен 2023
Даже не думала что будет так здорово! Много полезной для себя информации получила, виды потрясающие, гид, вообще- супер! Спасибо.
А
Алла
31 авг 2023
Выражаю огромную благодарность гиду Василию за осуществленную экскурсию в Хехцир. Благодарю от всей души, место восхитительное!
С
Светлана
31 авг 2023
Спасибо Василию за удивительную экскурсию! Природа завораживает! Масса ярких впечатлений)
Алексей
30 авг 2023
Замечательный способ поближе узнать природу и историю Хабаровского края. Экскурсия познавательная и крайне живописная. Поверьте, затраченные усилия стоят видов!
Е
Елена
28 июля 2023
Спасибо Василию. Интересный маршрут, шикарные виды тайги. Забрал нас из гостиницы и вернул обратно.
Маршрут легкий, подойдет новичкам.
Маршрут легкий, подойдет новичкам.
Л
Лариса
27 июля 2023
Очень понравилась экскурсия с гидом Василием, который много интересного показал и рассказал о природных местах заказника Хехцирском. Любовались красотами дальневосточной тайги с высоты птичьего полета, делали фотосессию. Узнали немного из истории этих мест. Василий очень грамотный, знающий и любящий природу гид, умеющий донести до туриста много познавательной информации. Спасибо большое всем организаторам этого незабываемого путешествия.
А
Андрей
21 июля 2023
Прекрасный маршрут, который даёт представление о природе Уссурийской тайги. Прекрасный гид, который готовится к проведению данной программы, с целью показать туристам всё интересные моменты, которые скрываются в тайге.
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