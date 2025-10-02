Мои заказы

Фотовыезд на сопки под Хабаровском

Остановиться среди красивых пейзажей - и попасть в кадр
Доедем до живописных сопок неподалёку от города и пройдём пешком около 3 км, а потом заглянем на карьерное озеро. Обсудим фотосъёмку — я поделюсь опытом и подскажу, как сделать классные кадры на телефон. Ваша главная задача — гулять, а моя — снимать вас на профессиональную камеру.
Фотовыезд на сопки под Хабаровском
Фотовыезд на сопки под Хабаровском© Алексей
Фотовыезд на сопки под Хабаровском© Алексей

Описание фото-прогулки

Наш маршрут:

  • Сопка Двух Братьев — скалистые выступы высотой до 80 м.
  • Сопка Змеиная — уникальный объект Хехцирского заказника с великолепными панорамами.
  • Карьерное озеро — живописное и уютное место для фотографирования.

Что будем делать:

  • Любоваться пейзажами.
  • Говорить про фотосъёмку и её особенности.
  • Делать атмосферные снимки — вы наслаждаетесь прогулкой, а я ловлю лучшие моменты на камеру.

Организационные детали

  • Я снимаю на камеру Nikon D610.
  • В течение нескольких дней после поездки вы получите около 10 фотографий в коррекции.
  • Едем на Toyota Corolla Fielder.
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 16 лет.
  • По запросу поедем к рассвету.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Хабаровске
Люблю природу и интересные объекты города. С 2015 года профессионально фотографирую. С радостью покажу вам самое классное!

Отзывы и рейтинг

Наталья
Наталья
2 окт 2025
Шикарная получилась прогулка. Еще один невероятный день, красоты. Алексей, наш гид по сопкам, есть о чем поговорить, общительный, компанейский, очень интеллигентный, добрый, тактичный, и очень приятный молодой человек. Лояльный, может
читать дальше

подстроиться под каждого и скорректировать разные моменты прямо на месте. А еще у него очень интересный формат прогулок с фотосессией. Я кстати оторвалась по полной 🤭. Невероятно красивые места, захватывающие дух. Угощал нас вкуснейшим чаем… Вкусный на столько, что я думаю о нем даже дома)))))) Очень рекомендую. Обязательно поедем еще, а Алексей нам придумает еще, что то интересное.

А
Анна
24 сен 2025
Незабываемо!!! Благодарим Алексея за эту поездку на встречу рассвета, сразу с головой погружаешься в природу Хабаровска, особенно после Москвы с задержкой рейса на 14 часов((
Большое спасибо за продуманность, от фонариков, до горячего вкусного чая. Очень приятно, когда действительно есть люди влюблённые в свой край и умеющие это передать!!!
Незабываемо!!! Благодарим Алексея за эту поездку на встречу рассвета, сразу с головой погружаешься в природу Хабаровска,

