Доедем до живописных сопок неподалёку от города и пройдём пешком около 3 км, а потом заглянем на карьерное озеро. Обсудим фотосъёмку — я поделюсь опытом и подскажу, как сделать классные кадры на телефон. Ваша главная задача — гулять, а моя — снимать вас на профессиональную камеру.
Описание фото-прогулки
Наш маршрут:
- Сопка Двух Братьев — скалистые выступы высотой до 80 м.
- Сопка Змеиная — уникальный объект Хехцирского заказника с великолепными панорамами.
- Карьерное озеро — живописное и уютное место для фотографирования.
Что будем делать:
- Любоваться пейзажами.
- Говорить про фотосъёмку и её особенности.
- Делать атмосферные снимки — вы наслаждаетесь прогулкой, а я ловлю лучшие моменты на камеру.
Организационные детали
- Я снимаю на камеру Nikon D610.
- В течение нескольких дней после поездки вы получите около 10 фотографий в коррекции.
- Едем на Toyota Corolla Fielder.
- Поездка подойдёт взрослым и детям от 16 лет.
- По запросу поедем к рассвету.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Хабаровске
Люблю природу и интересные объекты города. С 2015 года профессионально фотографирую. С радостью покажу вам самое классное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
2 окт 2025
Шикарная получилась прогулка. Еще один невероятный день, красоты. Алексей, наш гид по сопкам, есть о чем поговорить, общительный, компанейский, очень интеллигентный, добрый, тактичный, и очень приятный молодой человек. Лояльный, может
А
Анна
24 сен 2025
Незабываемо!!! Благодарим Алексея за эту поездку на встречу рассвета, сразу с головой погружаешься в природу Хабаровска, особенно после Москвы с задержкой рейса на 14 часов((
Большое спасибо за продуманность, от фонариков, до горячего вкусного чая. Очень приятно, когда действительно есть люди влюблённые в свой край и умеющие это передать!!!
